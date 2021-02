Comment l’équinoxe de printemps marque les changements de saisons

Les Britanniques ressentent peut-être encore le froid, mais pas pour longtemps car le premier jour du printemps approche à grands pas, marquant le retour de jours plus longs, de nouvelles fleurs et d’un temps plus chaud.

L’équinoxe de mars (appelé l’équinoxe d’automne dans l’hémisphère sud) a longtemps été célébré comme une période de renaissance dans l’hémisphère nord.

Les festivals de printemps et les jours fériés tels que Pâques et la Pâque sont les principales célébrations dans de nombreuses cultures, car le chemin du Soleil s’aligne avec l’équateur de la Terre.

Quand est le premier jour du printemps astronomique?

Les saisons astronomiques sont déterminées par l’inclinaison de la Terre lorsqu’elle tourne autour du Soleil. Ces saisons tournent autour des équinoxes et des solstices.

L’équinoxe vernal ou de printemps, marque donc le premier jour du printemps astronomique; cette année, il tombe le samedi 20 mars dans l’hémisphère nord.

La saison se poursuivra jusqu’au solstice d’été, qui aura lieu le lundi 21 juin 2021.

Pourquoi l’appelle-t-on «l’équinoxe» du printemps?

Étant donné que la nuit et le jour ont presque exactement la même durée – 12 heures – partout dans le monde, l’événement est appelé l’équinoxe, ce qui signifie littéralement «nuit égale» en latin (équi – égal et nox – nuit).

En réalité cependant, les équinoxes n’ont pas exactement 12 heures de lumière du jour. Les solstices et les équinoxes marquent des étapes clés du cycle astronomique de la Terre.

Dans un an, il y a deux équinoxes (printemps et automne) et deux solstices (été et hiver). L’équinoxe d’automne de cette année a lieu le mardi 22 septembre.

Les dates des équinoxes et des solstices ne sont pas fixes en raison de l’orbite elliptique terrestre du Soleil. Ils sont les plus proches en janvier et les plus éloignés en juillet (aphélie).

L’équinoxe marque le changement des saisons, alors que l’équilibre de la lumière change pour prolonger les jours ou les nuits. Que cela signifie des tempêtes de neige ou des vagues de chaleur dépend de l’hémisphère.

Il est également possible de voir le Soleil se lever et se coucher directement à l’Est et à l’Ouest, alors qu’il apparaît décentré à d’autres moments de l’année.

Que se passe-t-il à l’équinoxe?

L’axe de la Terre s’incline toujours à un angle d’environ 23,5 ° par rapport à l’écliptique, c’est-à-dire le plan imaginaire créé par l’orbite de la Terre autour du Soleil.

À tout autre jour de l’année, l’hémisphère nord ou l’hémisphère sud s’incline un peu vers le soleil, mais aux deux équinoxes, l’inclinaison de l’axe de la Terre est perpendiculaire aux rayons du soleil. L’équinoxe se produit au moment exact où le Soleil traverse l’équateur céleste – la ligne imaginaire dans le ciel au-dessus de l’équateur terrestre – du sud au nord.