Comment l’épuisement peut affecter vos habitudes d’achat

“Quand il est tard le soir ou que j’ai eu une longue journée et que je suis épuisé, je trouve que ce qui serait normalement un achat qui me tourmente, parce que je suis trop nerveux ou en conflit à propos de dépenser de l’argent, peut devenir une décision rapide et impulsive », dit-il.

Bernadette Joy, animatrice du podcast Crush Your Money Goals, et son partenaire ont remboursé 300 000 $ de dettes en quatre ans en adoptant un « style de vie minimaliste ». Maintenant en tant que coach financier, elle utilise ce qu’elle a appris pour aider les autres à atteindre leurs objectifs financiers.

Il existe des moyens de lutter contre les dépenses impulsives en cas de fatigue. Disons que vous rentrez chez vous après une journée de travail stressante et que vous voyez beaucoup de choses en ligne. Avant d’appuyer sur « paiement », attendez un peu, dit Steinman.

″Laissez-le dans votre panier 24 heures sur 24 et demandez-vous si vous avez vraiment besoin de l’acheter », dit-il.

Pendant ce temps, vous passerez par une “période de refroidissement”, dit-il, qui vous permettra de revenir à un “état émotionnel plus cohérent”. Lorsque vous y reviendrez plus tard – et idéalement lorsque votre énergie cognitive est élevée – vous prendrez une décision plus réfléchie.

Si vous magasinez souvent lorsque vous êtes fatigué, vous pouvez également commencer à allouer de l’argent dans votre budget spécifiquement pour ces achats plus impulsifs. De cette façon, vous avez un tampon si vous faites une erreur et faire des folies de temps en temps.

Vous pouvez également envisager de prendre des mesures pour gérer votre épuisement, comme le fait Joy. “En fait, j’ai travaillé à dormir à la même heure chaque nuit et à dormir au moins sept heures”, dit-elle.

“Je mange aussi des dîners plus tôt et assez drôle, je ne fais plus d’achats en ligne la nuit.”

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas : La créatrice de TikTok, âgée de 25 ans et comptant 7 millions d’abonnés, économise 50 % de ses revenus : “Je n’y touche pas”