Dans les coulisses, Leonardo DiCaprio va fort avec sa vraie dame principale.

La gagnante d’un Oscar et petite amie de longue date de 46 ans Camila Morrone, 23 ans, restent un couple, trois ans après leur première liaison publique en décembre 2017.

« Leo et Cami vont toujours très bien et vont très bien », a déclaré une source à E! Nouvelles. « Il est très à l’aise avec Cami et ils sont sérieux. »

En fait, les deux vivent ensemble. « Il filme en ce moment, mais Leo s’est installé dans cette vie domestique avec Cami, par opposition à tout le temps qu’il passait avec ses garçons », a expliqué la source. « Il aime vraiment sa vie avec elle et ils sont beaucoup plus beaux qu’ils ne l’étaient. »

Le prochain Daisy Jones et les six actrice et le Ne lève pas les yeux l’acteur a été récemment aperçu ensemble à Nobu à Malibu, en Californie, en octobre. Des mois plus tôt en avril, ils ont été vus en promenade avec leur chien à Los Angeles.