Comment l’environnement de financement de 2022 a affecté les startups de la santé numérique

MobiHealthActualités s’est entretenu avec plusieurs acteurs de la santé numérique de l’environnement de financement de 2022 et de son impact sur les startups de la santé numérique.

Investissements en 2022 a considérablement diminué par rapport à la houle de capitaux financiers levés en 2021, et que le manque de financement a obligé les entreprises à repenser leurs modèles économiques.

Lisez les idées des responsables de la santé numérique sur la façon dont la baisse du financement de cette année a forcé les licenciements, les refontes du modèle commercial et une concentration accrue sur la valeur de l’entreprise.

Dr Jon Bloom, cofondateur et PDG de Podimétrie

“L’environnement de financement des startups de la santé numérique en 2022 était, eh bien, difficile. En tant qu’industrie, nous sommes passés d’un phare d’espoir innovant au milieu de la pandémie à un signe avant-coureur involontaire d’évaluations gonflées et un destructeur de valeur pour les actionnaires.”

Dre Jennifer Schneider, cofondatrice et PDG de Du retour

“La dynamique actuelle du marché a obligé les entrepreneurs à se concentrer clairement sur ce qui compte vraiment pour l’entreprise et l’industrie en général. Bien que les récents licenciements généralisés aient certainement été malheureux, ils ont également provoqué une réinitialisation du marché des talents, offrant des opportunités aux nouvelles entreprises. pour embaucher des talents de classe mondiale qui n’étaient peut-être pas accessibles auparavant.”

Dan Trigub, cofondateur et PDG de MedArrive

“L’environnement de financement de cette année a rapidement séparé le” bon “du” mauvais “, ce qui signifie que les entreprises construites avec une économie unitaire médiocre le premier jour ne survivront pas. Cela a également forcé les entreprises à explorer d’autres alternatives de financement comme la dette de capital-risque ou la suppression de tours. Fondateurs et les équipes de direction se sont penchées sur une plus grande diligence avec le capital et ont prévu le pire.”

Corey McCann, président et chef de la direction de Poire thérapeutique

“Nous avons tous été obligés de nous adapter rapidement. Dépenser pour grandir a été remplacé par grandir pour dépenser. Nous avons tous été obligés de nous concentrer sur la mise à l’échelle de notre activité principale.”

Myoung Cha, directeur de la stratégie et président des soins à domicile chez Carbone Santé

“Cela a été brutal pour les startups de santé numérique de stade intermédiaire à avancé, et nous en avons vu beaucoup se dérouler avec des restructurations, des licenciements et même des faillites et des fermetures. Il reste encore beaucoup à venir en 2023 alors que le Il est peu probable que l’environnement de financement s’améliore sensiblement l’année prochaine. »

Russel Glass, PDG de Santé de l’espace de tête

« Le ralentissement du financement de la santé numérique cette année a accéléré l’activité de fusion et d’acquisition, et cette tendance se poursuivra en 2023. L’espace de la santé mentale, en particulier, a connu un afflux massif d’entrepreneurs créant des solutions numériques de santé mentale au milieu de la pandémie. C’est inspirant de voir tant d’attention et d’efforts sont consacrés à la résolution de la crise de la santé mentale, mais il y a maintenant bien plus que ce que le marché peut supporter. Nous continuerons à voir ces fondateurs se réunir par le biais de la consolidation pour élever et élargir leurs offres afin de rester compétitifs.

Christopher Lis, directeur général de l’intelligence mondiale des soins de santé chez JD Puissance

“La baisse du financement semble être davantage en réponse aux forces macroéconomiques sur le marché dans son ensemble qu’au désintérêt pour les entreprises de santé numériques / virtuelles. Bien qu’il y ait eu une baisse du financement global, le nombre de les transactions conclues n’ont diminué que d’environ 14 %. De nombreux investisseurs et organisations cherchent à rendre l’espace des soins de santé plus avancé et plus efficace, et cela se poursuivra dans les années à venir.”

Vijay Ravindran, PDG de Floreo

“L’environnement de financement de cette année pousse les startups à augmenter ce dont elles ont besoin, à accepter des valorisations dans des fourchettes inférieures et à réfléchir de manière plus urgente aux flux de revenus avant les approbations réglementaires et les projets de loi tels que le législation sur les thérapies numériques sur ordonnance sur la Colline. Les entreprises doivent supposer qu’il sera plus difficile d’augmenter en 2023 et que les fondamentaux autour de l’ajustement du marché seront plus prisés.”