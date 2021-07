Comment l’entreprise de livraison de restaurant se maintient en tant que retour de repas en personne

OAKLAND, Californie – L’automne dernier, alors que le temps s’est refroidi et que les cas de coronavirus ont commencé à augmenter, May Seto, propriétaire de Grand Lake Kitchen à Oakland, a remis à neuf un four à pizza d’occasion et a lancé une entreprise de pizza à emporter et de livraison dans une cuisine supplémentaire où elle avait cuisiné pour la restauration et des événements privés.

Aujourd’hui, l’un des deux emplacements de Grand Lake sert de plaque tournante pour les coursiers qui récupèrent les plats du café et les pizzas du restaurant. Mme Seto prévoit également de reconstruire l’entrée à son autre emplacement afin de fournir plus d’espace aux troupeaux de chauffeurs-livreurs qui ramassent de la nourriture.

« Nous pourrions réorganiser un peu la devanture du restaurant et garder à l’esprit la livraison comme si elle était là pour rester, car c’est le cas », a-t-elle déclaré.