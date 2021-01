Comment l’entreprise de boissons Diageo repense l’utilisation de l’eau

Par Chris Taylor

NEW YORK, 7 janvier (Reuters) – Lorsque vous vous asseyez à la fin de la journée avec un verre de Johnnie Walker ou de Captain Morgan, vous ne pensez probablement pas beaucoup à toute l’eau qui entre dans ce verre.

Mais Perry Jones le fait.

En tant que chef de la chaîne d’approvisionnement nord-américaine du géant des boissons Diageo Plc – qui produit non seulement les marques ci-dessus, mais tout, du gin Tanqueray à la tequila Don Julio en passant par la bière Guinness – la responsabilité s’arrête avec Jones.

Ainsi, de l’eau utilisée dans la production des matières premières, à l’eau contenue dans le produit fini, en passant par les eaux usées produites en cours de route, Jones réfléchit constamment à la façon de l’approvisionner, à la traiter et à en utiliser moins.

C’est une question urgente à l’échelle mondiale: le changement climatique, les sécheresses, la croissance démographique et la pollution réduisent l’offre. En conséquence, 2 milliards de personnes vivent dans des pays confrontés à un stress hydrique, selon les Nations Unies.

Reuters s’est entretenu avec Jones pour se pencher sur l’avenir d’une ressource mondiale des plus précieuses. Des extraits édités sont ci-dessous.

Q: Vous repensez votre relation à l’eau, alors quels objectifs vous êtes-vous fixés?

R: Nous avons fixé nos objectifs 2030, qui représentent notre ambition sur 10 ans pour un monde plus inclusif et durable.

Nous nous concentrons sur trois domaines: le premier est la promotion de la consommation responsable, le deuxième est la promotion de l’inclusion et de la diversité, et le troisième est consacré à la durabilité du grain au verre. Cela signifie des choses comme la préservation de l’eau, le réapprovisionnement des sources, la neutralité carbone, le traitement des eaux usées, les emballages durables et le soutien aux petits agriculteurs.

Q: Qu’est-ce que cela signifie en termes de consommation d’eau?

R: Nous avons déjà fait beaucoup de progrès, mais à partir de maintenant, nous appelons à une autre réduction de 30% de notre consommation d’eau d’ici 2030. Nous voulons laisser la Terre dans un meilleur endroit que nous l’avons trouvé, donc au minimum nous veulent reconstituer ce que nous prenons.

Q: Comment réalisez-vous exactement les sources d’eau?

R: Il existe plusieurs façons de le regarder. L’un est la plantation d’arbres, qui réduit le ruissellement et aide à ramener l’eau dans les aquifères.

Une autre consiste à améliorer la qualité de l’eau et l’accès à une eau potable propre – en Inde, par exemple, nous avons mis en place des usines communautaires de purification d’eau avec des refroidisseurs et des distributeurs automatiques d’eau dans les villages du district de Nagpur. D’autres projets concernent la collecte des eaux pluviales, la restauration des zones humides et le dessalement des barrages.

Q: Comment vos cibles d’eau filtrent-elles jusqu’au niveau d’usine – ou comment les suggestions filtrent-elles?

R: Nous avons un processus de gestion dans lequel nous examinons chaque jour notre utilisation réelle de l’eau par rapport à ce que notre utilisation théorique devrait être, chaque jour dans le monde. Ainsi, les problèmes, préoccupations ou suggestions liés à l’eau sont élevés au niveau des gestionnaires, puis aux directeurs de site, puis aux vice-présidents, puis au niveau C-Suite.

Nous avons des compteurs qui nous indiquent ce qui est entré dans la porte, comment il a été déployé et combien il en a sorti dans le produit. Cela nous aide à identifier les pertes afin de pouvoir les corriger.

Q: Comment la technologie aide-t-elle à atteindre ces objectifs?

R: Vous voulez utiliser l’eau au niveau optimal pour lequel l’équipement est conçu, et lorsque les systèmes sont obsolètes et que vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs en matière d’eau, vous souhaitez passer à une nouvelle technologie.

Par exemple, dans notre usine de Plainfield, dans l’Illinois, nous avons constaté une réduction de 40% de la consommation d’eau. Et dans l’une de nos usines canadiennes, nous avons réduit nos pertes d’eau de 50%.

Q: Les gens s’inquiètent de l’approvisionnement en eau, alors ce problème est-il devenu au centre des préoccupations ces dernières années?

R: Cela a toujours été un centre de discussion, mais ce que je vois, c’est une collaboration plus large à travers l’industrie des boissons, car nous nous soutenons mutuellement dans ce voyage. Nous pouvons être des concurrents lorsque nous allons sur le marché, mais en matière de durabilité, nous considérons chacun comme un partenaire.

Nous partageons la technologie et l’apprentissage, car nous n’opérons pas dans le vide. C’est un problème beaucoup plus important que notre entreprise.

Q: Lorsque vous prenez un verre, pensez-vous à tout cela?

R: Je suis un buveur de vodka, donc je bois généralement Smirnoff. Je pense à tout ce qui est entré dans ce verre et j’en suis fier. (Reportage de Chris Taylor à New York édité par Lauren Young et Matthew Lewis)