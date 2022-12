Comment l’ensemencement des nuages ​​peut aider à reconstituer les réservoirs dans l’Ouest

“Ce que nous faisons, c’est simplement profiter des conditions existantes, des conditions naturelles, et essayer de rendre la tempête à nouveau plus efficace du point de vue de l’approvisionnement en eau”, a déclaré Carkeet.

“Nous ne pouvons pas provoquer une tempête et nous ne pouvons pas créer des conditions idéales dans cette tempête. Celles-ci se produisent naturellement”, a déclaré Jason Carkeet, analyste des services publics et hydrologue au Turlock Irrigation District, dans le centre de la Californie. Turlock a lancé son programme d’ensemencement des nuages ​​en 1990.

Alors qu’il a été supposé pendant des décennies pour être efficace, des études récentes ont aidé à prouver que l’ensemencement des nuages ​​fonctionne, et il n’y a aucune preuve que l’iodure d’argent soit nocif aux niveaux actuels. Les experts disent que l’ensemencement des nuages ​​donne généralement une augmentation de 5 à 15 % des précipitations.

L’ensemencement des nuages ​​existe depuis les années 1940. Il s’est répandu ces derniers temps alors que l’Occident lutte contre une sécheresse aux proportions historiques. Les États, les entreprises de services publics et même les stations de ski paient la facture.

Chaque fois qu’il y a une grosse tempête dans l’Ouest américain, les pilotes volent probablement dans l’œil, ensemençant des nuages ​​​​avec une substance appelée iodure d’argent. Le but est d’augmenter les précipitations.

Boe a déclaré qu’il y avait une “fenêtre d’opportunité” pour que les précipitations soient suffisamment importantes pour tomber “avant qu’elles ne atteignent la crête de la montagne et ne commencent à descendre et donc à se réchauffer”.

“Au départ, le nuage n’est que de l’eau”, a déclaré Bruce Boe, vice-président de la météorologie chez Weather Modification International, une société privée qui fournit des services d’ensemencement de nuages ​​depuis 1961. “Finalement, alors qu’il se dirige vers le sommet de la montagne, il peut être 50% de glace ou peut-être plus que cela. Mais même si c’est le cas, il reste encore beaucoup d’eau liquide là-bas.

En l’absence du processus de congélation, les gouttelettes ne se lieraient pas et deviendraient assez grosses pour se précipiter sous forme de pluie ou de neige.

Le pilote atteint une certaine altitude, où les températures sont idéales, et tire les fusées éclairantes dans le nuage. L’iodure d’argent provoque le gel des gouttelettes d’eau individuelles dans les nuages, formant des flocons de neige qui finissent par devenir si lourds qu’ils tombent.

Lorsqu’il est effectué par voie aérienne, l’ensemencement des nuages ​​consiste à charger un avion avec de l’iodure d’argent. Des fusées éclairantes sont placées sur les ailes et le fuselage.

Pour les pilotes d’ensemencement de nuages ​​comme Joel Zimmer, qui travaille avec Weather Modification International pour ensemencer des nuages ​​pour le district d’irrigation de Turlock, voler dans la tempête peut être une expérience exaltante mais intense.

“Au moment où les roues sont levées, vous êtes dans les nuages”, a déclaré Zimmer, dont l’itinéraire consiste à semer au-dessus des montagnes de la Sierra Nevada. “Et nous sommes dans le nuage pendant toute la mission jusqu’à ce que nous effectuions une approche de retour dans un aéroport, puis que nous sortions des nuages ​​et que nous ayons un visuel sur la piste. On a l’impression d’être un sous-commandant de la marine. Vous ne vois rien.”

Du point de vue de l’approvisionnement en eau, il est plus utile de semer des nuages ​​au-dessus des montagnes, où l’eau est essentiellement stockée sous forme de neige jusqu’au ruissellement printanier.

“Quand c’est dans les plaines comme le Dakota du Nord, c’est toujours un avantage car cela aide à recharger l’humidité du sol”, a déclaré Boe. “Mais il ne peut pas être stocké et utilisé pour une date ultérieure.”

Alors que le Texas utilise l’ensemencement des nuages ​​pour aider à irriguer les champs des agriculteurs, il est plus courant dans l’Ouest, où des États comme l’Idaho, la Californie, le Colorado, l’Utah et le Wyoming l’utilisent pour aider à remplir leurs rivières et leurs réservoirs. La plupart des programmes utilisent des avions pour l’ensemencement des nuages, mais certains utilisent des fusées éclairantes au sol.

“C’est beaucoup plus courant que les gens ne le pensent”, a déclaré Carkeet. “Plus de bassins ont un programme d’ensemencement que n’en ont pas.”