Comment l’enquête pour savoir si Boris Johnson a induit les députés en erreur sur le Partygate fonctionnera-t-elle ?

Boris Johnson devra bientôt faire face à une enquête de la part du comité chargé d’enquêter pour savoir s’il a menti à la Chambre des communes au cours d’une série de fêtes organisées à Downing Street pendant la pandémie.

Les Communes ont adopté une motion déposée par les travaillistes en avril pour que le comité des privilèges des Communes lance une enquête pour savoir si les démentis répétés de M. Johnson selon lesquels les règles de verrouillage de Covid ont été enfreintes au n ° 10 constituaient un outrage au Parlement.

L’enquête a été officiellement lancée le 29 juin de cette année par la députée travailliste et présidente de l’enquête Harriet Harman, qui a confirmé dans le même temps que M. Johnson ne ferait pas l’objet d’un examen minutieux par la commission avant l’automne.

Cela survient alors que l’ancien chef conservateur rentre chez lui après des vacances dans les Caraïbes et “prend des sondages” sur une éventuelle candidature à la direction pour remplacer Liz Truss, qui a démissionné jeudi.

On pense que M. Johnson exhorte en privé les députés à le soutenir, affirmant qu’il est le seul candidat capable de les sauver de l’anéantissement électoral.

Vendredi après-midi, cependant, des sources conservatrices ont déclaré Nouvelles ITV que même si M. Johnson revient au n ° 10, il pourrait être «parti à Noël» à la suite de «nouvelles preuves accablantes» sur Partygate en cours d’examen par Mme Harman.

“Le fait qu’il se tienne debout alors qu’il fait l’objet d’une enquête est honteux. Ce n’est pas la stabilité et l’unité que tout le monde réclame », a déclaré la source au diffuseur.

Alors que M. Johnson continue de jeter les bases d’un éventuel retour au poste de Premier ministre, voici un aperçu du fonctionnement de l’enquête de la commission et de ce que pourrait signifier une conclusion d’outrage pour le poste de M. Johnson.

Pourquoi Boris Johnson fait-il l’objet d’une enquête ?

L’enquête a commencé à la suite de la clôture de la propre enquête de la police métropolitaine sur la série de rassemblements enfreignant le verrouillage qui se sont tenus au n ° 10 pendant la pandémie de Covid, ainsi que de la publication du rapport Sue Gray.

L’enquête de police a vu 126 avis de sanction fixes émis pour des violations de verrouillage à 83 personnes au n ° 10, dont M. Johnson.

Et le rapport incendiaire de Mme Gray, qui a examiné 15 événements sur 12 dates entre mai 2020 et avril 2021, a cité “des échecs de leadership et de jugement au n ° 10 et au Cabinet Office”, “une consommation excessive d’alcool”, un traitement “inacceptable” du personnel subalterne , et “mauvais traitement du personnel de sécurité et de nettoyage”.

Mais l’enquête menée par le comité des privilèges est très distincte des enquêtes menées par la police et Mme Gray.

Cette fois-ci, l’ancien Premier ministre fait l’objet d’une enquête pour des allégations selon lesquelles il aurait délibérément induit le Parlement en erreur dans des déclarations qu’il a faites aux députés de la Chambre des communes au sujet de violations des règles de verrouillage à Downing Street.

Alors que les rapports sur les partis sont apparus pour la première fois en décembre dernier, M. Johnson a déclaré aux députés que “toutes les directives ont été suivies dans le n ° 10” et que “j’ai été assuré à plusieurs reprises depuis que ces allégations sont apparues qu’il n’y avait pas de parti et qu’aucune règle de Covid n’était enfreinte”.

Après que l’assistante Allegra Stratton ait démissionné pour avoir plaisanté sur les événements du n ° 10, il a déclaré aux Communes qu’il était “moi-même écoeuré et furieux à ce sujet”, mais qu’il avait été “assuré à plusieurs reprises que les règles n’étaient pas enfreintes”.

Il a déclaré que “les directives ont été suivies et les règles ont été suivies à tout moment”.

Qui mène l’enquête ?

L’enquête sera menée par le comité des privilèges de la Chambre des communes – un groupe multipartite chargé d’examiner les questions spécifiques relatives aux privilèges.

Le comité est composé de six membres et d’un président. Les députés conservateurs sont majoritaires au sein du comité, avec quatre députés. Il y a deux députés travaillistes et un député SNP.

À la suite d’une tentative ratée des conservateurs d’empêcher Mme Harman de mener l’enquête au motif qu’elle avait déjà tweeté sa conviction que le Premier ministre avait menti, elle a été élue à l’unanimité en juin à la présidence. Au même moment, le juge de la Cour d’appel, Sir Ernest Ryder, a été nommé conseiller.

Mme Harman a été parachutée pour remplacer le député travailliste Chris Bryant, qui peu de temps après que les Communes ont accepté d’enquêter sur M. Johnson, s’est récusé en raison de préoccupations concernant les déclarations précédentes qu’il avait faites dans les médias à ce sujet.

M. Bryant a déclaré qu’il espérait que “la Chambre procéderait équitablement sans aucune imputation d’injustice et que toute la Chambre aurait confiance dans les travaux du comité des privilèges”.

Quel est le calendrier de l’enquête ?

Le 29 juin de cette année, il a été annoncé que la commission avait tenu sa première réunion sur l’enquête, qu’elle a également utilisée pour soumettre un appel à témoignages.

Cela inclut des documents ou des photographies prises lors des divers rassemblements n ° 10 qui pourraient inclure des preuves de «la connaissance de M. Johnson des activités au 10 Downing Street et au Cabinet Office en vertu de la réglementation Covid, depuis la survenance de ces événements jusqu’à maintenant; [and] tout briefing donné à, ou demandes de renseignements faites par, M. Johnson concernant ces événements.

Le comité a donné aux gens une date limite du 29 juillet pour soumettre leurs preuves, qui, selon lui, seraient suivies de séances de témoignages oraux à l’automne. La décision de recueillir à la fois des preuves écrites et orales visait à protéger l’identité des témoins qui souhaitaient rester anonymes.

Cela signifie que le rapport final du comité restera probablement inédit jusqu’à la fin de l’automne ou de l’hiver 2022.

Que se passe-t-il si la commission conclut que M. Johnson a délibérément induit le Parlement en erreur ?

S’il s’avère que l’ancien Premier ministre a délibérément induit le Parlement en erreur, la commission recommandera également des sanctions potentielles à M. Johnson.

Ses recommandations seront ensuite transmises à la Chambre des communes pour que les députés décident si elles doivent être approuvées ou non.

Si M. Johnson était reconnu coupable d’outrage, il pourrait être expulsé du parlement – ​​une sanction qui devrait être approuvée par un vote de l’ensemble de la Chambre des communes, qui a le pouvoir de révoquer n’importe quel député.

Les sanctions potentielles étaient cependant un peu plus compliquées lorsque M. Johnson était encore Premier ministre. Et, avec une éventuelle candidature à la direction des conservateurs, le comité pourrait se retrouver à rédiger un ensemble de recommandations distinct s’il retrouvait le chemin du n ° 10.

Dans ce cas, M. Johnson pourrait être suspendu des Communes pendant plusieurs jours. Alternativement, si le premier ministre refusait de démissionner après avoir été reconnu coupable d’avoir délibérément induit les Communes en erreur, les députés pourraient soumettre des lettres au comité d’arrière-ban de 1922 pour un vote de confiance.

Notamment, cependant, le code ministériel est ferme dans ses règles selon lesquelles tromper sciemment le Parlement est une affaire de démission. Mais l’application de ce code est à la discrétion du PM.