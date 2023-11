Comment l’enlèvement du père de Luis Díaz a uni la Colombie dans l’indignation, la peur – et enfin la joie

Luis Manuel Diaz a levé la main en signe d’appréciation alors qu’il tentait de se faire entendre au-dessus du vacarme.

Il y avait des larmes de soulagement et de joie parmi la foule rassemblée devant la maison de Jacob Diaz, le grand-père de l’attaquant de Liverpool Luis Diaz, dans la ville colombienne de Barrancas.

Ils ont scandé à plusieurs reprises « Mane ! », le surnom sous lequel l’homme de 56 ans est affectueusement surnommé, alors qu’ils célébraient son retour sain et sauf après 12 jours d’angoisse aux mains de ses ravisseurs.

“Je veux remercier Dieu pour cette belle opportunité de rentrer chez moi”, a-t-il déclaré dans un mégaphone. « Merci à tous les habitants de Barrancas, de La Guajira (la région dans laquelle se trouve la ville) et de Colombie pour le soutien qu’ils ont apporté à ma famille. Je t’aime beaucoup. Bientôt, nous aurons l’occasion de vous saluer et de vous embrasser.

Des gens attendent devant la maison de Luis Manuel Diaz (Lismari Machado/Anadolu via Getty Images)

À cinq mille milles (près de 9 000 km) en France, l’international colombien de 26 ans Diaz a reçu la confirmation que son père avait été libéré par le groupe de guérilla de gauche Armée de libération nationale (ELN) seulement deux heures avant le match de Ligue Europa contre Liverpool. Toulouse hier soir.

Malgré toute l’émotion, Diaz a informé le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, qu’il souhaitait toujours commencer le match.

“C’est une nouvelle incroyable et nous sommes très heureux pour lui”, a déclaré le milieu de terrain argentin du club Alexis Mac Allister, l’un des amis les plus proches de Diaz dans l’équipe. “Il a traversé une très mauvaise situation, mais c’est un gars très mature et il a très bien géré la situation.”

ALLER PLUS LOIN L’enlèvement des parents de Luis Díaz qui a laissé Liverpool « se battre pour Lucho »

Pour Carlos Aleman, reporter et présentateur de la chaîne de télévision Win Sports, basée à Bogota, cela marque une fin heureuse à une histoire qui a dominé l’actualité en Colombie au cours des quinze derniers jours. Il y avait eu de l’indignation à l’idée que le joueur le plus doué et le plus populaire du pays ait subi un tel chagrin.

“Ce pays s’est réuni pour exprimer son dégoût face aux actions de l’ELN”, a déclaré Aleman. L’Athlétisme. « C’est une nouvelle qui nous a plongé dans une tristesse infinie. Cela a ravivé les fantômes du passé, où les enlèvements faisaient la une de tous les médias du pays.

« La libération de Luis Manuel Díaz a été une joie pour le pays. Les scènes des retrouvailles étaient très émouvantes. Toute la communauté est descendue dans la rue pour l’accueillir. Cela a montré l’importance de la famille Diaz pour tout Barrancas.

Les proches de Diaz célèbrent la nouvelle de la libération de son père (AFP via Getty Images)

Leur vie a été bouleversée le 28 octobre lorsque Luis Manuel et son épouse Cilenis Marulanda ont été abordés par des hommes armés à moto dans une station-service de la ville.

Cilenis a été localisé peu de temps après avoir été abandonné, mais des recherches approfondies ont été lancées, craignant que Luis Manuel ne soit emmené de l’autre côté de la frontière vénézuélienne. Une récompense d’environ 48 000 dollars (40 000 £) a été offerte alors que des centaines de policiers et de militaires étaient enrôlés dans la région de La Guajira.

L’ELN, qui combat l’État colombien depuis les années 1960 et est considérée comme une organisation terroriste, en a assumé la responsabilité. On ne sait pas vraiment si leur motivation était l’argent ou simplement embarrasser le gouvernement.

Ils ont annoncé le 2 novembre leur intention de libérer Luis Manuel indemne, mais de fausses aubes angoissantes ont eu lieu dans les jours qui ont suivi lorsque les commandants ont exigé des « garanties de sécurité » et le retrait des troupes afin de faciliter la passation des pouvoirs.

Après avoir raté les matchs contre Nottingham Forest et Bournemouth après l’enlèvement, Diaz a repris l’entraînement et a quitté le banc pour marquer un but spectaculaire en fin de match contre Luton Town dimanche dernier.

Il a ensuite soulevé son maillot de Liverpool pour révéler un T-shirt avec un message qui disait : « Libertad Para Papa (Liberté pour papa) ». Diaz a ensuite lancé un plaidoyer passionné pour la libération du « pilier de la famille », ajoutant : « Chaque seconde, chaque minute, notre anxiété grandit. Je vous supplie de mettre fin à cette douloureuse attente. Ma mère, mes frères et moi sommes désespérés et affligés.

Luis Diaz dévoile le t-shirt en l’honneur de son père à Luton (Clive Rose/Getty Images)

De retour chez elle, à Barrancas, sa mère s’est jointe aux manifestations appelant à la libération de son mari alors que la condamnation généralisée du crime se poursuivait.

« La pression de la communauté internationale a certainement été cruciale pour accélérer le processus de libération », déclare Aleman. « L’importance de Luis Díaz pour notre société est indéniable. Il est l’une des personnalités publiques les plus importantes du pays et actuellement notre footballeur le plus important.

« Le pays et le monde du football se sont unis de manière impressionnante, faisant preuve d’affection lors de tous les matches de championnat local. De nombreux joueurs se sont exprimés dans les médias, souhaitant le retour rapide de Luis Manuel. Tout cela a sans aucun doute contribué à la résolution de la situation.

« L’ELN est actuellement dans un processus de négociation avec le gouvernement national en faveur de la paix dans notre pays. Cet acte est peut-être difficile à comprendre pour beaucoup, étant donné que l’une des conditions est l’abandon des pratiques criminelles. Le fait de vouloir attirer l’attention du monde entier et des motivations économiques auraient pu être des facteurs.

Membres des unités spéciales anti-enlèvement devant la maison de Luis Diaz (Daniel Munoz/AFP via Getty Images)

Le personnel humanitaire des Nations Unies et des responsables de l’Église catholique ont participé à la passation de pouvoir jeudi dans les contreforts de la Serrania del Perija, une chaîne de montagnes située à la frontière entre la Colombie et le Venezuela.

Parmi eux se trouvait Mgr Hector Fabio Henao, partenaire de longue date de CAFOD, l’agence d’aide officielle de l’Église catholique d’Angleterre et du Pays de Galles, qui travaille avec les communautés du monde entier pour lutter contre la pauvreté et l’injustice.

Ulrike Beck, responsable du programme Colombie de CAFOD, a déclaré : « Nous sommes ravis de voir la libération saine et sauve du père de Luis Diaz. Nous sommes fiers de soutenir Monseigneur Hector Fabio Henao, respecté et renommé en Colombie. Il travaille depuis des décennies à promouvoir la paix, les droits de l’homme et la fin du conflit armé. En décembre 2003, il a mené des négociations qui ont abouti à la libération de l’otage britannique Mark Henderson et de six autres touristes étrangers détenus par les guérilleros de l’ELN.

Après avoir été libéré, Luis Manuel a été emmené par hélicoptère jusqu’à la ville de Valledupar, où il a subi des examens médicaux avant d’entreprendre le voyage de retour de 90 km jusqu’à Barrancas. Hormis un gonflement de la jambe droite, il a été décrit comme étant en bonne santé.

Diaz quitte un hélicoptère à Valledupar après sa libération (AFP via Getty Images)

Dans un communiqué remerciant les responsables de sa libération, la Fédération colombienne de football a ajouté : « Le football est une passion en paix. Que personne ne pense à nouveau à attaquer cette réalité.

Luis Manuel s’est entretenu avec le président colombien Gustavo Petro peu après sa libération. Les médias locaux ont rapporté qu’il avait déclaré au président qu’il avait l’intention de se rendre en Angleterre pour retrouver son fils dès que possible.

C’est un homme que Diaz a décrit comme « mon héros ». Son père l’a entraîné dès l’âge de six ans jusqu’à ce qu’il soit engagé par le club colombien de haut niveau de l’Atletico Junior à l’âge de 17 ans. Luis Manuel a déjà été invité à l’émission télévisée Aleman, parlant de sa fierté face à l’ascension de son fils vers la célébrité. .

«C’est sans aucun doute quelqu’un qui respire la chaleur», déclare Aleman. « Je pense que la personnalité de Luis est grandement influencée par son père et sa mère, qui sont authentiques et gentils. Luis Manuel Diaz est un homme dédié au sport et à sa communauté à Barrancas. Il est l’une des personnalités les plus importantes de cette région. Il est connu comme un enseignant, une personne joyeuse, très amicale et avec de fortes valeurs familiales.

Après le match de Premier League de Liverpool contre Brentford à Anfield dimanche prochain, Diaz retournera dans son pays natal alors que commence la dernière trêve internationale de l’année.

À juste titre, la Colombie affrontera le Brésil lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde jeudi dans la ville côtière de Barranquilla, au stade de l’Atletico Junior, où sa carrière de joueur a décollé. Une sécurité renforcée et une ovation tonitruante sont garanties.

“J’admire beaucoup Luis pour la force dont il a fait preuve pendant une période aussi difficile”, ajoute Aleman. “En plus d’être un grand joueur, c’est un homme très résilient qui inspire beaucoup d’entre nous.”

(Photos du haut : Getty Images)