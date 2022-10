Comment l’énigme de Frida Maanum et Vivianne Miedema sous-tend la charge du trophée féminin d’Arsenal | Nouvelles du football

Frida Maanum et Vivianne Miedema se sont toutes deux adaptées au rôle de n ° 10, marquant les changements de position de ces dernières années. L’énigme de savoir qui jouer et où – qui s’étend également au-delà des deux attaquants – sous-tend la charge du trophée féminin d’Arsenal cette saison.

La question a été mise en avant lorsque la feuille d’équipe d’Arsenal est sortie contre Lyon en Ligue des champions la semaine dernière. Maanum a commencé dans le rôle de n ° 10 qui, jusqu’à ce moment de la saison, était largement occupé par Miedema.

Depuis des années, Miedema est le point focal et l’attaquant vedette d’Arsenal – un peu à contrecœur. L’internationale néerlandaise n’est pas sous les projecteurs et a toujours déclaré qu’elle préférait aider les buts plutôt que de les marquer.

Sa position a changé cette saison, lui donnant plus de latitude pour cela. Elle est revenue à un rôle plus offensif au milieu de terrain après des années à être l’une des n ° 9 les plus dévastatrices de la Super League féminine.

Ce n’a pas été un changement immédiat ou même complètement permanent, mais un changement qui a fait ses preuves depuis l’arrivée de Jonas Eidevall. Par exemple, lors de la saison 2020/21, elle a marqué 18 buts contre 14 la saison dernière.

Mais elle a enregistré huit passes décisives – trois de plus que la campagne précédente – et créé beaucoup plus d’occasions (41, contre 29 lors de la saison 2021/22). Ses chiffres défensifs étaient également en hausse dans presque toutes les catégories, étant plus impliquée dans le jeu du milieu de terrain d’Arsenal plutôt que d’attendre à l’avant que le ballon vienne à elle.

Ses cartes thermiques de la campagne 2021/22 par rapport au début de cette saison montrent un décalage plus en arrière mais aussi une plus grande diffusion au milieu du terrain. Il y a aussi moins d’activité à l’intérieur de la boîte elle-même.

Mais alors que Miedema a été légèrement reculé, Maanum a en fait été avancé. Depuis qu’il a rejoint le club l’été dernier, le Norvégien a impressionné, mais surtout en tant que milieu de terrain central ou défensif.

En comparant ses cartes thermiques, il y a une différence marquée. Dans ses matchs cette saison, Maanum a opéré sur l’intégralité de cette position de milieu de terrain offensif avec beaucoup moins d’action dans la moitié défensive. Elle a également largement opéré à gauche le dernier trimestre et a maintenant beaucoup plus de liberté.

Il y a beaucoup de bonnes qualités qui caractérisent Maanum en tant qu’attaquante – son jeu est direct et agressif. Elle peut pénétrer dans l’espace avec ou sans le ballon, séparant une défense adverse. Contre Lyon, elle a été chargée de défendre deux joueurs à la fois et l’a fait avec une grande efficacité, devant courir et être vigilante pendant tout le match – ce qui n’est pas une mince affaire.

Elle était la joueuse hors pair d’Arsenal lors de la sensationnelle victoire 5-1 contre les tenants de la Ligue des champions, et c’est avant même que nous n’arrivions aux statistiques d’attaque – elle a marqué le deuxième des Gunners et a récolté une passe décisive pour le cinquième de Beth Mead.

La détermination de Maanum n’a pas non plus faibli contre Liverpool, marquant à nouveau le deuxième but d’une victoire 2-0. Ses deux buts ont également été marqués à la 22e minute – une coïncidence effrayante avant le week-end d’Halloween.

Alors que certains ont peut-être remis en question Miedema pour un si grand match à l’extérieur contre Lyon – décrit comme le “plus grand défi d’Arsenal à ce jour” par Caitlin Foord avant le match nul – cela s’est avéré être un changement inspiré.

Expliquant un peu plus pourquoi il a choisi Maanum plutôt que Miedema en France, Eidevall a déclaré Arsenal.com après la victoire : “Frida est également l’une de nos joueuses avec la plus grande capacité de course.

“Je pense qu’elle a joué ce rôle qui nécessitait une course extrême parce que vous devez essentiellement défendre deux joueurs tout le temps.

“Je pense qu’elle a été brillante – à la fois hors du ballon et sur. C’était une excellente performance de sa part et elle devrait être vraiment fière et heureuse.”

Bien sûr, il y a un autre élément dans cette histoire – Stina Blackstenius a repris ce rôle de n ° 9 et Miedema a commencé à reculer lorsque l’international suédois a rejoint le club en janvier.

Image:

L’arrivée de Stina Blackstenius a vu Vivianne Miedema passer de manière plus permanente au rôle de n ° 10





Les deux se sont bien liés depuis qu’ils ont joué ensemble, les mouvements, les courses et la capacité de Blackstenius à faire glisser les défenseurs hors de leur position se révélant déjà fructueux. Elle joue en tant qu’attaquante plus traditionnelle, plutôt qu’entre deux positions comme Miedema est connue pour le faire.

Et il est indéniable qu’il était assez extraordinaire pour un joueur du calibre de Miedema d’être exclu des onze de départ successifs, en particulier lors d’un grand match de la Ligue des champions. Cependant, elle a fait son retour dans le groupe face à Zurich jeudi soir.

Miedema n’allait jamais s’absenter longtemps. La rotation est essentielle pour toute équipe qui concourt sur plusieurs fronts et sa classe signifie qu’elle sera toujours importante pour Arsenal.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Temps forts du match de Super League féminine entre Liverpool et Arsenal



N’oublions pas qu’il y a quelques semaines à peine, elle figurait parmi les nominés pour le Ballon d’Or et beaucoup ont souligné son nouveau contrat cet été comme la meilleure entreprise qu’Arsenal puisse faire, Miedema aurait été courtisée par Barcelone.

Mais Eidevall, doté d’une profusion de richesses, a un équilibre entre ses mains.

Blackstenius est sans aucun doute le n ° 9, Foord et Beth Mead sont tous deux dans une forme sensationnelle dans les deux ailes avec Lia Walti et Kim Little – qui composent ce milieu de terrain trois, bien qu’à des positions différentes – il est également peu probable qu’ils soient évincés de si tôt. Cela laisse Maanum et Miedema se battre pour cette place n ° 10, ou plus probablement, y tourner.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez tous les buts WSL de Beth Mead depuis le début de la saison 2022-23 alors qu’elle continue sa superbe forme après l’Euro



Cela étant dit, aucun des deux n’a joué en tant que n ° 10 contre Zurich en milieu de semaine alors qu’Eidevall a effectué sept changements, montrant à quel point il peut bricoler avec son équipe. Miedema est revenue dans le rôle de n ° 9 – la première fois qu’elle a débuté à l’avant pour Arsenal depuis le 5 février – et a remplacé Blackstenius au milieu lors des deux derniers matchs.

N’oublions pas non plus Lina Hurting, Jordan Nobbs Mana Iwabuchi – les deux anciens buteurs de la Ligue des champions jeudi – qui peuvent également jouer dans ces rôles offensifs.

Découvrir une nouvelle dimension au jeu de Maanum qui s’est avéré d’une efficacité dévastatrice, donnant à Arsenal une autre option d’attaque. Attendez-vous à la revoir dans cette position le plus tôt possible – peut-être contre West Ham ce week-end dans la WSL, en direct sur Sports du ciel.

Image:

Frida Maanum a été une révélation dans le rôle de n ° 10 pour Arsenal cette saison





Arsenal est pratiquement plein à craquer à l’avenir et ils doivent maintenant traduire cela en argenterie. Ils n’ont pas remporté de trophée depuis la saison 2018/19 lorsqu’ils ont été couronnés champions de la WSL. Pour un club de ce calibre avec les joueurs à sa disposition, il n’y a aucune excuse pour ne pas remporter de trophée cette saison.

Ils ont encore une fois bien commencé, remportant tous les matchs dans toutes les compétitions jusqu’à présent et ils n’ont pas encore encaissé de but dans la WSL. Cependant, la cohérence est la clé de tout triomphe et ils doivent le maintenir au cours des prochains mois alors qu’ils atteignent, espérons-le, les dernières étapes de plusieurs compétitions.

Cela souligne également à quel point Eidevall continue de développer son équipe et ses joueurs, tout en utilisant la rotation et la tactique pour maintenir la compétitivité d’Arsenal. Alors que Maanum et Miedema peuvent être le point focal en ce moment – ​​et dans une certaine mesure Blackstenius – attendez-vous à ce qu’il y en ait plus au fil de la saison.