N ° 15: Ben et Lauren

C’était peut-être le titre de leur série dérivée de Freeform –Ben & Lauren: Heureusement pour toujours? –cela les a maudits, mais les fans ont été choqués lorsque le couple, qui s’est fiancé à la fin de la saison 20, a annoncé qu’il mettait fin à son engagement d’un an en mai 2017. En fait, c’était la rupture de célébrité la plus recherchée sur Google cette année-là.

« Nous nous sentons chanceux pour le temps que nous avons passé ensemble, et resterons amis avec beaucoup d’amour et de respect les uns pour les autres », disait une déclaration commune à l’époque. « Nous ne souhaitons rien d’autre que le meilleur l’un pour l’autre, et vous demandons votre soutien et votre compréhension en ce moment. »

Toujours sans doute l’un des bacheliers les plus populaires de tous les temps, Ben a pris la rupture particulièrement durement, luttant pour avancer et s’effondrer pendant Les Jeux d’hiver du Bachelor. « Pour être honnête, je suis toujours confronté émotionnellement à la perte de cette relation », a-t-il déclaré dans l’émission, diffusée en janvier 2018, ajoutant que l’intérêt du public pour la scission était quelque chose avec lequel il luttait.

« Quand quelque chose d’aussi réel pour vous semble alors si petit pour tout le monde – et pas seulement pour vos amis et votre famille, des millions de personnes – cela vous brise tous les jours, et c’est ce qui craint, car autant que j’ai évolué – et j’ai … Ça fait encore mal, même si nous l’avons dépassé des mois. «

Depuis, Ben est entré dans sa première relation sérieuse, proposant officiellement à sa petite amie, Jessica Clarke, en mars 2020. Lauren, quant à elle, épouse la chanteuse country Chris Lane en octobre 2019.