Comment «l’enfant le plus maltraité du monde» Genie a été soumis à des expériences secrètes dans le but de percer les mystères de sa jeunesse

Une petite fille qui est devenue connue à travers l’Amérique comme « l’enfant le plus maltraité du monde » a été soumise à des expériences secrètes par des scientifiques après avoir été secourue par la police.

Après avoir passé sa courte vie à être maltraitée par son père, Genie serait à nouveau exploitée mais cette fois en pleine connaissance de l’État.

La jeune fille de 13 ans, qui a passé sa courte vie tourmentée par sa famille, a ensuite été soumise à des expériences secrètes

Les abus de Genie étaient si graves qu’elle était incapable de parler ou de marcher à l’âge de 13 ans

Lorsqu’elle a été confiée aux soins du gouvernement, Genie avait le développement mental d’un enfant de 12 à 18 mois

Lorsqu’elle a été secourue par des agents de l’aide sociale en 1970, Genie – étant donné le pseudonyme pour protéger son identité – avait subi des abus et une négligence si graves de la part de sa mère et de son père qu’elle était incapable de parler ou de marcher.

Genie a été enfermée dans sa chambre à seulement 20 mois par son père Clark qui la soupçonnait d’être handicapée mentale.

Pendant ce temps, il l’avait attachée dans une camisole de force faite à la main et attachée à une chaise dans leur maison de banlieue.

La petite fille était soit attachée à ses toilettes, soit complètement nue dans son berceau.

La nuit, elle était enfermée dans un berceau avec une couverture en fil de fer.

Chaque fois qu’elle faisait du bruit, son père aboyait après la petite fille ou la battait férocement.

Clark avait forcé sa fille à une vie d’isolement social, ne permettant pas à sa mère et à son frère de lui parler.

Genie est également restée gravement sous-alimentée après avoir été nourrie avec un régime presque entièrement liquide.

Ses jouets étaient des contenants de fromage cottage, des copies de TV Guide dépouillées des illustrations et des imperméables en plastique.

La jeune fille de 13 ans, qui a passé sa courte vie tourmentée par sa famille, a ensuite été soumise à des expériences secrètes par des psychiatres, des linguistes et des psychologues qui la voyaient comme une « expérience naturelle ».

Le cas de Genie était si important sur le plan scientifique que le gouvernement américain a payé une équipe de scientifiques pour aider à répondre aux nombreuses questions qu’elle a postées.

À l’âge de 13 ans, Genie avait l’âge mental d’un enfant de 12 à 18 mois.

Parce que Genie n’avait entendu presque aucun mot à part les phrases « arrête ça » et « pas plus », elle serait une source de connaissances pour les scientifiques qui souhaitaient en savoir plus sur le développement de l’enfance.

Après un long séjour à l’hôpital, Genie a été confiée à des scientifiques et à des parents d’accueil pour vivre avec jusqu’à son 18e anniversaire.

Au début, Genie a été confiée aux soins de Jeanne Butler, l’une des thérapeutes en réadaptation de l’hôpital.

Pendant cette courte période, Genie a prospéré mais n’a malheureusement pas pu rester longtemps en raison de la politique du Département des services sociaux publics qui interdisait aux patients de vivre dans les maisons des travailleurs hospitaliers.

Genie a ensuite été déplacée de maison en maison de divers thérapeutes qui l’avaient rencontrée à l’hôpital de Los Angeles.

Elle a passé le reste de son enfance connectée à des machines hospitalières et à participer à des expériences avec des scientifiques se faisant passer pour des figures parentales attentionnées.

Une personne qui a travaillé sur le cas de Genie a qualifié son adolescence d’exemple clair d’exploitation.

« Ce que j’ai vu se produire avec Genie était une forme d’exploitation assez grossière », a déclaré la personne anonyme.

« Je devais réaliser que j’en faisais partie et jurer de m’abstenir.

« Il s’est avéré que Genie, qui avait été si terriblement maltraité, a été à nouveau exploité.

« Elle a été exploitée de manière extra-familiale tout comme elle a été exploitée de manière intra-familiale, juste par un groupe de personnages différent, dont je suis désolé de dire que j’en faisais partie. »

Alors que l’état de Genie se détériorait, sa mère décida que les scientifiques étaient devenus trop proches de la jeune fille et intenta une action en justice contre eux.

Elle a été empêchée par le tribunal de voir les experts qui avaient mené des expériences secrètes sur elle au nom de la science.

À l’âge de 18 ans, Genie est retournée vivre avec sa mère, mais a été transférée dans une maison de soins pour adultes peu de temps après.

Les allées et venues de Genie sont inconnues à ce jour, mais des rapports ont affirmé qu’elle était cachée dans une institution à Los Angeles.

