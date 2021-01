Le sénateur Josh Hawley (R-MO) avant la session conjointe du Congrès et de l’émeute du Capitole le 6 janvier | Drew Angerer / Getty Images

La réforme de la section républicaine 230 est morte. Vive la réforme de la section 230 démocrate.





Les grandes entreprises technologiques, de Facebook à Apple, ont agi rapidement à la suite de l’attaque du Capitole américain, interdisant les personnes et les contenus qui ont contribué à inciter et à organiser une foule violente qui a fait au moins cinq morts et des dizaines de blessés. L’interdiction la plus importante concernait le président Trump, qui a sans doute été élu en raison des plates-formes mêmes qui se sont maintenant retournées contre lui.

Mais ces mesures sont arrivées trop tard pour certains législateurs démocrates qui ont sonné l’alarme sur la désinformation et les contenus extrémistes sur Internet pendant des mois, voire des années. Et bientôt, ils auront le pouvoir de faire quelque chose à ce sujet. La réforme de l’article 230, que le président Trump a tenté et échoué de promulguer, est de retour sur la table. Cette fois, cela sera probablement un peu différent de ce qu’il voulait.

L’article 230 est la loi qui confère aux plateformes Internet l’immunité de ce que leurs utilisateurs publient sur elles. Cela permet sans doute à Internet tel que nous le connaissons d’exister, mais cette protection est devenue une source de préoccupation pour les membres des deux parties qui pensent que ces plates-formes causent des dommages. Là où ils divergent, c’est ce que sont ces méfaits. Alors que les républicains estiment que les plateformes censurent injustement le discours conservateur, certains démocrates pensent que les plateformes amplifient la désinformation et le contenu extrémiste.

Désormais, les démocrates ont un exemple pour défendre leur cause, un exemple qui a directement affecté presque tous les membres du Congrès.

Les entreprises technologiques ont agi. Les démocrates disent que ce n’est pas suffisant.

Plusieurs entreprises de technologie ont soit nettoyé leurs propres plates-formes, supprimant les utilisateurs et les publications qui encourageaient la violence et les théories du complot, ou empêché d’autres plates-formes de «liberté d’expression» de faire de même.

Néanmoins, le sénateur Richard Blumenthal (D-CT), qui a parrainé un projet de loi bipartisan de réforme de la section 230 en mars dernier, a déclaré à Recode que l’attaque du Capitole «renouvellera et focalisera la nécessité pour le Congrès de réformer les privilèges et obligations de Big Tech. Cela commence par la réforme de l’article 230, la prévention des violations des droits fondamentaux, l’arrêt de l’utilisation destructrice des données privées des Américains et d’autres préjudices manifestes.

Selon Blumenthal, les réformes auto-imposées par Big Tech sont à la fois trop tardives et politiquement pratiques.

«Il a fallu du sang et du verre dans les couloirs du Congrès – et un changement dans le vent politique – pour que les entreprises technologiques les plus puissantes du monde reconnaissent, au dernier moment possible, la menace profonde de Donald Trump», a-t-il déclaré. « La question n’est pas de savoir pourquoi Facebook et Twitter ont agi, c’est ce qui a pris si longtemps et pourquoi d’autres pas? »

La représentante Anna Eshoo (D-CA), qui a coparrainé la loi intitulée Protecting Americans from Dangerous Algorithms Act avec le représentant Tom Malinowski (D-NJ) en octobre dernier, qui supprime les protections immunitaires des plateformes qui amplifient certains types de contenu haineux ou extrémiste , est également prêt à agir sur la réforme de l’article 230. Elle mettra à jour et réintroduira son projet de loi «tôt ce Congrès», a-t-elle déclaré à Recode.

« Twitter, Facebook, YouTube et de nombreuses plateformes plus petites ont donné aux émeutiers violents une plateforme pour organiser et partager de dangereuses informations erronées, tout en permettant au président Trump d’inspirer et d’encourager l’insurrection et la sédition contre notre république », a déclaré Eshoo à Recode. «Les actions et les inactions imprudentes de ces entreprises ont joué un rôle colossal dans l’attaque de mercredi contre le Capitole de notre pays qui doit être abordée.

Elle a ajouté: «Le Congrès et l’administration entrante doivent donner la priorité à une action rapide et audacieuse pour réformer l’article 230 afin de responsabiliser ces entreprises et de protéger notre démocratie … Ces entreprises ont montré qu’elles ne feraient pas la bonne chose par elles-mêmes.

Ils ne sont pas seuls dans leurs appels à réformer l’article 230 pour lutter contre le contenu violent et la désinformation que les entreprises de médias sociaux ont laissé proliférer sur leurs plateformes.

Joe Biden a déclaré il y a un an, lors de la campagne présidentielle, qu’il souhaitait l’abrogation de l’article 230, qualifiant Facebook de «totalement irresponsable» en ce qui concerne la façon dont il traitait la désinformation et la vie privée et affirmant que l’entreprise devrait être soumise à la responsabilité civile comme n’importe qui d’autre. Biden n’a pas commenté l’article 230 depuis, mais un porte-parole de la campagne a déclaré à Recode en novembre dernier que ses sentiments sur le sujet n’avaient pas changé.

En octobre dernier, des membres du Comité sénatorial du commerce ont rencontré des PDG de Facebook, Google Alphabet et Twitter pour discuter de la loi. Les républicains ont pris ce temps pour dénoncer ces plates-formes pour censure perçue des voix conservatrices. Les démocrates, cependant, craignaient que les plates-formes aident les extrémistes à inciter et à s’organiser – des préoccupations qui semblent désormais prémonitoires.

La sénatrice Tammy Baldwin (D-WI) a déclaré que les milices de droite sur Facebook étaient un «problème permanent». La sénatrice Amy Klobuchar (D-MN) a souligné que les plates-formes avaient une incitation financière à garder les utilisateurs sur elles le plus longtemps possible, et que Facebook l’a fait en amplifiant le contenu qui divise politiquement et les théories du complot. Et le sénateur Gary Peters (D-MI) a cité un complot déjoué pour kidnapper le gouverneur de son État, Gretchen Whitmer, dont une partie était prévue dans un groupe Facebook privé, comme exemple de contenu nuisible sur le site Web.

«Voici la vérité: la violence et les discours de haine en ligne sont de vrais problèmes», a déclaré le sénateur Ed Markey (D-MA). «Les préjugés anti-conservateurs ne sont pas un problème.»

Il a ajouté: «Le problème n’est pas que les entreprises devant nous aujourd’hui suppriment trop de postes. Le problème est qu’ils laissent trop de messages dangereux. »

L’échec républicain de la réforme de l’article 230

Les partisans de l’article 230 ont sûrement poussé un soupir de soulagement une fois que le Parti républicain qui a poussé à son abrogation a perdu une grande partie de son pouvoir de tenir ses promesses lorsqu’il a perdu la présidence puis le Sénat.

Il n’y a pas si longtemps, la réforme de l’article 230 était une question bipartite. Les deux parties se sont réunies en 2018 pour modifier la loi avec FOSTA-SESTA, qui a supprimé l’immunité en vertu de l’article 230 des plateformes utilisées pour le trafic sexuel. Cela dit, certains démocrates qui ont voté pour l’adoption du FOSTA-SESTA ont depuis changé d’avis, citant les conséquences involontaires de la loi de mettre en danger les travailleuses du sexe consensuelles. Et comme les républicains ont fait de leur vision de la réforme de la section 230 leur cri de ralliement, cela est peut-être devenu moins acceptable pour les démocrates, qui se sont tournés vers la législation antitrust comme un moyen de vérifier le pouvoir de Big Tech.

Les républicains ont de plus en plus politisé la réforme de la section 230 au cours de la seconde moitié du mandat unique du président Trump, y voyant un moyen de punir les plateformes de médias sociaux pour la modération et la censure biaisées perçues des voix conservatrices. Le sénateur Ted Cruz (R-TX) a fréquemment cité l’article 230 – et les grandes entreprises technologiques qu’il protégeait – comme «la plus grande menace à notre liberté d’expression et à notre démocratie». Le sénateur Josh Hawley (R-MO) a présenté plusieurs projets de loi visant l’article 230 dans le cadre de sa campagne anti-Big Tech.

L’abrogation de l’article 230 est devenue une sorte de baleine blanche pour le président Trump; il a tenté de l’abroger par le biais de son procureur général Bill Barr, des décrets et de la Federal Communications Commission (FCC). Trump a terminé 2020 en exigeant que le Congrès inclue l’abrogation de l’article 230 dans des projets de loi non liés pour les contrôles de relance et les dépenses militaires – allant même jusqu’à opposer son veto à ce dernier parce qu’il ne l’incluait pas.

Trump a échoué: le Congrès a annulé son veto; Barr est parti avant Noël; et le président de la FCC Ajit Pai, avec un pied à la porte, a déclaré à Protocol qu’il n’irait pas de l’avant avec l’élaboration de règles de la FCC sur la loi. Pendant ce temps, les républicains seront bientôt le parti minoritaire des deux chambres du Congrès, et Cruz et Hawley, les pom-pom girls les plus bruyants de la réforme de la section 230, sont devenus des parias. Il est peu probable que beaucoup écoutent ce qu’ils ont à dire sur Big Tech ou quoi que ce soit d’autre pendant un certain temps.

Les arguments contre la réforme de l’article 230

Alors que les lois qui ciblent le contenu extrémiste sur les médias sociaux peuvent sembler une perspective particulièrement attrayante immédiatement après l’émeute, les défenseurs de la liberté d’expression avertissent que, comme FOSTA-SESTA, toute modification de l’article 230 peut avoir des conséquences inattendues.

«Nous comprenons la volonté de suspendre définitivement [Trump] maintenant, mais cela devrait concerner tout le monde lorsque des entreprises comme Facebook et Twitter exercent le pouvoir incontrôlé de retirer des gens des plates-formes qui sont devenues indispensables pour le discours de milliards – en particulier lorsque les réalités politiques facilitent ces décisions », a déclaré l’American Civil Liberties Union (ACLU) senior la conseillère législative Kate Ruane a déclaré dans la déclaration. «Le président Trump peut se tourner vers son équipe de presse ou Fox News pour communiquer avec le public, mais d’autres – comme les nombreux militants noirs, bruns et LGBTQ qui ont été censurés par les entreprises de médias sociaux – n’auront pas ce luxe.

L’Electronic Frontier Foundation (EFF) défend depuis longtemps l’article 230 comme la loi la plus importante qui protège la liberté d’expression sur Internet. Sans surprise, le groupe de défense des droits numériques s’oppose à sa modification.

«Même avant les événements choquants de la semaine dernière, il était si étrange de regarder la façon dont les deux côtés de l’allée avaient pris la responsabilité de blâmer la section 230 pour tout ce qu’ils n’aimaient pas dans les grandes entreprises de médias sociaux et de faire souvent des affirmations contradictoires sur la façon dont les L’article 230 changerait le discours en ligne », a déclaré à Recode Elliot Harmon, l’activiste principal par intérim de l’EFF. «Le gouvernement ne peut pas obliger les entreprises à supprimer les discours légitimes de leurs plateformes, et l’article 230 n’a aucune incidence sur cela.»

Ce que le gouvernement peut faire, a déclaré Harmon, c’est adopter une législation antitrust et sur la protection de la vie privée qui créerait davantage de plates-formes en ligne et réduirait la domination de Big Tech sur le marché.

«S’il y avait 50 acteurs majeurs sur le marché des réseaux sociaux en ligne au lieu de cinq, alors les décisions de modération de la parole prises par Facebook ou Twitter n’auraient pas l’influence démesurée qu’elles ont aujourd’hui sur la parole en ligne», a déclaré Harmon.

Et il y a au moins un démocrate qui reste opposé à la réforme de l’article 230: le sénateur Ron Wyden (D-OR), co-auteur de la loi.

«Une fois de plus, je rappelle à mes collègues que c’est le premier amendement, et non l’article 230, qui protège le discours de haine, la désinformation et les mensonges, en ligne et hors ligne», a déclaré Wyden à Recode. « Prétendre que l’abrogation d’une loi résoudra les problèmes de notre pays est un fantasme. »

Wyden a appelé à des poursuites contre les émeutiers, les politiciens qui les ont poussés à démissionner, les forces de l’ordre qui ont ignoré leurs menaces d’être enquêtées et ont déclaré que tous les médias – en ligne et hors ligne – qui «donnaient de l’oxygène aux mensonges de Trump sur l’élection» en portaient certains responsabilité du résultat. Mais il a mis en garde contre toute action trop rapide.

«Le Congrès n’a pas besoin de regarder plus loin que le 11 septembre pour se rappeler à quel point les réactions instinctives face aux tragédies peuvent se retourner contre nous et finir par nuire aux groupes raciaux, religieux et idéologiques les moins puissants de notre pays», a déclaré Wyden. «Ce serait une terrible erreur d’utiliser cet événement comme excuse pour accroître la surveillance gouvernementale, supprimer la liberté d’expression en ligne ou limiter les droits des manifestants légitimes. En particulier, je suis certain que toute loi destinée à bloquer les discours vils d’extrême droite en ligne serait inévitablement utilisée comme arme pour cibler les manifestants contre la violence policière, les guerres inutiles et d’autres qui ont des raisons légitimes de s’organiser en ligne contre l’action du gouvernement.

D’une certaine manière, les attaques de Cruz contre la section 230 avaient raison: avec Trump démarré à partir des plus grands sites Web du monde et des plates-formes alternatives comme Parler ayant lancé les services et les distributeurs dont ils avaient besoin pour fonctionner, Big Tech s’est en effet avéré être l’arbitre de ce la parole est autorisée sur la plupart des sites Internet. Il reste à voir à quoi cela mènera.

L’abrogation complète de l’article 230 à laquelle Trump a crié sur son compte Twitter désormais interdit n’est pas probable – cela bouleverserait tout Internet – mais le type de réforme réclamé par de nombreux démocrates est très possible. Ironiquement, ce que Trump n’a pas pu accomplir en tant que président pourrait bien se produire sous son successeur, et cela sera en partie dû aux propres actions de Trump.

Ce ne sera pas la réforme souhaitée par Trump, et il ne sera pas sur la plupart des plateformes de médias sociaux pour voir comment elles changent. Il n’est plus le bienvenu sur les sites qu’il aimait et détestait le plus.

