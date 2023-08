Comment l’électricité au gaz de l’Alberta se démarque dans le système principalement sans émissions du Canada

Alors que le Canada cherche à déplacer son réseau électrique vers le zéro net avec de nouvelles réglementations fédérales, la grande majorité du pays obtient déjà son électricité à partir de sources sans émissions.

En 2020, 84% de l’électricité du pays provenait de ces sources – principalement l’hydroélectricité, ainsi que de plus petites quantités de nucléaire, d’éolien et de solaire.

Cependant, l’Alberta est différente de la plupart du reste du pays.

Bien que la production d’énergie renouvelable ait à peu près doublé au cours des sept dernières années – et que la province obtienne désormais plus d’électricité d’origine éolienne et solaire qu’elle n’en tire du charbon – ces sources d’énergie verte ne représentaient que 13 % de la production totale de la province en 2022.

La grande majorité de l’électricité de l’Alberta provient plutôt du gaz naturel.

C’est pourquoi le projet de règlement sur l’électricité propre publié jeudi par le gouvernement fédéral a un impact démesuré dans cette province.

L’Alberta représentait 47 % des émissions totales de gaz à effet de serre du pays provenant du secteur de l’électricité en 2021, l’année la plus récente pour laquelle nous avons un inventaire complet.

C’est en fait une légère baisse par rapport aux années précédentes : en 2015, l’Alberta représentait 59 % des émissions du secteur de l’électricité.

La réduction est due au fait que l’Alberta a progressivement éliminé l’électricité au charbon, qui était l’un des moyens les plus intensifs en émissions de produire de l’électricité.

Ce processus a commencé en 2015 avec l’objectif d’éliminer complètement le charbon d’ici 2030.

Mais la transition s’est déroulée plus rapidement que prévu initialement et les centrales électriques de l’Alberta devraient maintenant brûler leur dernier morceau de charbon Plus tard cette année.

Le gaz naturel a pris la majeure partie de ce relais, qui a environ la moitié de l’intensité des émissions du charbon.

Mais pour atteindre ses objectifs climatiques, le gouvernement fédéral pense que ces usines à gaz devront éventuellement être supprimées également, pour la plupart.

Il existe certaines exceptions dans les réglementations pour l’utilisation continue du gaz naturel pendant les périodes de demande de pointe, et certaines allocations pour la production régulière au gaz couplée à la capture et au stockage du carbone.

Ottawa soutient que ces règlements sont nécessaires pour réduire l’utilisation de méthodes émettrices de carbone pour la production d’électricité au cours des prochaines décennies.

Le graphique animé ci-dessous montre les projections du gouvernement fédéral dans deux scénarios : avec la réglementation et sans.

Graphique animé montrant la quantité projetée d’électricité au Canada provenant de sources génératrices d’émissions (principalement le gaz naturel) selon deux scénarios : avec et sans règlement fédéral sur l’électricité propre. (Robson Fletcher/CBC)

C’est là que les choses deviennent litigieuses entre les gouvernements provincial et fédéral.

La première ministre Danielle Smith, en revanche, veut voir plus de production à partir du gaz naturel — pas moins.

« Ces réglementations rendent presque impossibles les investissements désespérément nécessaires dans la nouvelle production de gaz naturel », a-t-elle déclaré jeudi en réponse au plan fédéral.

Smith dit que la province a son propre plan, celui qui « travaille vers un réseau électrique neutre en carbone d’ici 2050 ».

En Saskatchewan, qui aussi tire la majeure partie de son électricité du charbon et du gaz naturelle premier ministre Scott Moe a défendu une position similaire.

Mais dans la majeure partie du reste du pays – et pour la grande majorité de la population – l’électricité provient déjà de sources sans émissions.

Si nous plaçons le graphique animé ci-dessus dans le contexte de l’ensemble du mix énergétique du pays, il faut presque plisser les yeux pour voir la différence que la réglementation devrait faire à l’échelle nationale.

Graphique animé montrant la quantité projetée d’électricité au Canada provenant de toutes les sources selon deux scénarios : avec et sans règlement fédéral sur l’électricité propre. (Robson Fletcher/CBC)

Cette petite bande grise au bas du graphique est ce que la réglementation vise principalement.

Ils représentent la quantité relativement faible d’électricité émettrice de gaz à effet de serre produite au Canada, qui se trouve être disproportionnellement située en Alberta.