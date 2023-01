Comment l’élection du président de la Chambre des États-Unis pourrait dégénérer en chaos

Si McCarthy ne parvenait pas à remporter le marteau du président au premier tour de scrutin, lui et ses alliés commenceraient très probablement à marchander avec les législateurs rebelles à la Chambre ou dans le vestiaire pour tenter de gagner leur soutien. Certains républicains ont noté en privé que cela pourrait devenir évident plus rapidement que d’habitude si McCarthy échoue au premier tour, car un certain nombre de législateurs qui ont juré de s’opposer à lui seront appelés au début du vote alphabétique.

L’élévation prolongée de Banks à la présidence – un processus qui a commencé en 1855 et s’est terminé en 1856 – a été comparée par le bureau de l’historien de la Chambre à un “cauchemar récurrent”.

Le premier vote a commencé un lundi de décembre 1855, les législateurs détenant quatre votes ce jour-là. Il y en avait “cinq de plus mardi, six de plus mercredi, six autres jeudi, six encore vendredi et six autres samedi”, selon le bureau.

Banks n’a été élu qu’au début de février 1856, période au cours de laquelle aucune autre affaire du Congrès n’a été menée. Le tronçon comprenait une session de questions-réponses de trois heures pour les candidats conférenciers sur la propagation de l’esclavage dans les territoires occidentaux.

La course aux orateurs ne s’est terminée qu’après que les législateurs, sans aucun doute épuisés par leurs sessions de vote marathon, ont approuvé une résolution créant un gagnant à la pluralité. Les banques ont gagné avec seulement 103 voix.

Cet article est initialement paru dans Le New York Times.