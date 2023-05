Comment Leicester est passé de la gloire de la Premier League et de la FA Cup au somnambulisme dans le championnat

« Jouez comme ça et tout ira bien » – un commentaire qui hante maintenant James Maddison et cette équipe de Leicester.

Après avoir été relégué de la Premier League sept ans seulement après avoir remporté le titre, Leicester est loin d’être en forme et mérite pleinement la chute.

Leicester a fait son travail en battant West Ham mais la victoire d'Everton sur Bournemouth a confirmé la relégation des Foxes

Leicester est hors de l'élite après un séjour de neuf ans

La mentalité du « tout ira bien » a infecté toutes les parties du club. Le conseil d’administration – dirigé par Aiyawatt ‘Top’ Srivaddhanaprabha – a donné le ton avec sa loyauté envers Brendan Rodgers, qui avait sous-performé dans son rôle de manager depuis la fin de 2021.

Rodgers, sachant qu’un rafraîchissement était nécessaire, a parlé ouvertement de son désir de faire sortir ceux qu’il ne voyait pas comme faisant partie de l’avenir. Lorsque cela ne s’est pas produit, il était accablé de joueurs qui savaient que leur manager ne les évaluait pas.

Certains souligneront le manque de signatures de Leicester l’été dernier pour leurs difficultés. Le tapis a été retiré sous lui alors que les plans de transfert se concrétisaient. À moins qu’un gros joueur ne soit vendu, personne ne viendrait.

Rodgers a déclaré que la communication entre lui et le conseil d’administration était «ouverte», mais quelque chose a radicalement changé. Son record de transfert n’était pas particulièrement bon, surtout l’été de la victoire de la FA Cup. Quatre joueurs sont venus pour un peu moins de 60 millions de livres sterling, mais aucun n’a eu d’impact significatif.

Peu de gens auraient pu voir Leicester abandonner la Premier League alors qu'ils goûtaient à la gloire de la FA Cup il y a deux ans

Rodgers a également reçu des fonds importants au cours de ses deux premières années en tant que directeur. Et tandis que Harry Maguire, Wesley Fofana et Ben Chilwell sont tous partis pour des frais énormes, le club a eu du mal à décharger certains joueurs marginaux l’été dernier. Mais ils diront que les effets du COVID ont eu un effet néfaste sur le marché des transferts.

Le conseil aurait dû voir l’écriture sur le mur en septembre. Encore une lourde défaite, cette fois à Tottenham. La sixième défaite consécutive. Rien ne s’est passé.

L’amélioration de la forme avant la Coupe du monde donnait l’impression qu’un virage avait peut-être été tourné, mais le lendemain de Noël martelant à domicile contre Newcastle a vu le sentiment de naufrage revenir.

Leicester a dû faire venir de nouveaux visages avant la fin janvier. Wout Faes – signé pour remplacer Wesley Fofana en août – a été rejoint par Viktor Kristiansen, Tete et Harry Souttar. Aucun d’entre eux n’a eu d’impact réel, malgré des premières performances prometteuses. Ils ont dû jouer mais l’ont laissé tard dans la fenêtre. Le recrutement n’avait pas fonctionné. Encore.

Rodgers a donné aux fans de Leicester des souvenirs magiques, mais peut-être que le club a été trop lent pour appuyer sur la gâchette lors de son départ

Brendan Rodgers n’a pas réussi à relancer la saison et a payé le prix de leur position dans le tableau. Une défaite de dernière minute à Crystal Palace a vu le club appuyer sur la gâchette d’un manager qui aurait dû être mis à la porte bien avant. La spirale descendante était là bien en vue, mais peu au club semblaient réaliser leur direction de voyage jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

Il ne semblait pas y avoir de plan cohérent en place pour trouver un remplaçant. Adam Sadler et Mike Stowell – tous deux entraîneurs du club pendant plusieurs années – ont été placés en charge temporaire mais plus d’expérience était nécessaire. Un flirt avec Jesse Marsch allait et venait, laissant les fans peu impressionnés par la personne à qui on parlait.

Dean Smith a été nommé, bien qu’avec un certain scepticisme. Mais avec John Terry et Craig Shakespeare faisant partie de son équipe de coulisses, les fans se sont réchauffés au trio.

Terry aiderait, espérons-le, une équipe qui n’avait pas gardé sa cage inviolée depuis avant la Coupe du monde. Shakespeare était une figure populaire du club ayant été l’assistant de Nigel Pearson et Claudio Ranieri dans des moments plus heureux au club.

Shakespeare, Terry et Smith n'ont pas été en mesure de guider Leicester loin du danger lors de leurs huit matches en charge cette saison

Il y avait quelques lueurs d’espoir, mais peu d’impact a été fait en tant que Smith et co. n’a pas réussi à maintenir Leicester en place.

L’échec des joueurs à montrer suffisamment de faim dans la pagaille 5-3 à Fulham était là pour tout voir. Ce n’était pas beaucoup mieux contre Liverpool, malgré le point de vue de Smith sur la façon dont ils se sont comportés. Ils ne semblaient jamais réaliser pleinement qu’ils étaient dans la boue. Et ce qu’il fallait pour s’en sortir. Il y a eu des résultats encourageants contre Newcastle et West Ham mais c’était beaucoup trop peu, trop tard.

L’incapacité de Rodgers – et plus récemment de Smith – à obtenir constamment quelque chose d’un groupe de joueurs qui a terminé cinquième et remporté la FA Cup il y a à peine deux ans est stupéfiante.

Le directeur du football Jon Rudkin, pour lui donner du crédit, a supervisé une victoire en titre de Premier League et une victoire en FA Cup. C’est un véritable allié des propriétaires, mais il doit porter une part de responsabilité dans le déclin.

Comment a-t-il permis une situation où Youri Tielemans et Caglar Soyuncu – tous deux très appréciés – s’en vont pour rien cet été ? Pourquoi les joueurs moyens ont-ils reçu des salaires importants et des contrats à long terme ? Pourquoi le mercato de 2021 a-t-il été un tel désastre ? Qu’est-ce qui a soudainement changé au club l’année dernière pour qu’ils n’achètent pas de joueurs ? Pourquoi étaient-ils sans responsable du recrutement l’été dernier ? Pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour faire venir un entraîneur coup de pied arrêté?

La dernière fois que Rudkin a répondu aux questions des médias, c’était en 2016, lorsque Claudio Ranieri a été nommé. Les supporters de Leicester ont rarement des nouvelles de ceux qui dirigent le club. « Top » offrira des notes de programme pour chaque match à domicile et la directrice générale Susan Whelan est silencieuse. Tout comme Rudkin. Les demandes d’interviews des médias cette saison ont été rejetées, ce n’est pas la façon dont le club choisit de fonctionner.

Leicester a été averti par l’expert en finances du football Kieran Maguire que la relégation serait « très sévère » et pourrait voir ses revenus chuter des deux tiers. Ils dépensent actuellement 85% de leur chiffre d’affaires de 215 millions de livres sterling sur les salaires des joueurs. Le club a enregistré des pertes record de 92,5 millions de livres sterling pour la saison 2021-22 et a perdu près de 200 millions de livres sterling au cours des trois dernières saisons.

Leicester a somnambulé dans le championnat et les choses semblent incertaines

En février, les propriétaires de Leicester ont annulé 194 millions de livres sterling qu’ils avaient prêtés au club au cours des dix dernières années. Le club dira que c’est la preuve de son engagement à long terme.

Leicester pourrait commencer sa campagne de championnat dès le vendredi 4 août. Ils affronteront Liverpool lors d’un match amical de pré-saison à Singapour le dimanche précédent, ce qui signifie qu’ils seront de retour au Royaume-Uni quelques jours avant le début de la saison. Cela aura été convenu des semaines à l’avance, mais cela ne ressemble pas à une bonne planification.

Avant l’ouverture inévitable à Plymouth, un nouveau manager doit être nommé, des actifs de grande valeur doivent être vendus et le travail de remplacement de nombreux joueurs hors contrat doit avoir lieu. Tout nouveau venu – manager ou joueur – doit être capable, mais le caractère est tout aussi important.

« Top », Whelan et Rudkin ont également besoin de ces traits si Leicester veut revenir en Premier League sous leur mandat. La culture de toute entreprise est définie par l’équipe de direction. Il filtre jusqu’à l’atelier, ou le terrain de football dans ce cas. Même s’ils se sont tous félicités pendant les bons moments, ils doivent assumer leurs responsabilités pendant les mauvais. Les leçons doivent être apprises, la complaisance ne peut pas être autorisée à s’installer à nouveau.

Leicester n’est pas assuré d’un retour instantané. Une réinitialisation massive est vitale s’ils veulent monter tout type de défi pour la promotion la saison prochaine.

L’âge d’or du club est bel et bien terminé.