Comment Leicester a-t-il pu être relégué si peu de temps après le titre Prem ?

LEICESTER, Angleterre – Ils ont vécu le rêve, mais maintenant vient le cauchemar. Sept ans après avoir terminé le conte de fées sportif le plus improbable pour remporter la Premier League, Leicester City a été relégué dimanche au championnat EFL de deuxième niveau malgré sa victoire 2-1 sur West Ham United le dernier jour de la saison.

Cette trajectoire des champions au championnat dans une période de temps relativement courte soulève des questions sur la façon dont un club possédant encore autant de talents individuels pourrait chuter jusqu’ici. Il n’y a pas de réponses faciles, cependant.

L’autopsie compliquée qui nous attend maintenant s’est incarnée dans la réaction des supporters à la confirmation de leur sort. Certains ont essayé de lancer des chants contre les propriétaires vers la fin, mais peu ont suivi. Les joueurs se sont lancés dans un bref tour d’appréciation sur une bande-son de huées et d’applaudissements, certains désireux de reconnaître leurs efforts tandis que d’autres ont exprimé leur frustration face au manque d’application tout au long de la saison.

Personne ne pouvait raisonnablement blâmer le manager de Leicester Dean Smith, qui a été parachuté pendant huit matches après le départ de Brendan Rodgers début avril. La victoire de dimanche – obtenue grâce aux buts de Harvey Barnes et Wout Faes avec seulement Pablo Fornals répondant pour les Hammers – n’était que leur deuxième victoire au cours de cette période. C’était sans doute leur meilleure performance sous Smith, mais la victoire 1-0 d’Everton contre Bournemouth leur a enlevé la survie.

« Tout club qui est relégué doit trouver un moyen de rebondir », a déclaré Smith par la suite. « Il y a beaucoup de coups dans le football, nous le savons tous, semaine après semaine. C’est ainsi que vous rebondissez. D’après ce que j’ai vu, avec l’infrastructure, je ne vois aucune raison pour laquelle il ne peut pas rebondir. dos. »

Leicester a remporté la ligue en 2016 par 10 points. À l’époque, Donald Trump était candidat à la présidence des États-Unis, le Royaume-Uni réévaluait ses relations avec l’Union européenne et Jurgen Klopp était l’entraîneur de Liverpool. Certaines choses ne changent pas, mais dans cette partie des Midlands, on a l’impression qu’il y a une éternité. En fait, il en va de même pour la victoire de Leicester en FA Cup 2020 lorsque la principale déception nationale a été de quitter les places de la Ligue des champions au cours des dernières semaines.

Maintenant que le grave risque d’abandonner complètement la Premier League a été confirmé, cela ressemble à un coup cataclysmique pour un club qui a annoncé une perte annuelle record en mars de 92,5 millions de livres sterling. Ce chiffre s’expliquait en partie par une perte de revenus le jour du match résultant de la pandémie affectant la fréquentation du stade – mais c’était aussi une conséquence des activités estivales de Leicester, où ils ont dépensé 23 millions de livres sterling pour Patson Daka, 17 millions de livres sterling pour Boubakary Soumare de Lille et environ £ 15m sur Jannik Vestergaard depuis Southampton.

Le manque à gagner de 92,5 millions de livres sterling est un chiffre qui n’inclut pas les 75 millions de livres sterling que Leicester a encaissés en permettant à Wesley Fofana de rejoindre Chelsea, un accord qui a affaibli la défense de Leicester dans une mesure qui pourrait expliquer en partie la chute de relégation dans laquelle ils se sont retrouvés par la suite. .

Mais un énorme été de changement vous attend. Youri Tielemans, Ayoze Perez, Caglar Soyuncu, Nampalys Mendy, Daniel Amartey, Jonny Evans, Ryan Bertrand et Tete sont tous en rupture de contrat à la fin de la saison. Ces huit joueurs ont coûté 101 millions de livres sterling à faire venir.

Smith a refusé de savoir s’il ferait partie de la reconstruction alors que Leicester prévoyait une saison dans le deuxième niveau du football anglais pour la première fois depuis 2014.

« Nous n’avons parlé de rien au-delà de huit matchs », a-t-il déclaré. « Je parlerai à [Leicester chairman Khun] Haut [Srivaddhanaprabha], pour qui j’ai beaucoup de respect, au cours des prochains jours et compatir avec lui. Le temps et les efforts qu’il consacre à ce club de football sont là pour tous. En fin de compte, je ne pense même pas à mon avenir pour le moment. »

Leicester City a battu West Ham dimanche, mais le coup de sifflet à plein temps a toujours suscité la tristesse des joueurs car les autres résultats de la journée signifiaient que Leicester était relégué hors de la Premier League et dans le championnat EFL. Michael Regan/Getty Images

Barnes, James Maddison et Kelechi Iheanacho seront trois autres joueurs recherchés cet été, et ce trio offensif a finalement fait la différence dimanche. Barnes et Iheanacho se sont superbement combinés pour que Barnes tire dans un premier match à la 34e minute avant que Faes ne se dirige dans une seconde à la 62e minute. Cependant, à ce stade, Everton gagnait et la victoire vers Leicester se dirigeait vers un sentiment profondément creux.

« Vous descendez » et « Dites bonjour à Millwall » faisaient partie des chants joyeux des fans de West Ham qui avaient déjà commencé la fête avant leur finale de la Ligue de conférence Europa contre la Fiorentina le 7 juin. Ils étaient largement indifférents à une performance décevante. où Leicester semblait plus puissant en attaque, à l’exception de la frappe de Fornals à la 78e minute dirigée à l’intérieur du poteau proche de Daniel Iversen.

Tableau de Premier League généraliste GD STP 15 – Bornemouth 38 -34 39 16 – Forêt de Nottm 38 -30 38 17 – Everton 38 -23 36 ————————————- — — — 18 – Leicester 38 -17 34 19 – Leeds 38 -30 31 20 – Southampton 38 -37 25

Barnes, Maddison et les autres n’ont pas été en mesure de fournir ces performances de manière cohérente, mais c’est à l’arrière que leurs problèmes ont sans doute été les plus importants. Leicester termine la saison avec 51 buts marqués, le plus élevé de toutes les équipes dans la moitié inférieure mais en concédant 68, un chiffre supérieur à toutes sauf les deux équipes en dessous, Leeds (78) et Southampton (73).

L’attente à temps plein a été une agonie pour Leicester. Alors qu’Everton et Bournemouth disputaient 10 minutes de temps additionnel, les joueurs attendaient des nouvelles de Goodison Park. Dans la foule, où des buts fantômes ont été fêtés plus d’une fois, les radios se tenaient nerveusement aux oreilles tandis que d’autres quittaient le stade résignés à leur sort quelques minutes avant qu’il ne soit confirmé.

Leicester a redéfini ce qui était possible pour un club anglais de taille moyenne en 2016. Maintenant, ils doivent se réinventer pour revenir en Premier League.