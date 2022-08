Comment l’effondrement économique du Sri Lanka sonne l’alarme pour d’autres marchés émergents

Au cours des années 2010, le Sri Lanka avait l’un des économies à la croissance la plus rapide en Asie.

Les choses ont pris un virage à 180 degrés à la fin de la décennie alors que l’économie du pays trébuchait. En mai 2022, le gouvernement a fait défaut sur sa dette pour la première fois de l’histoire.

Alors que l’inflation continuait à devenir incontrôlable, avec une pénurie massive de nourriture, de carburant et de médicaments pour les 22 millions d’habitants du pays, les Sri Lankais sont descendus dans la rue, forçant le président, Gotabaya Rajapaksa, démissionner et fuir le pays.

Même si le Sri Lanka a un nouveau président, Ranil Wickremesinghe, les protestations continuent. L’inflation a dépassé les 50% – et pourrait atteindre 70% – ce qui rend plus difficile la survie des gens.

De nombreux experts estiment que l’histoire du Sri Lanka est un signal d’alarme pour les marchés émergents.

“Le Sri Lanka est confronté au pire effondrement économique de son histoire moderne”, a déclaré Sumudu W. Watugala, professeur adjoint de finance à la Kelley School of Business de l’Université de l’Indiana. “Cela est dû à des faiblesses structurelles de longue date exacerbées par une série de chocs idiosyncratiques. La crise du Sri Lanka peut être un signal d’alarme pour d’autres pays en développement car il s’agit à bien des égards d’une crise classique des marchés émergents.”

Alors, que signale la crise économique du Sri Lanka à propos d’économies similaires et de marchés émergents ? Regardez la vidéo pour en savoir plus sur les risques liés aux marchés émergents, sur l’effondrement de l’économie sri-lankaise et sur la voie à suivre par le pays.