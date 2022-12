Comment l’effondrement de l’empire cryptographique de Sam Bankman-Fried a perturbé l’IA

SAN FRANCISCO – En avril, un laboratoire d’intelligence artificielle de San Francisco appelé Anthropic levé 580 millions de dollars pour la recherche impliquant la « sécurité de l’IA ».

Peu de personnes dans la Silicon Valley avaient entendu parler du laboratoire d’un an, qui construit des systèmes d’IA qui génèrent du langage. Mais le montant d’argent promis à la petite entreprise éclipsait ce que les investisseurs en capital-risque investissaient dans d’autres start-ups d’IA, y compris celles dotées de certains des chercheurs les plus expérimentés dans le domaine.

Le cycle de financement a été dirigé par Sam Bankman-Fried, le fondateur et directeur général de FTX, l’échange de crypto-monnaie qui a déposé son bilan le mois dernier. Après l’effondrement soudain de FTX, un bilan divulgué a montré que M. Bankman-Fried et ses collègues avaient injecté au moins 500 millions de dollars dans Anthropic.

Leur investissement faisait partie d’un effort discret et chimérique pour explorer et atténuer les dangers de l’intelligence artificielle, qui, selon de nombreux membres de l’entourage de M. Bankman-Fried, pourrait éventuellement détruire le monde et nuire à l’humanité. Au cours des deux dernières années, l’entrepreneur de 30 ans et ses collègues de FTX ont acheminé plus de 530 millions de dollars – sous forme de subventions ou d’investissements – dans plus de 70 entreprises liées à l’IA, laboratoires universitaires, groupes de réflexion, projets indépendants et chercheurs individuels pour répondre aux préoccupations concernant la technologie, selon un décompte du New York Times.