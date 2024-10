Comment Lee Miller est passé de mannequin à célèbre photographe de guerre

Lee Miller posé pour une photo dans la baignoire alors que la sueur et la saleté de semaines de guerre l’emportaient. Il ne s’agissait pas de toilettes ordinaires : c’était le sanctuaire personnel du dictateur nazi Adolf Hitler, décédé par suicide le jour même à Berlin.

Miller, un photographe de guerre, était entré dans la maison d’Hitler à Munich alors que les forces alliées se frayaient un chemin à travers l’Allemagne, et la photo improbable d’une bombe américaine se baignant dans la baignoire personnelle du Führer est devenue l’une des images les plus indélébiles des derniers jours de la Seconde Guerre mondiale.

En tant qu’ancienne mannequin, Miller savait comment travailler sous son meilleur angle. Mais l’image a enterré la complexité de son sujet : une muse, une artiste travailleuse et une photographe révolutionnaire à part entière dont l’histoire de la vie est maintenant racontée dans un biopic avec Kate Winslet.

Voici comment Elizabeth « Lee » Miller a brisé les frontières devant et derrière l’objectif, dans les pages de Vogue sur les champs de bataille d’Europe.

Lee Miller modèles pour Vogue dans l’appartement de Condé Nast en 1928. La légende raconte que Miller a attiré l’attention du légendaire éditeur de magazines après l’avoir sauvée d’une voiture venant en sens inverse – une rencontre qu’elle avait peut-être planifiée ou non. Photographie d’Edward Steichen, Condé Nast via Getty Images

Un modèle non conventionnel

Miller est née à Poughkeepsie, New York, dans une famille aisée en 1907. Son enfance a été traumatisante, des difficultés à l’école jusqu’au viol de son enfance qui lui a valu d’être tuée. passation de marchés gonorrhée – alors une maladie stigmatisée et presque incurable – alors qu’elle n’avait que sept ans. Ses relations familiales étaient également tendues ; son père, Théodore, était photographe amateur et l’a utilisée comme modèle nu tout au long de son enfance et de son adolescence.

À l’âge de 18 ans, Miller était ambitieuse, d’une beauté à couper le souffle et désireuse de rompre avec les normes conventionnelles. Elle a déménagé à New York pour poursuivre des études d’art, de théâtre et de mannequin.

Par chance – ou par une planification astucieuse – l’a voulu, elle a rapidement eu sa grande chance lorsqu’elle a été sauvée d’une voiture venant en sens inverse par nul autre que le légendaire Vogue l’éditeur Condé Nast, l’homme le plus influent de l’industrie de la mode. L’incident est rapidement devenu une légende de la mode ; historienne de l’art Patricia Allmer appels le fait qu’elle se place devant la voiture était peut-être une « décision consciente », car Miller savait probablement qui était Nast et était impatient d’attirer son attention. Bientôt, Miller devint un mannequin établi.

En 1929, la carrière de Miller prend un tournant lorsque sa photographie apparu à part le texte publicitaire pour les tampons Kotex. C’était la première fois qu’une femme reconnaissable posait dans une publicité pour des produits menstruels – scandaleux à l’époque – et cela mettait pratiquement fin aux jours de Miller en tant que mannequin grand public. Elle s’est tournée vers le travail en coulisses pour Vogue, et en 1929, il se rendit en Europe pour un projet de recherche.

C’est là qu’elle décide de devenir photographe.

Une muse surréaliste et photographe en herbe

En Europe, Miller décide rapidement de devenir apprenti auprès de l’un des artistes les plus connus de France, l’expatrié américain et photographe surréaliste Man Ray. Elle se présente avec audace au photographe plus âgé dans son studio parisien et devient rapidement son apprentie, son amante et sa muse.

Même si les photographies de Ray ont transformé le corps de Miller en l’un des personnages les plus marquants du mouvement surréaliste. reconnaissable chiffres, elle est devenue une photographe pointue à part entière. Miller a collaboré avec d’autres artistes comme Pablo Picasso et Jean Cocteauet elle a utilisé des techniques photographiques innovantes et innovantes comme solarisation– lorsque vous surexposez un film à des tons inversés, créant un effet surnaturel – pour faire avancer son propre art.

Au début des années 1930, Miller retourne à New York, crée son propre studio de photographie et commence à exposer son travail. Après un bref mariage avec l’homme d’affaires égyptien Aziz Eloui Bey, Miller rencontre un photographe surréaliste. Roland Penrosequ’elle a suivi en Angleterre et qu’elle a finalement épousée.

Alors qu’il vivait avec Penrose à Londres, la Seconde Guerre mondiale éclata et Miller entreprit un nouveau travail révolutionnaire : la guerre. correspondant pour Vogue.

Un photographe de guerre révolutionnaire

À l’époque, la plupart des correspondants de guerre étaient des hommes. Miller a apporté à son travail à la fois un objectif surréaliste et un œil de femme, documentant le Blitz tout en contribuant à élargir le concept de ce qu’un magazine de mode pouvait couvrir. Après le jour J, elle s’est rendue sur le continent européen, photographiant les combats actifs contre la volonté des responsables américains qui ne voulaient pas de femme en première ligne.

Pour se rapprocher du front, Miller a fait équipe avec son ami et amant occasionnel Dave Scherman, photographe accrédité pour VIE revue. « Elle était la seule dame… qui est restée pendant le siège de Saint-Malo », Scherman plus tard a écrit. Il en est venu à admirer son courage et sa détermination et, ensemble, ils ont suivi les forces alliées alors qu’elles se frayaient un chemin vers l’Allemagne.

C’est Scherman qui a pris la photo de Miller se baignant dans la baignoire d’Hitler quelques jours seulement après qu’ils se soient aventurés dans le camp de concentration de Dachau avec les forces alliées. On ne sait pas exactement qui a eu l’idée de poser les bottes de Miller, souillées par la saleté des fosses communes qu’elle venait de photographier, sur le tapis autrefois immaculé devant la baignoire.

Miller restera en Europe pour photographier également les conséquences de la guerre, produisant des images mémorables des effets de la guerre sur les femmes et les enfants et continuant à perfectionner ses techniques. Mais le stress post-traumatique, la maternité et la fin de l’enthousiasme suscité par la photographie de guerre ont eu des conséquences néfastes. Miller a souffert de crises de maladie mentale et a développé un problème d’alcool.

Même si le profil de Miller s’est estompé dans les années d’après-guerre, écrit Allmer, sa légendaire chute dans l’obscurité n’est que cela : un mythe. En fait, Miller est restée occupée après la guerre, devenant une cuisinière gastronomique réputée, photographiant son ami Pablo Picasso et restant active dans le monde de l’art. En tant que « femme artiste active et autonome », dit Allmer, Miller n’a jamais vraiment disparu – elle s’est simplement transformée en une nouvelle version d’elle-même, sans compromis, moderne. Elle est décédée d’un cancer du poumon à 70 ans.

Aujourd’hui, grâce en grande partie au plaidoyer de son fils, qui a conservé des dizaines de milliers de ses photographies et écrit sa première biographie, l’héritage de Miller continue d’influencer les mondes de la mode, de la photographie et de l’art.

« La personnalité du photographe, son approche, est vraiment plus importante que son génie technique », a déclaré Miller. dit. Heureusement, Miller avait les deux – et avec les biographies récentes et le biopic réalisé par Winslet, une nouvelle génération fera la connaissance de cet innovateur insaisissable et ambitieux.