Comment l’édition génétique pourrait aider à freiner la propagation de la grippe aviaire

Pour l’étude sur les poulets, l’équipe a modifié un gène protéique présent dans le sperme et les œufs des oiseaux. Cette protéine, appelée ANP32A, aide les virus de la grippe à attaquer les systèmes des poulets. En réorganisant les lettres d’ADN de la protéine ANP32A, les chercheurs ont pu empêcher le virus de la grippe d’infecter les poulets.

« Les changements génétiques que nous avons apportés étaient des changements dont nous savions qu’ils arrêteraient la croissance du virus dans les cellules de poulet », a expliqué Alewo Idoko-Akoh, chercheur à l’Institut Roslin de l’Université d’Édimbourg, qui a participé à l’étude.

Pour tester davantage la résilience des oiseaux génétiquement modifiés, les chercheurs les ont exposés à une deuxième dose plus élevée du virus de la grippe aviaire. Sur les 10, cinq ont été infectés. Néanmoins, la modification génétique a fourni un certain niveau de protection. Les chercheurs ont également découvert que l’intervention limitait la propagation du virus : seul un poulet sur quatre non génétiquement modifiés placé dans le même incubateur a été infecté, et il n’y a eu aucune transmission aux poulets génétiquement modifiés.

Cependant, l’équipe de recherche a découvert que chez les oiseaux génétiquement modifiés, le virus s’est adapté pour solliciter le soutien de deux protéines apparentées – ANP32B et ANP32E – pour se répliquer.

Cela suggère que la modification du gène unique ciblé par les chercheurs n’est pas une méthode suffisamment robuste pour fonctionner, explique Alison Van Eenennaam, généticienne animale à l’Université de Californie à Davis, qui n’a pas participé à la recherche.

Les chercheurs à l’origine de l’étude sont d’accord ; ils prévoient ensuite d’essayer de développer des poulets avec des modifications des trois gènes. Il faudra peut-être des décennies pour franchir les étapes techniques et réglementaires nécessaires, mais les chercheurs affirment que l’édition génétique CRISPR pourrait éventuellement sauver d’innombrables vies de poulets et transformer l’élevage. «Les poulets sont géniaux», dit Van Eenennaam. « Ce serait formidable d’utiliser cette technologie pour produire des animaux qui ne sont pas sensibles aux maladies. »