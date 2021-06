Comment l’édition de gènes CRISPR traitera la maladie : le fondateur d’Intellia Doudna

La technologie d’édition de gènes CRISPR a franchi une étape importante le week-end dernier, achevant sa première administration systémique en tant que médicament à un corps humain.

CRISPR, ou répétitions palindromiques courtes et régulièrement espacées en cluster, coupe efficacement les génomes et découpe l’ADN pour traiter les maladies génétiques.

La dernière percée, le résultat d’un essai entre la société de biotechnologie Regeneron et la startup Intellia Therapeutics basée à Boston, a traité une maladie rare après avoir été administrée en perfusion IV. Auparavant, d’autres applications de la technologie CRISPR étaient limitées à la thérapie ex vivo, ou lorsque les cellules sont retirées du corps pour une manipulation génétique en laboratoire, puis réintroduites dans le corps.

Jennifer Doudna, qui a reçu le prix Nobel de chimie 2020 pour ses travaux sur l’édition de gènes CRISPR et est la co-fondatrice d’Intellia, a récemment expliqué à CNBC l’évolution de la technologie depuis la publication de ses premiers travaux jusqu’aux essais cliniques montrant qu’elle est efficace dans le traitement des maladies en moins de 10 ans représente « l’un des déploiements les plus rapides que je pense de la technologie de la science fondamentale et initiale à une application réelle. »

« C’est en grande partie parce que la technologie arrive à un moment où il y a une énorme demande pour l’édition du génome, ainsi que beaucoup de connaissances sur les génomes », a déclaré Doudna lors du récent CNBC Global Evolve Summit à la mi-juin.

Quant à la suite, Doudna a souligné plusieurs défis et opportunités à l’horizon pour CRISPR.