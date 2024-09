Comment Led By Donkeys a transformé l’activisme en une forme d’art

Tout a commencé dans un pub de Stoke Newington en 2019. Puis, un e-mail a été envoyé à une imprimerie industrielle de Belfast. Avant qu’ils ne s’en rendent compte, Conduit par des ânes Le cofondateur Ollie s’est retrouvé à hisser une image de 18 mètres carrés du visage de David Cameron sur une échelle branlante au milieu de la nuit, quelque part le long de l’A10. C’était leur première action, et aussi leur première rencontre avec la « tyrannie de l’idée » qui allait dominer leur vie à partir de ce moment-là.

L’image montrait une capture d’écran du tweet de 2015 de l’ancien Premier ministre prédisant le chaos sous le chef de l’opposition de l’époque, Ed Miliband, et attirait l’attention sur le fait que, quatre ans plus tard, au milieu de l’échec des négociations sur le Brexit, le gouvernement de Cameron avait exactement fait cela. Depuis lors, Led By Donkeys a installé des centaines d’affichages publics (ce qu’ils appellent des « interventions »), notamment peindre la route devant l’ambassade de Russie aux couleurs du drapeau ukrainien et, plus récemment, dévoilement d’une affiche d’une laitue lors d’un discours de l’ancienne Première ministre Liz Truss (une manifestation qui a poussé Truss à quitter la scène et, plus tard Xle qualifiant de suppression de la liberté d’expression). Ce sont ces actions qui sont relatées dans le prochain livre de Led By Donkeys Aventures dans l’art, l’action et la responsabilité (publié par Thames & Hudson)et exposition d’accompagnement à 17, chemin Midland à Bristol. Mais lorsqu’on leur demande de décrire ce que fait Led By Donkeys, ils s’abstiennent de se qualifier d’artistes.

« Je suppose qu’une présentation pourrait se résumer à : « Eh bien, c’est ce que je fais », mais nous faisons tous un peu tout », s’amuse le cofondateur James Sadiri lors d’un appel avec Dazed. « Je ne pense pas que ce soit aussi réfléchi qu’il y paraît », ajoute Ben Stewart, cofondateur de Dazed. « C’est juste ce sens instinctif de la façon de prendre quelque chose et d’en faire un objet social qui suscite une conversation. Nous nous sommes tous rencontrés à Greenpeace et avons passé des années à apprendre à quel point l’action directe et la confrontation créative peuvent être efficaces. » L’objectif apparent du groupe est de « tenir les personnes puissantes responsables de ce qu’elles ont dit et fait », mais ils abordent certainement cette mission comme des artistes.