Comment l’eczéma affecte-t-il les relations ?

Roungchun vit en Californie, où elle organise des rencontres en personne et virtuelles avec d’autres membres des communautés d’eczéma et de TSW. Parfois, elle organise une discussion à distance mondiale avec l’aide de son partenaire, qui vit à Londres.

«Je connais ce motif de peau. Je connais ce regard. J’en ai fait l’expérience toute ma vie», dit-elle. « Ils n’ont même pas besoin de dire quoi que ce soit et nous sommes déjà une famille. »

Que vous recherchiez de l’amour, de l’amitié ou du soutien, vous pourriez vous sentir plus à l’aise avec des personnes qui comprennent ce que vous vivez. Roungchun dit qu’elle peut voir quelqu’un de loin et savoir s’il partage ses symptômes.

Recherchez des groupes en ligne, des rencontres locales ou des hashtags sur les réseaux sociaux pour trouver des personnes partageant les mêmes idées. Vous pouvez trouver des groupes sur Facebook, Twitter et Instagram.

«Nous avons lancé quelque chose appelé The Itch Factor, qui consiste essentiellement en des artistes du spectacle qui tentent de surmonter ensemble cette condition folle», dit-elle.

Vos amis et votre famille en savent peut-être plus sur l’eczéma que vous ne le pensez. Mais Bordone dit qu’un moyen simple d’expliquer vos symptômes est de dire que vous avez une maladie cutanée qui éclate de temps en temps. Cela peut provoquer beaucoup de démangeaisons et de douleurs.

Roungchun décrit son eczéma un peu plus en détail. Elle compare cela à une blessure qui vous donne une grosse croûte ouverte, sauf que la plaie couvre tout votre corps – et elle démange en même temps.

Lorsque vous parlez à votre famille, dit-elle, vous pourriez souligner que l’eczéma se classe juste en dessous de la paralysie cérébrale en termes d’impact sur la qualité de vie. «Cela a vraiment un impact énorme», dit-elle.