Comment l’écriture dans la pandémie a gardé le bureaucrate Mukul Kumar absorbé malgré un horaire chargé

Le mendiant

«Un mendiant … sans armes, sans bras. Les fragments … à peine vêtus, Le bol de mendicité … attaché à l’extrémité libre de … un bras, roule sur … le chemin le long … les magasins de vêtements, Et les estomacs sortis … une partition cacophonique qui … est en train de se noyer. dans… le cliquetis des pierres… s’écouler dans son bol vide.

Le poème susmentionné, écrit par le bureaucrate, romancier et poète Mukul Kumar, a été publié en août 2020 dans une anthologie de 52 poèmes, intitulée Catharsis. Au moment de la publication du livre, l’Inde était au milieu de la crise créée par la pandémie COVID-19 et les poèmes de Kumar montrent une étrange prescience en parlant de la solitude vécue par les aînés, des épiphanies qui sont nées de l’introspection et de la solitude, le sort des marginalisés et les voyages des âmes humaines.

Dans une interview accordée à News18.com, Kumar a déclaré que la pandémie lui avait donné l’espace de respiration mental pour revenir à la poésie après avoir écrit de la fiction pendant des années. « Catharsis est le résultat du verrouillage; c’est à cette époque que j’ai pu raviver mon amour pour la poésie », a déclaré Kumar, qui a déjà écrit une autre nouvelle, intitulée Aarzoo-Arshan, après la publication de Catharsis.

Malgré tout son élan créatif, la pandémie a également été une période mouvementée pour Kumar. En tant que bureaucrate, il faisait partie intégrante de l’équipe de planification qui devait se préparer à la réouverture des chemins de fer après le verrouillage.

«Bien que nous ayons travaillé à domicile pendant la première partie du verrouillage, j’étais très absorbé par mon travail car nous prévoyions de redémarrer quelques trains sur une base pilote. Nous avons dû programmer ces trains, rendre leurs trajets possibles. J’ai fait partie intégrante de tout le processus et ce fut une expérience très satisfaisante. Pour moi, ce fut l’un de ces moments de mon parcours dans la fonction publique, où le sens du service est devenu très palpable. Sinon, dans les exécutions de routine, vous ne réalisez pas si votre contribution a une importance quelconque. Faire partie du processus de construction de la nation, être capable de prendre de telles décisions était la raison pour laquelle j’ai rejoint la fonction publique en premier lieu », a ajouté Kumar.

Kumar, un officier de 1997, a révélé que même lorsqu’il se préparait à ses examens d’entrée à la fonction publique, il savait qu’il voulait aussi être écrivain.

«L’écriture était ma passion. En tant qu’écolier, je griffonnais souvent mes pensées sur des cahiers, mais je les gardais toujours pour moi parce que je ne savais pas si elles étaient assez bonnes. Comme tout artiste, moi aussi j’ai souffert du doute de moi. J’étais aussi conscient qu’il serait difficile de vivre de l’écriture. Heureusement, j’étais également intéressé par les services publics et je voulais faire partie du processus de construction de la nation et aider la société », a-t-il expliqué.

Le premier roman de Kumar, Comme les garçons deviennent des hommes, était autobiographique et racontait l’histoire de trois jeunes garçons de l’Université de Delhi qui se réunissaient et passaient leur examen de la fonction publique.

«C’était une histoire qui dépeignait ma fascination pour la fonction publique et pourquoi je crois que c’est un cocktail parfait de service et d’autorité. Les fonctionnaires sont non seulement capables de participer au processus de construction de la société, mais sont également appréciés par la société », a-t-il affirmé.

Kumar, cependant, a avoué qu’il était plus facile de préparer son examen de la fonction publique que d’écrire de la fiction.

«L’écriture de fiction est exigeante. Vous créez un monde à partir de zéro. Pensez à l’intrigue, à l’histoire, aux personnages, à tout. J’ai commencé à écrire de la fiction quand j’étais au ministère (des chemins de fer). Une fois que j’ai commencé, il a suivi son cours. J’étais juste un agent entre les mains de la frénésie créative qui me saisit. Je revenais du bureau et m’asseyais immédiatement sur mon bureau, soit pour écrire, soit pour lire. Mes heures de sommeil ont été considérablement réduites. Quel que soit le temps supplémentaire que j’y ai passé. J’ai consacré mes week-ends à l’écriture, réduisant ma socialisation. J’ai dû m’emprisonner dans un cocon », a déclaré Kumar, ajoutant que malgré les épreuves, la rigueur et l’autodiscipline qu’il faut exercer en écrivant, c’est aussi l’une des activités les plus enrichissantes.

La poésie, cependant, lui vient beaucoup plus facilement. «C’est le plus sublime de tous les genres créatifs. La poésie jaillit d’elle-même. C’est un débordement spontané d’émotions puissantes », a-t-il expliqué.

Malgré son emploi du temps chargé, Kumar a déjà créé un corpus de travail. Son premier roman Comme les garçons deviennent des hommes a été publié en 2016 par Rupa Publications, suivi de Séduction de la vérité en 2018 par Bloomsbury. En dehors de Catharsis, il a également écrit un autre recueil de poèmes, intitulé Les échos irrépressibles. Il a également reçu le Bharat Nirman Award en 2020. Cependant, il ne se repose pas sur ses lauriers et est déjà sorti avec une autre fiction, un thriller psychologique, Aarzoo-Arshan.

Loin de ses propres expériences, en tant que bureaucrate, Kumar Aarzoo-Arshan est l’histoire de l’anti-héros Arshan, neurologue de profession et casanova de nature, si égoïste qu’il refuse d’accepter le fait qu’il soit tombé amoureux d’Aarzoo, l’héroïne de l’histoire. Il est si désespéré d’échapper aux griffes de l’amour qu’il invente une potion anti-amour pour rester désirable pour les femmes et ne jamais tomber amoureux de personne.

«J’avais déjà lu des recherches sur la potion d’amour, mais je n’avais jamais prévu de l’utiliser dans une histoire ou d’écrire à ce sujet. Le processus de création est une chose vraiment magique. Vous ne savez pas toujours pourquoi vous faites ce que vous faites. Je me souviens du jour où j’ai appelé ma dactylo pour la dictée, mais je ne savais pas que quelque chose à propos de la potion d’amour sortirait de moi même à ce moment-là. Mais j’étais tellement immergé dans le processus de création, et il est juste sorti. Je crois toujours que même si les gens pensent que les écrivains créent des histoires, ce sont les histoires qui retiennent les écrivains après une certaine étape. Un écrivain peut écrire des personnages, mais ils chargent leurs propres cours », a-t-il expliqué.