Comment l’économie des stations-service va changer dans l’avenir de la recharge des véhicules électriques

Alors que les bornes de recharge plus lentes sont souvent gratuites pour les automobilistes, ce n’est généralement pas le cas pour les bornes de recharge rapides, compte tenu des dépenses opérationnelles continues telles que l’électricité et les frais supplémentaires facturés par les services publics dans les environnements commerciaux, a déclaré Seth Cutler, directeur de l’exploitation d’EV Connect, dont les outils logiciels aider les entreprises à construire des réseaux de bornes de recharge.

Des emplacements comme les complexes de bureaux, les hôpitaux et les hôtels offrent généralement une option de charge plus lente, car les gens restent généralement sur place pendant des heures à la fois. Les stations-service, quant à elles, investissent dans des chargeurs de niveau 3, plus puissants et rechargeant généralement une voiture en 20 à 30 minutes.

« Comprendre comment faire cela sur un site actif peut être complexe et difficile », a déclaré Neha Palmer, directeur général de TeraWatt Infrastructure, qui développe un réseau de centres de recharge de véhicules électriques pour les opérations de flotte en Californie, en Arizona et au Nouveau-Mexique. « Comment organisez-vous la construction lorsque vous avez des véhicules qui pourraient vouloir y faire le plein ? »

Les franchiseurs et les concessionnaires automobiles des grandes compagnies pétrolières sont à bord

Pour les grands géants pétroliers, l’ajout de chargeurs de VE est à la fois un jeu défensif et offensif.

Le nombre de stations-service a diminué à un rythme effréné au cours des trois dernières décennies et la tendance devrait se poursuivre dans les années à venir, selon Shubhendra Anand, vice-président de la recherche et de la stratégie chez Market Research Future. En fait, au moins un quart des stations-service dans le monde risquent de fermer d’ici 2035 sans ajustements significatifs du modèle commercial, selon le cabinet de conseil BCG.

L’administration Biden a pour objectif déclaré d’avoir 500 000 chargeurs de véhicules électriques à l’échelle nationale où les véhicules électriques représentent au moins 50 % des ventes de voitures neuves d’ici 2030. Selon les estimations actuelles de l’administration, il existe plus de trois millions de véhicules électriques et plus de 130 000 chargeurs publics dans tout le pays.

Les majors pétrolières européennes figurent parmi les leaders du secteur de l’énergie dans la poussée mondiale de recharge des véhicules électriques.

Coquille dispose de hubs de mobilité exclusivement dédiés à la recharge de véhicules électriques en Chine et aux Pays-Bas, en plus du site de Fulham. La société a l’intention de posséder plus de 70 000 bornes de recharge publiques pour véhicules électriques dans le monde d’ici 2025 et 200 000 d’ici 2030, selon une déclaration par e-mail de Barbara Stoyko, vice-présidente senior de la mobilité pour Shell Americas.

PB voit également le besoin de stations de ravitaillement hybrides et de recharge pour véhicules électriques à usage mixte, selon Sujay Sharma, directeur général de l’activité de recharge de véhicules électriques de BP aux États-Unis « Les stations-service d’aujourd’hui sont bien placées pour adopter la recharge de véhicules électriques en raison de leur emplacement dans des zones à forte demande , en plus de leurs offres de commodité existantes, y compris les toilettes, la nourriture et les boissons », a déclaré Sharma dans un e-mail.

Les concessionnaires automobiles franchisés embarquent également de plus en plus, grâce aux pressions de constructeurs automobiles tels que GM et Gué .

À la fin de l’année dernière, 65 % des concessionnaires Ford avaient opté pour le programme de certification des véhicules électriques (un peu moins de 2 000, selon les données partagées par Ford), car il a commencé à placer le rôle des concessionnaires automobiles au cœur du processus de transition vers les véhicules électriques.

La National Automobile Dealers Association a déclaré dans un communiqué de mai que les propriétaires de franchises dépenseraient environ 5,5 milliards de dollars pour l’infrastructure des véhicules électriques des marques OEM, avec des coûts par magasin allant de 100 000 $ à plus d’un million de dollars.

Les coûts initiaux peuvent être époustouflants, les incitations aident

L’ajout de capacités de recharge de VE n’est pas une décision unique que les propriétaires doivent prendre à la légère. En effet, le retour sur investissement pourrait être de 7 à 10 ans en moyenne, selon une estimation fournie par Yair Nechmad, co-fondateur et directeur général de Nayax, une plateforme mondiale d’activation et de paiement du commerce, qui propose ses services aux stations-service.

Le matériel et les logiciels de charge rapide peuvent coûter entre 50 000 $ pour un chargeur et 500 000 $ pour plusieurs chargeurs et distributeurs rapides, a déclaré Michael Hughes, directeur des revenus de ChargePoint Holdings, une société technologique qui fabrique du matériel et des logiciels de charge EV pour aider les conducteurs à trouver une charge locale. gares et commodités. L’infrastructure, quant à elle, qui comprend le coût du terrassement, de l’électricité, des permis et des entrepreneurs, coûte généralement environ le double, a-t-il déclaré.

Il est donc conseillé d’entreprendre tous les changements d’infrastructure dès le départ, même si une station-service n’a l’intention de mettre à disposition que quelques chargeurs au début, a déclaré Rohan Puri, directeur général de Stable Auto Corporation, qui contribue à rendre les stations de recharge plus rentables pour les entreprises qui les posséder et les exploiter. Son conseil : « Mettez autant de puissance que vous pensez en avoir besoin dans 10 ans. »

Il existe de nombreuses incitations fédérales, étatiques et basées sur les services publics pour que les entreprises commerciales achètent et installent des chargeurs rapides. Cela comprend le programme de formule NEVI de la Federal Highway Administration du département américain des Transports, qui fournit un financement généreux aux États pour déployer stratégiquement des bornes de recharge pour véhicules électriques.

Les propriétaires de stations-service peuvent Rechercher une information sur les programmes incitatifs auxquels ils peuvent être admissibles.

L’emplacement est un facteur clé, les problèmes de franchise des stations-service

Même avec des incitations, il peut y avoir des barrières à l’entrée, l’emplacement étant un facteur majeur. Selon le département américain de l’énergie, 80 % de la recharge des véhicules électriques se fait à la maison, ce qui rend l’ajout de la recharge des véhicules électriques moins attrayant pour les stations-service en ville, a déclaré Hughes. Les stations-service locales n’ont généralement pas non plus de commodités pour divertir les gens pendant qu’ils rechargent leurs véhicules.

L’immobilier peut aussi être prohibitif. Une station-service traditionnelle peut avoir deux îles avec quatre pompes chacune pour le carburant liquide ; le même taux d’utilisation nécessiterait environ 40 bornes de recharge, a déclaré Hughes.

En revanche, les stations-service le long des principales autoroutes entre les destinations très fréquentées peuvent être idéales pour les centres de recharge électrique. Ces emplacements ont tendance à avoir de multiples commodités, offrant aux gens la possibilité de prendre une tasse de café, de manger rapidement, de se dégourdir les jambes ou de promener le chien pendant qu’ils rechargent leur véhicule, a déclaré Hughes.

Les dépanneurs comme Sheetz, Wawa, Royal Farms et Buc-ee, qui font également office d’opérateurs de stations-service, commencent également à ajouter des chargeurs électriques à certains endroits, a déclaré Albert Gore, directeur exécutif de la Zero Emission Transportation Association, une coalition fédérale qui défend les véhicules électriques. , et qui est un ancien dirigeant de Tesla et SolarCity. Cela ne peut pas être « un endroit où vous allez juste courir et acheter un Snickers », a déclaré Gore.

Bien qu’il puisse y avoir un avantage de premier arrivé pour les stations-service, certains propriétaires, comme Blake Smith, fondateur de SQRL Holdings, un exploitant de stations-service et de dépanneurs, prennent leur temps. Son entreprise exploite plus de 150 stations-service de dépanneurs et propose des recharges électriques dans certains endroits en Floride. En revanche, la société n’a installé aucune charge de véhicule électrique dans l’Arkansas, où elle compte plus de 60 stations.

« Je ne récupérerais jamais mon investissement », a-t-il déclaré, ajoutant que le passage à la recharge entièrement électrique pourrait prendre des décennies. « Nous n’allons pas basculer un interrupteur vers l’endroit où les véhicules à essence sortent de la route et ce sera uniquement pour les véhicules électriques. »