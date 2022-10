Comment l’économie de l’Alberta a changé, malgré des prix du pétrole exorbitants – Kelowna Capital News

Pour prendre la température de l’économie locale, le maire de Lloydminster, Gerald Aalbers, n’a qu’à regarder par la fenêtre.

De son bureau à l’hôtel de ville, Aalbers — qui, parce que Lloydminster chevauche la frontière entre l’Alberta et la Saskatchewan, a la particularité unique de desservir les résidents de deux provinces — a une ligne de vue directe sur l’autoroute 16. L’autoroute est un important corridor est-ouest fréquenté par des camions lourds et des demi-tonnes en route vers les champs pétrolifères qui parsèment la région environnante.

Mais malgré la forte hausse des prix du brut en 2022 (atteignant jusqu’à 120 $ US le baril plus tôt cette année avant de chuter à environ 80 $ cet automne), et même si les sociétés pétrolières canadiennes affichent des revenus records et des niveaux de production sans précédent , le volume de trafic le long de l’autoroute n’a que modérément augmenté, a déclaré Aalbers.

“Nous constatons une reprise du trafic plus tôt dans la matinée et un peu plus de trafic dans toute la ville”, a déclaré Aalbers.

« C’est bien, car cela signifie que des puits sont en cours de forage. Cela reflète un certain optimisme général dans l’industrie », a-t-il ajouté. “Donc, je pense que nous atteignons une certaine vitesse, mais nous n’accélérons pas encore par tous les moyens.”

“Pas encore d’accélération” est peut-être le moyen idéal pour décrire l’étrange réalité économique dans laquelle se trouve le pays pétrolier du Canada en 2022.

Alors que l’industrie elle-même se porte mieux qu’elle ne l’a fait depuis près d’une décennie, avec des prix de l’énergie plus élevés qu’ils ne l’ont été depuis de nombreuses années, les experts disent que toute sorte d’explosion économique résultante pour la région environnante a été manifestement absente.

« Si je vous avais dit il y a deux ans que les revenus pétroliers de l’Alberta atteindraient des niveaux records… vous vous attendriez à ce que Calgary et Edmonton soient en plein essor, et le reste de la province aussi. Et cela ne se produit pas », a déclaré Charles St-Arnaud, économiste en chef pour Alberta Central, la banque centrale des coopératives de crédit de la province.

En 2014, par exemple, lors de la dernière flambée des prix du pétrole, de nombreuses collectivités de l’Alberta et, dans une moindre mesure, de la Saskatchewan se sont senties comme des villes de la ruée vers l’or. Les chambres d’hôtel étaient pleines, les bars locaux bourdonnaient de travailleurs des champs pétrolifères pleins d’argent et de fanfaronnade, et des gens de tout le pays affluaient vers l’ouest à la recherche d’un emploi.

Mais St-Arnaud, qui a récemment publié un rapport intitulé « Où est le boum ? dit que beaucoup de choses sont différentes cette fois-ci.

L’industrie elle-même se porte très bien – la production totale de pétrole en Alberta a atteint un record absolu au cours du premier semestre de 2022, avec une moyenne de 3,6 millions de barils par jour.

Et grâce aux prix exorbitants des produits de base, la valeur totale de la production pétrolière de la province entre août 2021 et août 2022 s’élevait à 140 milliards de dollars, soit 75 % de plus qu’à la même période en 2014. Au cours des six premiers mois de cette année, le Canada à eux seuls, les quatre plus grands producteurs de sables bitumineux ont déclaré plus de 21 milliards de dollars de bénéfices, soit plus de trois fois leurs bénéfices au cours de la même période l’an dernier.

Mais après près d’une décennie de prix du pétrole déprimés, les producteurs ont été sous pression en 2022 pour utiliser leurs bénéfices extraordinaires pour rembourser la dette et se concentrer sur les rendements pour les actionnaires plutôt que d’investir dans leurs opérations.

En 2022, les producteurs de pétrole n’ont réinvesti qu’environ 7% de leurs revenus dans leurs opérations, contre 25% en 2014, a déclaré St-Arnaud. La nature de ces investissements a également changé, car les entreprises renoncent à des projets à forte intensité de capital visant à stimuler la production au profit de projets plus petits destinés à améliorer l’efficacité ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Il en résulte moins de travailleurs et moins d’effets de retombées économiques. Selon Statistique Canada, l’emploi total dans le secteur pétrolier et gazier de l’Alberta ne représente que 75 % de ce qu’il était en 2014, tandis que l’emploi dans la construction, un secteur dérivé, n’est que de 80 % de ce qu’il était alors.

De même, les salaires dans le secteur pétrolier ne dépassent plus les autres secteurs comme ils le faisaient autrefois, a déclaré St-Arnaud.

“Vous n’avez pas besoin d’offrir des salaires exorbitants pour attirer des travailleurs, car vous n’avez pas besoin d’autant de travailleurs”, a-t-il déclaré. « L’une des choses que j’ai remarquées, c’est que nous avions des salaires en Alberta qui étaient environ 10 % plus élevés que dans le reste du Canada – de façon constante depuis la fin des années 2000. Mais l’écart commence à se réduire depuis quelques années. »

Duane Sulyma, un gréeur qui a travaillé partout de Grande Prairie et Rocky Mountain House, en Alberta. à Lloydminster et maintenant à Kindersley, en Saskatchewan, a déclaré qu’un emploi dans un champ pétrolifère n’est plus aussi lucratif qu’il l’était autrefois et que les travailleurs ressentent les effets de l’inflation.

“Quand j’ai commencé en 2012, c’était fou. J’ai acheté une nouvelle maison, j’ai acheté un camion, j’ai acheté tout ce que j’ai toujours voulu », a déclaré Sulyma. “Mais les chiffres ne s’additionnent plus et le coût de la vie a explosé.”

Il a ajouté qu’après les huit dernières années de prix bas des matières premières, puis la pandémie de COVID-19, de nombreux anciens travailleurs des champs pétrolifères en ont assez de la volatilité et ont choisi de quitter complètement l’industrie pétrolière et gazière.

“Personne qui a un emploi en ville ne veut venir ici, travailler pendant un an, être licencié et ensuite avoir du mal à trouver un autre emploi en ville”, a déclaré Sulyma.

St-Arnaud est convaincu que l’industrie pétrolière a changé en permanence. Et bien que cela puisse entraîner des inconvénients, cela signifie également qu’à l’avenir, l’économie de l’Alberta sera moins sensible aux prix du pétrole.

“C’est le problème, s’il n’y a pas de boom – le buste sera plus petit”, a-t-il déclaré. “Ce n’est pas que le pétrole n’est plus un élément positif pour notre économie, ce n’est tout simplement pas aussi positif qu’il l’était.”

Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, a déclaré Sandy Bowman, maire de la municipalité rurale de Wood Buffalo, qui comprend la communauté des sables bitumineux de Fort McMurray.

En tant que ville en plein essor la plus connue du Canada, Fort McMurray a eu du mal au cours de la période 2010-2014 à répondre à la demande de logements, de routes et d’autres infrastructures alors que les travailleurs affluaient dans la communauté de partout au pays.

« Une croissance forte et régulière est ce que vous voulez voir. Ces hauts et ces bas que nous avons connus peuvent être difficiles pour tout le monde – pas seulement les travailleurs, mais la communauté elle-même », a déclaré Bowman.

Même prendre un café au service au volant de Tim Horton à Fort McMurray prenait en moyenne près de 20 minutes à l’époque, a déclaré Bowman. Maintenant, obtenir un double-double ne prend que 11 minutes “un mauvais jour”, a-t-il déclaré.

Alors qu’une expansion majeure de l’aéroport achevée en 2014 reste “sous-utilisée” et que le bourdonnement des scies et autres bruits de construction ont diminué, Bowman a déclaré que l’économie de Fort McMurray en 2022 est saine. Les résidents locaux travaillent et perçoivent des chèques de paie, et la vie continue.

“Il y a encore beaucoup d’opportunités et il y a beaucoup de panneaux ‘demande d’aide’ autour… l’industrie ne se développe tout simplement pas comme avant”, a déclaré Bowman.

Amanda Stephenson, La Presse Canadienne

