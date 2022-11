Comment l’économie croissante d’Atlanta a brûlé les locataires à faible revenu et les acheteurs de maison

Metro Atlanta est sur une bonne lancée.

Plus de 6 millions de personnes vivent maintenant dans la région, selon les récentes estimations du Census Bureau. Les experts disent que c’est une augmentation d’environ 50 % par rapport à il y a 20 ans.

“C’est une énorme augmentation de la population”, a déclaré Dan Immergluck, professeur d’études urbaines à la Georgia State University. “Cela a taxé la région sur le plan environnemental.”

Les entreprises financières et technologiques continuent d’affluer vers le métro d’Atlanta. Cela s’appuie sur les solides industries de la logistique, du divertissement et du cinéma et des services de santé de la ville.

La demande de logements de qualité dans la région est devenue féroce, en particulier dans le centre-ville.

“Atlanta devient une ville plus vaste”, a déclaré Nathaniel Smith, fondateur et directeur des actions du Partnership for Southern Equity. “Maintenant, si nous serons en mesure d’équilibrer cela et de nous assurer que, vous savez, les Noirs ne sont pas expulsés … Je ne suis pas sûr.”

En septembre 2022, la maison médiane de la ville d’Atlanta était évaluée à environ 400 000 $, selon Index des valeurs de la maison de Zillow. Ce prix serait hors de portée pour le ménage typique de la ville d’Atlanta, qui a fait environ 64 179 $ par année au cours des dernières années. Les loyers ont également dépassé la médiane nationale.

Certains habitants d’Atlanta pensent que des projets ambitieux de réaménagement urbain, tels que la BeltLine, ont contribué à la hausse rapide des prix dans la région.

La BeltLine est une boucle de 22 miles de sentiers pédestres et cyclables construite en grande partie sur des voies ferrées abandonnées et développée en partenariat public-privé.

Il visait à relier différents quartiers de la ville entre eux et à créer, le long du chemin, des communautés piétonnières où les résidents pourraient accéder à une variété de services sans avoir besoin d’une voiture.

“Nous avons investi environ 700 millions de dollars dans la BeltLine à ce jour”, a déclaré le PDG d’Atlanta BeltLine Inc., Clyde Higgs. “Ce que nous avons vu, c’est un investissement privé d’environ 8 milliards de dollars qui a suivi la BeltLine. Cela a causé un certain nombre de bonnes choses et également un certain nombre de pressions au sein de la ville d’Atlanta.”

Alors que la région évolue, une multitude d’organisateurs communautaires lancent des efforts pour préserver l’abordabilité du logement.

“Cela aurait été formidable si nous avions eu l’opportunité d’obtenir plus de terres plus tôt dans la vie de la BeltLine”, a déclaré Amanda Rhein, directrice exécutive de l’Atlanta Land Trust, “parce que la valeur des propriétés continue d’augmenter à proximité du projet. ”

Regardez la vidéo pour voir comment Atlanta prévoit de préserver l’abordabilité du logement dans un contexte de croissance rapide.