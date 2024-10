Comment l’échange houleux de Nicole Kidman avec Salma Hayek peut-il se retourner contre vous ?

La réaction tendue de Nicole Kidman à l’égard de Salma Hayek lors de la Fashion Week de Paris a créé une véritable frénésie, les commentateurs en ligne en évaluant les conséquences.

Une vidéo capturée il y a deux semaines a été diffusée dimanche sur les réseaux sociaux, dans laquelle Kidman, 47 ans, semble pousser le Frida star, 48 ans, au défilé Balenciaga.

D’après le clip, Hayek et Kidman posaient pour une photo avec Katy Perry, après quoi le De gros petits mensonges L’actrice s’est concentrée ailleurs après avoir pris la photo.

Le photographe a demandé une photo supplémentaire, sur laquelle Hayek a tenu Kidman par le bras pour lui tourner le dos à la caméra. Visiblement agitée, Kidman a retiré sa main de son bras, ce qui a créé un moment de tension entre les deux.

Kidman s’est ensuite tournée vers Perry pour lui donner un baiser et a échangé quelques mots avec Hayek avant de se retirer de la scène. Le clip s’est terminé alors que Perry se dirigeait vers Hayek pour une photo ensemble, ce dernier semblant visiblement perturbé en raison de la chaleur du moment.

Cela pourrait signifier beaucoup de choses selon les commentateurs en ligne, dont la plupart ont trouvé le geste de Kidman de mauvais goût, étant donné que Hayek se trouve être l’épouse de François-Henri Pinault, un milliardaire propriétaire de la marque de luxe.

En fait, l’homme d’affaires français Pinault est le PDG de Kering, une entreprise créée par son père qui s’est fait un nom dans le commerce du bois avant d’acquérir une participation de 42 pour cent dans le groupe Gucci en 1999, selon Courrier quotidien.

L’entreprise de produits de luxe possède aujourd’hui Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta et Alexander McQueen. En 2005, Pinault, alors âgé de 40 ans, succède à son père au poste de PDG de Kering. Pinault a épousé Hayek en 2009, ce qui explique son assurance lors de l’événement.

Quant à Kidman, l’actrice australienne est l’ambassadrice de la marque Balenciaga depuis décembre 2023.

L’écrivain et commentateur de mode Louis Pisano a remarqué la vidéo et a écrit sur Twitter : « Oh, ce ‘ne me touche pas’ de Nicole à Salma lors d’un défilé de marque appartenant à son mari, ce contrat avec Balenciaga est en danger, je le crains. »

D’autres ont suggéré que Salma jouait son rôle d’épouse du patron lorsqu’elle a essayé de guider Nicole pour les photos, en tweetant : « Nicole est une employée du mari de Salma, donc oui, Salma peut la diriger. En plus, Nicole travaille pour Salma. mari. »

Bien que le contrat d’ambassadeur Balenciaga de Nicole Kidman puisse être menacé en raison de la dispute avec Salma Hayek, il n’est pas certain que des mesures aient été prises contre ce moment brûlant sur le tapis rouge.