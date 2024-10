Comment l’écart entre les sexes dans les essais cliniques affecte les soins cardiaques des femmes

La sous-représentation des femmes dans les essais cliniques cardiovasculaires a entraîné un manque de connaissances sur les différences fondées sur le sexe en matière de maladies cardiaques.

La plupart des premières études étant axées sur les hommes, des traitements et des lignes directrices ont été élaborés sans bien comprendre comment les maladies cardiaques affectent différemment les femmes. Malgré les changements politiques intervenus dans les années 1990 qui ont rendu obligatoire l’inclusion des femmes dans les essais cliniques, ces disparités persistent, limitant la généralisabilité des résultats de la recherche et pouvant conduire à des écarts dans les résultats des traitements pour les femmes. Ces lacunes en matière de recherche continuent d’avoir un impact sur les soins cliniques destinés aux femmes, car les principales différences dans les symptômes, la progression de la maladie et les réponses au traitement ne sont pas encore entièrement comprises.

La première partie de cette série en deux parties s’est concentrée sur l’écart entre les hommes et les femmes dans les essais cliniques sur les maladies cardiaques ; cette partie explore comment cela contribue à l’écart de soins observé dans les pratiques.1

Comment cette lacune affecte-t-elle les soins de santé cardiaque des femmes ?

Une revue publiée dans Curéus a révélé 13 thèmes communs dans les disparités entre les sexes en matière de santé cardiovasculaire, notamment les disparités en matière de traitement et de prévention secondaire, la présentation différente des symptômes, le diagnostic tardif ou le diagnostic erroné chez les femmes, et bien plus encore.2

Les femmes connaissent souvent des retards dans la présentation d’une maladie cardiaque et d’événements cardiovasculaires associés, ce qui entraîne de moins bons résultats. Une étude de Nguyen et al. inclus dans l’analyse a révélé que les femmes, en particulier celles qui sont plus âgées et célibataires, tardent souvent à consulter un médecin parce qu’elles ne veulent pas déranger les autres, qu’elles sont seules dès l’apparition des symptômes et qu’elles ont des antécédents d’infarctus du myocarde (IM).3 Cela contraste avec les hommes, qui retardent leur travail pour des raisons telles qu’un faible niveau d’éducation et le déclin des transports en ambulance. Dans cette étude, le délai préhospitalier médian pour les femmes variait de 1,8 à 7,2 heures, contre seulement 1,4 à 3,5 heures pour les hommes, les femmes étant plus susceptibles de se présenter plus tard que les hommes.

Les femmes reçoivent souvent des soins cardiovasculaires sous-optimaux par rapport aux hommes | Crédit image : lenets_tan – stock.adobe.com

L’idée fausse selon laquelle les femmes présentent les mêmes symptômes de maladies cardiovasculaires que les hommes contribue aux erreurs de diagnostic et aux retards.2 Selon l’analyse, 75 % des articles inclus indiquaient que les différences de présentation fondées sur le sexe jouaient un rôle majeur dans les disparités fondées sur le sexe en matière de santé cardiaque. La recherche montre que les femmes ressentent souvent des douleurs ou un inconfort thoraciques généralisés, mais également de nombreux symptômes non thoraciques tels que des nausées, de la fatigue, des maux de dos, des palpitations cardiaques et un essoufflement. Pendant ce temps, les hommes signalent généralement des douleurs thoraciques et une transpiration – des symptômes courants de l’IM.4

D’un autre côté, il est important que les cliniciens et les chercheurs cessent d’avoir une idée centrée sur les hommes des symptômes des maladies cardiaques. Plutôt que de dire que les femmes ont une présentation « atypique » – ce qui renforce l’idée que les symptômes des hommes sont plus « typiques » et ce que recherchent les cliniciens, appelé « modèle masculin » – il devrait plutôt y avoir des termes qui reconnaissent les différences spécifiques au sexe. et le chevauchement significatif des symptômes entre les hommes et les femmes.5

« Cela contribue à la notion selon laquelle les maladies cardiovasculaires sont une maladie masculine et conduit à des idées fausses sur les signes et symptômes à surveiller, ce qui entraîne un manque de conscience/reconnaissance des symptômes et donc, en fin de compte, un retard dans la présentation », ont déclaré les auteurs de la revue.2

En s’intéressant davantage aux soins retardés, une autre étude de la revue a souligné que les femmes reçoivent souvent des soins de santé sous-optimaux par rapport aux hommes, en particulier après un infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST (STEMI), les femmes ayant des taux plus faibles de thrombolyse et de traitement de reperfusion primaire malgré des bénéfices de survie plus élevés. de ces traitements. Les retards dans la recherche d’un traitement ont pour conséquence que les femmes se trouvent dans des conditions moins bonnes au moment de la présentation, conduisant souvent à l’exclusion des thérapies les plus récentes. D’autres chercheurs ont confirmé ces retards, notant que les femmes mettent plus de temps à recevoir des traitements réduisant le risque d’événements cardiovasculaires récurrents.

L’analyse a également mis en évidence des disparités significatives dans les traitements post-IM, les femmes blanches et noires étant respectivement 10 % et 25 % moins susceptibles que les hommes blancs de subir un cathétérisme cardiaque.

Cette inégalité entre les sexes s’étend aux taux inférieurs d’angiographie et est en partie due à un préjugé sexiste dans le diagnostic et le traitement des maladies cardiovasculaires, et la sous-représentation des femmes subissant des procédures invasives – malgré leur efficacité – suggère un biais de sélection de la part des cliniciens.6,7 Ces études soulignent collectivement la nécessité urgente pour les systèmes de santé de lutter contre les préjugés sexistes et de garantir un traitement équitable aux femmes en soins cardiovasculaires.

Que fait-on pour combler le fossé ?

Lors d’un entretien avec Le journal américain des soins gérés® (AJMC®), Kathryn Lindley, MD, FACC, professeure agrégée de médecine et professeure agrégée d’obstétrique et de gynécologie au centre médical de l’université Vanderbilt, a souligné l’approche multidisciplinaire adoptée par le centre cardiaque des femmes de Vanderbilt pour aider à combler l’écart entre les sexes dans les soins de santé cardiovasculaire.8

Les cliniques collaboratives rassemblent des spécialistes de différents domaines pour coordonner les soins des patients ayant des besoins complexes, améliorant ainsi la communication entre les prestataires. La surveillance à distance et la télésanté ont également été mises en œuvre pour aider les patients à gérer des problèmes tels que l’hypertension artérielle depuis leur domicile, réduisant ainsi le besoin de visites en personne et atténuant les obstacles aux soins.

« Parfois, il est beaucoup plus facile de pouvoir simplement envoyer votre tension artérielle via une application ou de prendre un rendez-vous de télésanté depuis votre cuisine, plutôt que d’essayer de prendre un jour de congé pour venir faire vérifier votre tension artérielle ou voir votre docteur », a déclaré Lindley. « Donc, il suffit de réfléchir aux moyens par lesquels nous pouvons réellement apporter des soins aux patients là où ils se trouvent, plutôt que de leur demander de venir chez nous. »

Le centre s’est également concentré sur l’avancement de la recherche en s’associant avec les départements de cardiologie et d’OBGYN pour étudier comment les maladies cardiaques se développent chez les femmes. Des efforts ont été déployés pour concevoir des essais cliniques adaptés aux horaires des femmes, dans le but d’améliorer le recrutement et la représentation. Selon Lindley, ces stratégies ont jusqu’à présent contribué à rationaliser les soins, notamment pour la santé post-partum et l’hypertension.

« [The new approach] a définitivement amélioré notre capacité à obtenir des informations sur la tension artérielle des gens et à les traiter de manière plus cohérente que si nous utilisions des méthodes de prestation de soins de santé plus traditionnelles », a-t-elle ajouté.

Elle a également noté que Vanderbilt se prépare à lancer une clinique de cardio-rhumatologie pour traiter les risques cardiaques associés aux maladies auto-immunes, qui touchent de manière disproportionnée les femmes. Une autre initiative prévue est une clinique de santé cardiaque pour la ménopause, qui offrira un dépistage cardiovasculaire et des conseils sur l’hormonothérapie, en se concentrant sur l’amélioration des résultats de santé pendant et après la ménopause.

Le Women’s Heart Centre fait partie d’un effort plus large visant à lutter contre les disparités cardiovasculaires grâce à des efforts de collaboration. Le mouvement St. Louis Go Red for Women est présidé par Alaina Macia, MBA, présidente et directrice générale de MTM, Inc., et souligne l’urgence continue d’améliorer la santé cardiaque des femmes à travers le pays.9 L’initiative, lancée il y a plus de vingt ans, vise à sensibiliser et à catalyser le changement en réponse au statut des maladies cardiovasculaires comme principale cause de décès chez les femmes, dépassant tous les cancers réunis.

La campagne vise à éduquer et à donner aux femmes les moyens de prendre en main leur santé cardiaque tout en proposant des solutions de santé crédibles et équitables. Avec près de 45 % des femmes de plus de 20 ans vivant avec une forme de maladie cardiovasculaire, des programmes comme Go Red for Women continuent de jouer un rôle essentiel pour relever ce défi de santé publique, complétant les efforts locaux comme le modèle de soins multidisciplinaires de Vanderbilt. Ensemble, des initiatives comme celles-ci visent à réduire les obstacles aux soins et à améliorer les résultats pour les femmes confrontées à des risques cardiovasculaires, mais des efforts supplémentaires sont nécessaires à l’échelle nationale.

Références