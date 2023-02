Comment LeBron James est devenu le “roi” de la NBA

Mélissa Rohlin Journaliste NBA de FOX Sports

LeBron James a levé un pied à la fois dans un seau à glace dans le vestiaire des Los Angeles Lakers, gémissant bruyamment à chaque effort.

“Maintenant, je peux me détendre”, a-t-il déclaré à son entraîneur de longue date, Mike Mancias.

Avec la place de James dans l’histoire assurée en tant que nouveau meilleur marqueur de tous les temps, il pouvait enfin expirer.

Au cours des minutes suivantes, les fils de James, Bronny, 18 ans, et Bryce, 15 ans, ont discuté avec leur père dans le vestiaire, offrant un aperçu extrêmement inhabituel derrière le rideau.

“Lequel d’entre vous va essayer de battre mon record?” James a demandé à ses fils.

“Ça va être deux et trois”, a plaisanté Bronny.

Bronny a ensuite montré à son père une vidéo du moment où James a fait le saut en fondu avec 10,9 secondes à jouer au troisième quart pour dépasser les 38 387 points de carrière de Kareem Abdul-Jabbar et le record qu’il détient depuis plus de 38 ans.

En regardant le clip, ils ont tous les deux ri bruyamment, sachant apparemment que cela allait se produire sur ce qu’ils appelaient “The fade”.

« Tu as gardé ça ? » James a demandé à Bronny de la vidéo.

C’est drôle parce que James a récemment déclaré qu’il n’avait aucune idée de ce qu’il ressentirait le moment venu.

Il était concentré sur la victoire. Tous les bavardages sur le record étaient apparemment devenus une distraction pour une superstar qui se concentrait au laser sur le creusement de son équipe au fond de la Conférence Ouest.

Mais tout comme James n’aurait jamais pensé qu’il battrait ce record, il n’aurait jamais pu prédire la façon dont il réagirait après que cela se soit produit.

“Je peux probablement compter sur mes mains combien de fois j’ai pleuré en 20 ans, de bonheur ou de défaite”, a déclaré James après avoir terminé avec 38 points lors de la défaite 133-130 des Lakers contre Oklahoma City mardi sur Crypto.com. Arène. “Donc, ce moment a été l’un d’entre eux où j’ai un peu pleuré. C’était des larmes” Je ne peux pas croire ce qui se passe “.”

Au moment où James est entré dans l’histoire, il a levé les mains en l’air et a couru vers le bas.

Le jeu a ensuite été mis en pause.

James a embrassé sa mère, sa femme et ses trois enfants à demi-terrain. Il a échangé un long câlin avec certains de ses proches et amis, dont son partenaire commercial, Maverick Carter. Des dizaines de caméras les encerclaient.

Ensuite, le commissaire de la NBA, Adam Silver, s’est adressé à la foule, présentant James comme le meilleur marqueur de tous les temps. James était plié en deux alors qu’il se tenait à côté d’Abdul-Jabbar. Il a ensuite étreint Abdul-Jabbar, alors qu’un chant rauque de MVP a éclaté.

Retenant ses larmes, James prit le micro. Il s’essuya les yeux. Il baissa la tête.

“S’il vous plaît, donnez une ovation debout au capitaine, s’il vous plaît”, a-t-il dit, remerciant également sa famille et ses fans dans son discours d’une minute.

Par la suite, des vidéos de félicitations ont été diffusées sur le jumbotron mettant en vedette la femme de James, Savannah, leurs trois enfants et le président Joe Biden.

James a dit qu’il avait essayé de rester dans le moment tout au long de tout cela, mais a décrit le plan historique et la célébration qui l’a assuré comme “flou” et “surréaliste”.

“J’écris” l’homme dans l’arène “sur ma chaussure chaque nuit de Theodore Roosevelt”, a déclaré James. “Ce soir, j’avais vraiment l’impression d’être assis au sommet de l’arène ce soir quand ce tir est entré et le rugissement de la foule. Je ne sais pas si je pourrais ressentir à nouveau ce sentiment, à moins que ce ne soit un match gagnant. Coup de finale.”

Toute la nuit a été un spectacle.

Le sentiment d’anticipation dans l’air était épais dès le départ.

James est entré dans le match de mardi à seulement 36 points du record. Deux tableaux vidéo affichaient le nombre de points dont il avait besoin pour dépasser le total de points d’Abdul-Jabbar – et lorsqu’il a atteint moins de 10 points, il est devenu rouge.

Au sommet de la soirée, la foule a applaudi chaque fois que James a touché le ballon. Lorsqu’il a réduit la chasse à deux points, la foule à guichets fermés de près de 19 000 fans s’est levée. Et lorsque James a réussi le coup qui a marqué l’histoire, les acclamations ont atteint un niveau assourdissant.

Un who’s who de célébrités regardé, y compris Denzel Washington et Jay-Z. Plus de 220 membres des médias ont été accrédités. James a été micro pendant tout le match.

Après la fin du match, James a reconnu qu’il savait qu’il voulait battre le record mardi.

“Eh bien, oui, parce que mes garçons partent les yeux rouges demain soir”, a déclaré James, ajoutant en plaisantant qu’il aurait dû dépenser plus d’argent pour une chambre d’hôtel si ses amis avaient dû rester en ville jusqu’au prochain match des Lakers. jeudi.

“Non, mais demain n’est pas promis. Et si j’avais l’occasion de le faire ce soir, et j’allais essayer de le faire. Et j’étais toujours super efficace. Je n’étais pas là juste à tirer.”

Au milieu d’une saison tumultueuse au cours de laquelle les Lakers occupent la 13e place de la Conférence Ouest, la gouverneure des Lakers, Jeanie Buss, était tout sourire mardi.

“Pour les gens de mon âge qui se souviennent quand Kareem a battu le record à l’époque, Chick Hearn a dit:” Un record qui ne sera jamais battu “parce que nous ne pouvions pas imaginer un joueur comme LeBron”, a déclaré Buss à FOX Sports.

Elle savait que son père, le Dr Jerry Buss, propriétaire des Lakers de 1979 à 2013, aurait adoré assister à ce moment.

“Mon père a toujours voulu faire évoluer le jeu, développer le jeu et la NBA et ce que LeBron a fait pour notre sport, notre ligue, les Lakers, c’est exactement ce que le Dr Buss aimerait voir”, a déclaré Buss à FOX Sports. “Non seulement c’est important pour les fans des Lakers, mais partout dans le monde. C’est un moment que nous célébrons. Cela ressemble un peu à Noël ou à un match de championnat. C’est une soirée vraiment spéciale.”

Après le match, James a parlé aux médias pendant 20 minutes. Lorsqu’on lui a demandé si l’atteinte du record de tous les temps faisait de lui le plus grand joueur de tous les temps, James a déclaré que c’était un débat qui durerait éternellement dans les salons de coiffure.

Il a ensuite ajouté son point de vue.

“Si j’étais le directeur général ou quoi que ce soit d’une franchise que je démarrais, et que j’avais le choix numéro un, je me prendrais”, a-t-il déclaré. “Mais c’est juste moi parce que je crois en moi, ce que j’apporte à la table, un gars qui a été capable de transformer son jeu en 20 ans, être capable de jouer à n’importe quel poste dans cette ligue, d’exceller à n’importe quel poste. Je Je peux jouer de 1 à 5. J’ai mené la ligue en termes de passes décisives. J’ai été capable de faire tout ce que ce jeu voulait que je fasse et aussi de transformer mon jeu. “

Alors que James sortait de la salle d’entrevue, ses amis d’enfance l’attendaient, ainsi que son agent Rich Paul et Carter.

James sourit et les serra tous dans ses bras. Il rit. Il se prépara à boire du vin et à célébrer avec eux.

“Je ne vais pas dormir ce soir”, a-t-il dit en s’éloignant, après avoir encore une fois marqué l’histoire.

Melissa Rohlin est rédactrice NBA pour FOX Sports. Elle a précédemment couvert la ligue pour Sports Illustrated, le Los Angeles Times, le Bay Area News Group et le San Antonio Express-News. Suivez-la sur Twitter @ melissarohlin .

