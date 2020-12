Rester hydraté est considéré comme l’un des moyens les plus efficaces de se maintenir en bonne santé. Boire de grandes quantités de liquides, en particulier de l’eau, est bénéfique quelle que soit la saison ou la région du monde dans laquelle vous vivez. Mais saviez-vous que boire de l’eau est également associé à une perte de poids?

Comment l’eau potable facilite la perte de poids

De nombreuses études indiquent que l’eau potable présente de nombreux avantages et que la perte de poids n’est que l’un d’entre eux. Une étude de 2011 publiée dans la revue Obésité suggère que boire de l’eau tout en maintenant un régime hypocalorique (également connu sous le nom de régime à très faible teneur en calories) peut réduire les taux de surpoids et d’obésité chez les personnes âgées qui ont généralement du mal à perdre du poids rapidement.

Une autre étude publiée dans le Journal international de l’obésité en 2017, les participants qui ont remplacé les boissons diététiques et les boissons par de l’eau plate pendant une période de maintien du poids de 12 mois ont non seulement perdu du poids, mais ont également amélioré leur sensibilité à l’insuline et leur taux de cholestérol. Voici quelques-unes des façons dont l’eau potable peut vous aider à perdre du poids:

1. Vous fait vous sentir rassasié: Boire de l’eau, en particulier 10 à 15 minutes avant les repas, améliore la satiété et vous permet de vous sentir rassasié plus longtemps. Cela réduit la faim excessive ainsi que les fringales, vous aidant ainsi à perdre ces kilos plus rapidement.

2. Augmente la combustion des calories: La plupart des personnes en surpoids ont du mal à brûler des calories assez rapidement. Des études suggèrent que boire suffisamment d’eau aide à brûler des calories même lorsque vous êtes au repos. De plus, la recherche indique que l’eau potable aide également à brûler les glucides et les graisses plus rapidement.

3. Détoxifie naturellement le corps: Lorsque votre corps ne reçoit pas assez d’eau, il a tendance à accumuler des toxines. L’hydratation avec de l’eau au lieu d’autres boissons de désintoxication aide à éliminer ces toxines et réduit les ballonnements et les gonflements associés à la rétention des toxines dans le corps.

4. Réduit l’apport calorique global: La recherche indique qu’il y a des moments où les gens ont réellement soif, mais le cerveau confond soif et faim et finissent par manger au lieu de boire de l’eau. Donc, si vous buvez suffisamment d’eau, il est peu probable que vous ressentiez ces signaux mitigés. Cela réduit naturellement votre apport calorique global, en particulier de la malbouffe et des boissons riches en calories.

5. Améliore la capacité d’exercice: L’eau fait partie intégrante de la fonction musculaire, donc en boire suffisamment peut aider les muscles, les tissus conjonctifs et les articulations à bien fonctionner. Boire de l’eau contribue également à réduire les crampes musculaires et la fatigue. Tout cela améliore votre capacité à faire de l’exercice, ce qui est tout à fait nécessaire pour une perte de poids durable.

Combien d’eau devriez-vous boire?

Tout simplement parce que boire de l’eau facilite la perte de poids ne signifie pas que vous devez simplement vivre d’eau ou en boire 5 à 10 litres par jour. En fait, la recherche montre que la quantité d’eau dont votre corps a besoin doit être déterminée par votre âge, votre taille corporelle, vos niveaux d’activité, votre état de santé, la température et l’humidité atmosphériques et le niveau d’exposition au soleil. Les personnes qui vivent dans des climats tropicaux, transpirent trop, font du travail manuel ou font des exercices intensifs chaque jour peuvent avoir besoin de boire plus d’eau que les autres. Les personnes âgées et les femmes enceintes devraient également surveiller leur consommation d’eau après avoir consulté leur médecin sur la quantité d’eau dont elles ont besoin. En général, les experts recommandent aux adultes de boire environ deux litres d’eau par jour. Vous pouvez facilement mesurer votre consommation d’eau en utilisant la même bouteille pour boire de l’eau toute la journée, tous les jours.

Pour plus d’informations, lisez notre article sur Combien d’eau boire par jour?

Les articles sur la santé sur News18 sont rédigés par myUpchar.com, la première et la plus grande ressource de l’Inde en matière d’informations médicales vérifiées. Chez myUpchar, les chercheurs et les journalistes travaillent avec les médecins pour vous apporter des informations sur tout ce qui concerne la santé.