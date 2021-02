Comment le voyage malheureux de Ted Cruz à Cancun est passé d’une rumeur Twitter à un scandale majeur

L’optique du voyage de Cruz au Mexique n’aurait pas pu être pire. | Graeme Sloan / Bloomberg via Getty Images

Cruz a poursuivi son projet de voyager avec sa famille au Mexique alors que ses électeurs luttent pour survivre.

Un scandale politique émergent sur les prétendus projets de vacances de Ted Cruz balaie Internet au milieu des retombées de la tempête hivernale Uri, qui a laissé des millions de Texans sans électricité ni eau courante depuis des jours maintenant.

Mercredi soir, Twitter politique est devenu obsédé par les informations non confirmées selon lesquelles le sénateur du Texas s’est envolé pour Cancun, au Mexique, pour des vacances en famille – rapports qui ont été confirmés jeudi matin par Fox News et d’autres médias.

L’optique d’un sénateur du Texas qui se rend dans une station balnéaire ensoleillée alors que ses électeurs font face à des routes non déneigées, des pannes de courant, des canalisations éclatées et des pénuries de nourriture n’est pas géniale, c’est le moins qu’on puisse dire.

Un utilisateur de Twitter nommé Juan Gomez a suscité la curiosité de savoir où se trouvait Cruz juste avant 21 heures HE mercredi lorsqu’il a publié une photo d’un homme qui semblait être Cruz attendant de monter à bord d’un avion dans un aéroport au-dessus de la légende: «Eh bien, le sénateur Cruz s’envole pour Cancun alors que des millions de Texans n’ont pas d’électricité.

Ce tweet non confirmé est rapidement devenu viral, et avant trop longtemps, d’autres photos non confirmées prises par d’autres voyageurs ont émergé.

Je vais simplement les déposer ici. Lui dans le salon PREMIÈRE CLASSE de United Airlines puis embarquant sur son vol pour Cancun. pic.twitter.com/aoEEmFWngj – Ashley Osborne (@ ashleyjb33) 18 février 2021

Avant trop longtemps, des détectives Internet ont découvert que l’homme qui semblait être Cruz semblait voyager avec sa femme, Heidi (encerclée sur la photo ci-dessous), et leurs enfants. D’autres ont remarqué que l’homme portait le même masque et bague que Cruz a été photographié portant au Capitole.

Pourtant, alors que les gens se couchaient mercredi soir, les reportages sur Cruz sur les réseaux sociaux ne sont pas confirmés. Beaucoup ont noté que Cruz, un utilisateur prolifique et combatif de Twitter, était devenu silencieux à la radio et que son bureau ne répondait pas aux demandes de commentaires – des preuves circonstancielles suggérant que quelque chose se passait, mais pas encore assez pour dire avec certitude que les photos étaient légitimes.

Un journaliste nommé David Shuster a publié un tweet affirmant qu’il avait «confirmé» que Cruz et sa famille «se sont envolés pour Cancun ce soir pendant quelques jours dans une station qu’ils ont déjà visitée», mais quand d’autres journalistes lui ont demandé de détailler sa source, Shuster s’est simplement référé à «plusieurs témoins oculaires. «

Néanmoins, les gens avaient des blagues …

twitter essaie de savoir si ted cruz est allé à cancun pic.twitter.com/jNArEJ4NOJ – Sopan Deb (@SopanDeb) 18 février 2021

… tandis que d’autres ont fait remarquer la terrible optique d’un sénateur américain en vacances au Mexique alors que ses électeurs luttent pour survivre.

Alors que des millions de personnes au Texas n’ont pas de chauffage et d’eau en raison d’une tempête de neige écrasante, Ted Cruz s’envole pour Cancun pour s’amuser. Vous ne pouvez tout simplement pas inventer cette merde. – Charlotte Clymer ️‍ (@cmclymer) 18 février 2021

Puis, jeudi matin, Chad Pergram de Fox News est devenu le premier journaliste d’un grand média à confirmer l’histoire, citant son collègue Paul Steinhauser et une source du GOP qui ont déclaré que «les photos parlent d’elles-mêmes». (Ironiquement, Fox News a totalement ignoré l’histoire à la télévision, sans la mentionner une fois jeudi matin.)

Le collègue Paul Steinhauser confirme que le sénateur Ted Cruz du GOP TX s’est rendu à Cancun au milieu de la tempête / des pannes de courant au TX. Source GOP: « les photos parlent d’elles-mêmes » – Chad Pergram (@ChadPergram) 18 février 2021

L’Associated Press et ABC plus tard confirmé l’histoire aussi, avec la police de Houston dire à ABC que le personnel de Cruz a demandé la présence de la police «à l’arrivée du sénateur à l’aéroport» mercredi.

Jake Sherman de Politico a tweeté qu’il semble que Cruz soit sur la liste de surclassement pour un vol jeudi de Cancun à Houston, ce qui suggère qu’au milieu de la tempête de feu, il écourte son voyage. (Avant que Fox News ne confirme l’histoire, les détectives compris que Cruz était sur la liste de surclassement pour un vol mercredi de Houston à Cancun.)

Voici la liste de surclassement pour le vol de cet après-midi de Cancun à Houston. Ressemble à@tedcruzest sur le chemin du retour,@danpfeiffer. Il manque juste de peu la liste de mise à niveau C’est en supposant que «cru, r» est lui. Et je fais. pic.twitter.com/CqfKa5rJfG – Jake Sherman (@JakeSherman) 18 février 2021

Edward Russell de Skift, citant une source United Airlines, signalé que Cruz devait à l’origine rentrer à Houston depuis le Mexique samedi, mais a changé de réservation son vol jeudi matin. (NBC plus tard confirmé Ce reportage.) Cruz a été photographié jeudi à l’enregistrement pour son vol de retour au Texas.

Ted Cruz s’enregistre pour son vol de retour au Texas (Photo par MEGA / GC Images via Getty) pic.twitter.com/b6pWNeIxdL – Matt Shuham (@mattshuham) 18 février 2021

Le bureau de Cruz n’avait toujours pas commenté alors que jeudi matin tirait à sa fin, bien qu’il y ait des indications qu’il essaierait de faire tourner le scandale en affirmant que Cruz venait de se rendre au Mexique pour accompagner sa famille.

Ils semblent se préparer à abandonner la lignée familiale pic.twitter.com/E9qMieP3iG – Josh Marshall (@joshtpm) 18 février 2021

En effet, tôt jeudi après-midi, Betsy Klein de CNN a publié une déclaration de Cruz dans laquelle il expliquait qu’il venait de s’envoler pour le Mexique parce qu’il voulait «être un bon père» pour ses filles, qui «demandaient à faire un voyage avec des amis» parce que l’école était «Annulé pour la semaine» à cause de la catastrophe naturelle.

Déclaration du sénateur @tedcruz lors de son voyage au Mexique alors que des millions de personnes dans son État étaient sans électricité, chauffage et eau

(histoire: https://t.co/1NRMfJGEOy) pic.twitter.com/goWaYd4fDV – Betsy Klein (@betsy_klein) 18 février 2021

Juste avant son vol de retour au Texas, Cruz a adressé des remarques aux journalistes de l’aéroport du Mexique dans lesquelles il a réitéré les thèmes de la déclaration de son bureau.

Sen. Ted Cruz à l’aéroport de Cancún: « Hier, mes filles ont demandé si elles pouvaient faire un voyage avec des amis, et Heidi et moi avons accepté, alors je suis descendue avec elles hier soir, je les ai déposées ici et maintenant je suis retournée au Texas. » pic.twitter.com/5d8UwlmZWv – Le recomptage (@therecount) 18 février 2021

Il faut noter que si l’Etat de Cruz est en crise, le Sénat américain est en suspension cette semaine. Un résident de Dallas a écrit au Dallas Morning News et a défendu Cruz sur cette base, notant que «le Sénat est sorti, il peut se le permettre. … Quel est le problème exactement? » (Autres experts de droite défendu Cruz le long lignes similaires.)

Mais il y a encore des choses que Cruz pourrait faire pour essayer d’aider même si le Sénat n’est pas en session. Par exemple, le démocrate qu’il a vaincu pour conserver son siège au Sénat en 2018, Beto O’Rourke, a déclaré qu’il avait passé plus de 151000 appels à des personnes âgées au Texas rien que mercredi, et a sollicité de l’aide pour faire plus de même jeudi.

Nous avons passé plus de 151 000 appels à des personnes âgées au Texas ce soir. Un de nos vols a parlé à un homme bloqué à la maison sans électricité à Killeen, qui n’avait pas mangé depuis 2 jours, l’a conduit à un centre de réchauffement et un repas chaud. Aidez-nous à toucher plus de personnes, rejoignez-nous demain: https://t.co/WOLn2HCrm1 – Beto O’Rourke (@BetoORourke) 18 février 2021

Le vol de Cruz à Cancun est intervenu un jour après avoir publié un tweet reconnaissant les critiques qu’il recevait pour ses tweets de 2019 se moquant de la Californie lorsque les vagues de chaleur ont provoqué des pannes de courant.

« Être prudent! » A écrit Cruz.

Je n’ai aucune défense. ‍♂️ Un blizzard frappe le Texas et notre état s’arrête. Pas bon. Être prudent! https://t.co/kBPGrGHmvI – Ted Cruz (@tedcruz) 17 février 2021

Et lors d’une interview à la radio lundi, Cruz a exhorté les électeurs à faire exactement le contraire de ce qu’il a fait.

«Nous pourrions voir 100 personnes perdre la vie cette semaine au Texas,» Cruz mentionné. «Alors ne le risquez pas. Gardez votre famille en sécurité et restez à la maison et embrassez vos enfants. «

Pendant ce temps, les utilisateurs de Twitter ont fait surface tweets Cruz a posté il y a moins de trois mois attaquant un politicien démocrate pour s’être rendu au Mexique pendant la pandémie de coronavirus tout en disant à ses électeurs de rester chez eux. Cruz n’est pas seulement coupable exactement de cela, mais son voyage au Mexique – venant comme il le fait alors que des millions de ses électeurs ont désespérément besoin d’aide – est peut-être encore pire.