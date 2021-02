Comment le vortex polaire crée des températures basses record et des tempêtes hivernales

Le souffle de l’air arctique du vortex polaire en provenance du Canada amène les jours les plus froids de la saison aux États du centre. Le vortex devrait fournir un temps glacial avec « un tour gratuit », selon le météorologue senior d’AccuWeather Brett Anderson, créer un grand froid à travers le Midwest et dans l’Est pendant la majeure partie de la semaine.

Le vortex polaire est une configuration météorologique gigantesque, circulaire, en altitude dans l’Arctique qui enveloppe le pôle Nord. C’est un modèle normal qui est plus fort en hiver et a tendance à garder le temps le plus froid en bouteille près du pôle Nord. Le courant-jet pénètre généralement le vortex polaire et le maintient là-bas, mais parfois, une partie du vortex peut se rompre ou se déplacer vers le sud, entraînant un temps exceptionnellement froid aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Le centre des États-Unis a connu des températures record au cours de la semaine dernière, alors que le vortex polaire poursuit son emprise glaciale sur la région. Pour l’avenir, une autre tempête hivernale est prévue pour certaines parties du centre et de l’est des États-Unis au cours des prochains jours.

L’indice de refroidissement éolien est un guide qui nous aide à comprendre comment les températures basses dangereuses et les vents forts peuvent causer des engelures sur la peau d’une personne. Pour déterminer la température du refroidissement éolien sur le tableau ci-dessous, repérez la vitesse du vent appropriée en haut et la température extérieure à droite; vous trouverez la température de refroidissement éolien là où ils se rencontrent:

Les experts météorologiques disent que les refroidissements éoliens peuvent causer des engelures sur la peau exposée en 20 minutes.

Des refroidissements éoliens inférieurs à zéro seront courants tout au long de la semaine, alors soyez prêt si vous devez vous aventurer. Le refroidissement éolien est basé sur le taux de perte de chaleur de la peau exposée en raison du vent et du froid.

La glace noire est un danger pour la conduite hivernale, surtout la nuit et tôt le matin. Les ponts et les viaducs sont sujets à la formation de glace noire. Comment se forme la glace noire:

SOURCE Service météorologique national; AccuWeather; Centre de prévision météorologique et recherche USA TODAY; Contribuer Doyle Rice et John Bacon, USA AUJOURD’HUI