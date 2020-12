L’industrie du vison du Danemark a disparu, victime du coronavirus. La nation a tué tous ses 17 millions de visons par crainte d’une mutation du virus qui s’était propagé du vison aux humains. Par ailleurs, dans l’Utah, des visons d’élevage infectés par le virus semblent l’avoir transmis d’une manière ou d’une autre à au moins un vison sauvage, ce qui soulève des inquiétudes quant à savoir si le virus trouvera un foyer chez les animaux sauvages. Et dans le monde entier, les visons d’élevage continuent d’être victimes du coronavirus. États-Unis, Pays-Bas, France, Espagne, Italie, Suède, Canada, Grèce et Lituanie ont tous signalé des infections de vison à l’Organisation mondiale de la santé animale. Non seulement le vison est le seul animal non humain connu pour devenir gravement malade et mourir du virus, mais il est le seul animal connu pour avoir attrapé le virus des humains et le transmettre ensuite. Ce qui a terrifié les responsables danois, c’est que le virus qui est revenu aux personnes portait des mutations qui semblaient susceptibles d’affecter le bon fonctionnement des vaccins, bien que cette inquiétude se soit estompée.

Même si les mutations qui ont émergé jusqu’à présent ne présentent pas de danger pour les humains, il est clair que le virus se déchaîne dans les fermes de visons une fois que l’infection a commencé et continue de muter de nouvelles manières. Certaines mutations qui ont évolué chez l’homme ont déjà rendu le virus plus facile à transmettre. D’un point de vue de santé publique, il n’y a aucun avantage à offrir au virus une seconde espèce dans laquelle il peut évoluer. Les Pays-Bas, qui prévoyaient déjà d’interdire l’élevage de visons pour des raisons de bien-être animal, ont reporté l’interdiction à l’année prochaine à partir de 2024 et ont abattu tous leurs visons. La maladie est une telle menace pour l’industrie que les chercheurs travaillent sur un vaccin contre le vison. Et les scientifiques qui suivent les infections virales chez les animaux sont inquiets. Pour le Danemark, l’histoire du vison semble terminée. Le pays d’environ six millions d’habitants produit de 15 à 17 millions de peaux par an pour l’industrie de la fourrure. Mais l’élevage de visons est interdit pour 2021, et une année de jachère signifiera la disparition des travailleurs et des infrastructures. «Il est hautement, hautement improbable qu’ils puissent redémarrer l’agriculture» à l’avenir, a déclaré Mark Oaten, le chef de la Fédération internationale de la fourrure. Un ministre a démissionné parce que le gouvernement avait apparemment outrepassé son autorité en ordonnant l’abattage de tous les visons, les agriculteurs négocient toujours une compensation et le premier ministre du pays a pleuré sur le sort des agriculteurs.

Maintenant, le gouvernement danois fait face à un autre spectacle alors qu’il envisage d’exhumer des carcasses de vison qui ont été mal enterrées et dans certains cas ont commencé à s’élever du sol, gonflées par les gaz de décomposition.