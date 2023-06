Comment le vieillissement affecte-t-il vos conditions de vie? Faites le nous savoir

Selon les données de Statistique Canada, plus de 13 000 Canadiens ont au moins 100 ans, contre près de 9 500 centenaires en 2018. À mesure que de plus en plus de Canadiens vivent plus longtemps, ils devront réfléchir à la façon de prendre soin d’eux-mêmes dans leurs dernières années. Si vous ou un membre de votre famille évaluez les conditions de vie actuelles en raison de la vieillesse, CTVNews.ca souhaite vous entendre.