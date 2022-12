Comment le vainqueur du Soulier d’or de la Coupe du monde est-il déterminé si deux joueurs marquent le même nombre de buts ?

Alors que l’Argentine et la France se préparent à s’affronter en finale de la Coupe du monde 2022 dans le but de remporter le trophée Jules Rimet, une autre bataille se déroulera sur le terrain : la course au Soulier d’Or.

Olivier Giroud et Julian Alvarez sont toujours en lice pour remporter le Golden Boot, avec tous les deux marqué quatre buts jusqu’à présent. Cependant, Lionel Messi et Kylian Mbappe ont tous deux marqué le même nombre de buts au Qatar, les deux stars en attrapant cinq chacun.

En dépit d’être au niveau des buts, c’est Messi qui occupe le sommet du classement dans les tableaux de pointage. Mais pourquoi?

Eh bien, si deux joueurs ou plus terminent le tournoi avec le même nombre de buts, le joueur avec le plus de passes décisives remporte le prix. Le groupe d’étude technique de la FIFA décide si quelque chose est compté ou non comme une aide.

Actuellement, Messi a trois passes décisives contre deux pour Mbappe, ce qui signifie qu’il est juste devant dans les classements.

Si, une fois les passes décisives comptées, les joueurs sont toujours à égalité, le soulier d’or est déterminé par les minutes jouées dans le tournoi – le joueur avec le moins de minutes est classé premier, avec un meilleur ratio minutes-but et passes décisives.

Depuis que le Soulier d’or (ou chaussure, comme on l’appelait autrefois) a été décerné pour la première fois lors de la Coupe du monde de 1982, il n’a été décidé que deux fois par des passes décisives, et à aucune occasion le nombre de minutes jouées n’a été utilisé, peut-être parce que cela La mesure n’a été introduite qu’en 2006.

En effet, Oleg Salenko et Hristo Stoichkov ont partagé le Soulier d’or lors de la Coupe du monde 1994, avec six buts chacun et une passe décisive. Les minutes jouées lors du tournoi n’étant pas utilisées pour déterminer un gagnant, la paire a partagé le prix.

Pendant ce temps, lors de la Coupe du monde 2010, Thomas Muller, David Villa, Wesley Sneijder et Diego Forlan étaient tous à égalité avec cinq buts. Cependant, Muller a gagné en ayant plus de passes décisives – trois – que les autres joueurs, qui en ont tous eu une chacun.