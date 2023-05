Comment le vainqueur des élections thaïlandaises a utilisé TikTok pour obtenir une rare victoire progressiste

Le parti Move Forward, vainqueur des élections, en Thaïlande, a utilisé TikTok pour capturer de manière efficace et créative les jeunes électeurs et surpasser les sondages préalables au scrutin.

Alors que les élections thaïlandaises approchaient et que Move Forward gagnait du soutien auprès d’une population plus jeune et férue de technologie, son compte officiel sur TikTok a vu le nombre d’abonnés grimper à environ 2,8 millions contre moins de 400 000 début avril.

Le parti, qui a officieusement remporté 151 sièges dans la chambre basse de 500 membres, n’a pas évité les campagnes plus traditionnelles, telles que les affiches de rue et les arrêts de porte à porte.

Mais sa dépendance constante aux plateformes de médias sociaux – en particulier TikTok – a aidé à traduire la popularité virtuelle en votes réels plus efficacement que les autres partis.

« Move Forward utilise du contenu généré par les utilisateurs sur TikTok parce que les jeunes sont sur cette plate-forme et que TikTok compte le plus d’utilisateurs », a déclaré l’ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra – dont la fille était le visage du parti rival Pheu Thai – lors d’une conférence sur le salon de discussion. app Clubhouse.

« Le contenu est devenu viral grâce aux » militants électoraux organiques « », a-t-il ajouté, faisant référence à la capacité de Move Forward à engager des bénévoles pour étendre le message du parti.

Ce n’est pas la première fois que les médias sociaux jouent un rôle clé dans une élection régionale : en Malaisie voisine, un parti islamiste conservateur s’est appuyé sur eux pour attirer les jeunes électeurs malais et remporter le plus de sièges de n’importe quel parti lors des élections générales de novembre dernier.

Aux Philippines, Ferdinand Marcos Jr. a également utilisé les médias sociaux pour brosser un tableau rose de l’ancienne dictature de son père auprès des jeunes électeurs, qui l’ont aidé à remporter une victoire écrasante aux élections présidentielles de l’année dernière.

En outre, le nombre de followers sur le compte Twitter officiel du chef du parti Pita Limjaroenrat a grimpé à plus d’un million avant le vote. Une vidéo de campagne, publiée un jour avant la date des élections, a atteint le même cap sur le compte Twitter officiel du parti.

Il y avait 54,5 millions d’internautes en Thaïlande en janvier 2022, soit environ 78 % de la population totale, selon DataReportal.

Si Facebook est le plus populaire, avec plus de 50 millions de comptes dans le pays, TikTok est également largement utilisé, avec près de 36 millions d’utilisateurs.

Pita Limjaroenrat, chef du parti Aller de l’avant et candidat au poste de Premier ministre, prononce un discours lors d’un défilé de célébration après avoir remporté le plus de sièges aux élections générales thaïlandaises le 15 mai 2023 à Bangkok, en Thaïlande. Lauren DeCicca/Getty Images

Thaksin a reconnu les efforts de Move Forward, affirmant que cela avait essentiellement fait dérailler la campagne de marketing de Pheu Thai, le parti qu’il soutenait.

Mais il a également imputé les manquements du Pheu Thai à ce qu’il a qualifié d’achat de voix par d’autres partis et d' »opérations d’information », sans donner de détails ni dire qui il pensait être responsable.

Favori des réseaux sociaux

Move Forward a exploité une gamme de stratégies pour attirer l’attention, allant de l’accent mis sur les discours enflammés de Pita et d’autres candidats sur des questions comme la monarchie, à des discours plus décontractés sur la nourriture locale.

L’approche variée a aidé certains des candidats du parti à remporter des succès retentissants, tels que Rukchanok Srinork de Move Forward, un activiste amoureux des chats qui a d’abord gagné en popularité lors des discussions du Clubhouse.

La femme de 28 ans, connue sous le nom de «Ice», a attiré davantage l’attention au cours de la campagne avec des messages mettant en vedette ses votes en faisant du vélo, et d’autres d’elle tenant un tableau blanc, demandant aux utilisateurs de l’aider à la présenter en remplissant le blanc et présentant ensuite leurs soumissions.

Le nombre d’abonnés sur le compte TikTok de Rukchanok a augmenté en moins d’un mois de plus d’un demi-million, et elle a triomphé dans la circonscription de Bangkok qu’elle a disputée avec une marge de 20 points de pourcentage contre le rejeton d’une famille politique de poids lourds qui a dominé le siège depuis des décennies.

Le parti « a été le plus efficace pour utiliser les médias sociaux pour communiquer directement avec ses partisans, et c’est quelque chose d’assez nouveau dans la politique thaïlandaise », a déclaré Napon Jatusripitak, chercheur invité à l’ISEAS-Yusof Ishak Institute de Singapour.

Nulle part ailleurs la récompense n’a été plus clairement visible que dans la capitale thaïlandaise, où Move Forward a réussi à balayer 32 des 33 sièges de Bangkok. Le seul candidat à avoir survécu à l’assaut était Theerarat Samrejvanich de Pheu Thai, qui attire également un public dévoué sur les réseaux sociaux.

Se référant à Move Forward, Napon a déclaré: « Ils ont utilisé les plateformes de médias sociaux pour combler le fossé entre les mouvements sociaux et la politique parlementaire, il n’y a pas d’autre parti comme celui-ci. »