Comment le vaccin de Johnson & Johnson diffère de celui de Pfizer et de Moderna

Le vaccin Johnson & Johnson est administré en une seule injection, tandis que les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna sont administrés en deux injections à plusieurs semaines d’intervalle.

La société a déclaré qu’elle commencerait à expédier des millions de doses au début de cette semaine et qu’elle fournirait aux États-Unis 100 millions de doses d’ici la fin du mois de juin. Avec 600 millions de doses des deux premiers vaccins autorisés du pays, fabriqués par Pfizer-BioNTech et Moderna, qui doivent être livrés au cours des quatre prochains mois, cela devrait suffire à couvrir tous les adultes américains qui souhaitent se faire vacciner.

Une troisième arme efficace a été ajoutée à l’arsenal américain contre le coronavirus samedi lorsque la Food and Drug Administration a accordé une autorisation d’utilisation d’urgence pour un vaccin développé par Johnson & Johnson.

La façon dont ça marche

Le vaccin Johnson & Johnson utilise une méthode différente pour préparer le corps à lutter contre Covid-19: un vecteur viral appelé Ad26. Les vecteurs viraux sont des virus courants qui ont été génétiquement modifiés pour ne pas causer de maladie, mais qui peuvent quand même amener le système immunitaire à renforcer ses défenses. Les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna utilisent de l’ARN messager pour ce faire.

Comment ça marche

Le vaccin Johnson & Johnson est considéré comme hautement efficace pour prévenir les maladies graves et la mort, tout comme les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna. Il est également très efficace pour prévenir une maladie plus bénigne, bien qu’un peu moins que ces deux-là. Il semble bien fonctionner contre la variante hautement contagieuse B.1.351, identifiée pour la première fois en Afrique du Sud, qui a posé au moins un autre problème de candidat vaccin.

Stockage et manutention

Le vaccin Johnson & Johnson n’a pas besoin d’être conservé à des températures extrêmement basses comme le vaccin Pfizer-BioNTech. Il peut être conservé en toute sécurité dans un réfrigérateur ordinaire pendant trois mois, beaucoup plus longtemps que le vaccin Moderna, qui se gâte après un mois s’il n’est pas conservé congelé.

Effets secondaires

Le vaccin Johnson & Johnson semble être moins enclin que les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna à déclencher les types d’effets secondaires qui nécessitent une surveillance après l’injection, ce qui peut le rendre plus approprié pour une utilisation sur les sites de vaccination au volant. Il a été rapporté que les effets secondaires ont tendance à se faire sentir plus fortement après les deuxièmes doses, ce que le vaccin Johnson & Johnson ne requiert pas.