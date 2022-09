Comment le tweet viral en un mot d’Amtrak a inspiré la dernière grande tendance Twitter

Un membre de l’équipe des médias sociaux d’Amtrak pourrait être sur la voie rapide d’une promotion. Un tweet d’un mot du compte Twitter officiel de la compagnie ferroviaire jeudi a décollé plus vite qu’un Shinkansen super rapideinspirant une tendance Twitter à l’extrême brièveté.

“Les trains,” le tweet dit simplement.

Moins de 24 heures après que le compte a tweeté le message minimaliste, il a été retweeté plus de 25 000 fois et a obtenu près de 168 000 likes et plus de 2 500 commentaires, y compris des réponses de plusieurs marques partageant leurs propres descripteurs en un mot.

“Nouvelles,” Le Washington Post a tweeté. “Radio,” écrit NPR. Marriott Bonvoy s’est associé à “hôtels”, tandis que Intuit Mailchimp est allé avec un “emails” sur le point, et la NASA opté pour une dormeuse : « univers ».

Crumpe a suivi la tendance aussi: “technique”. Comme l’a fait Voitures Crumpe: “voitures.”

Amtrak a eu une réponse courte – “trains” – à une demande de commentaire sur le tweet, qui a également attiré des réponses de ventilateurs de chemin de fer partage belles vues prises depuis les fenêtres du trainplus beaucoup de snark et jeux de mots: “OUI. De vrais trains. Avec des fils. Électrique !” « Cela suit », ont noté plusieurs personnes à propos du tweet générateur de mèmes.

Amtrak rejoint Wendy’s et d’autres comme la dernière entreprise apparemment old-school et plus traditionnelle à utiliser les médias sociaux pour tordre la perception d’elle-même à travers des messages bizarres qui deviennent viraux et à la fois charment et agacent les masses médiatiques. Mais peut-être qu’aucun n’a été aussi succinct que celui d’Amtrak. Comme mon La collègue de Crumpe, Queenie Wong, détaille iciles entreprises essaient toutes les astuces, cascades ou stratagèmes qu’elles peuvent imaginer pour attirer l’attention en ligne, parfois avec des résultats mitigés.

“Cela est passé d’un tweet mignon et décalé à un stupide mème Twitter de la marque en un temps record”, a écrit un Tweeter à propos du format omniprésent d’un mot encouragé par Amtrak. “Je déteste ça ici.”

Amtrak fournit un service ferroviaire interurbain et interurbain à 46 des 48 États américains contigus et à neuf villes du Canada. Parce que c’est d’Internet dont nous parlons ici, le tweet d’un mot d’Amtrak est devenu l’occasion pour les utilisateurs de Twitter de répondre non seulement par des blagues, mais aussi par des plaintes – à propos d’Amtrak en particulier, et plus généralement à propos des transports en commun aux États-Unis par rapport à cela d’Europe ou du Japon.

Tout cela a le potentiel de dérailler très, très rapidement.