Comment le tueur en série le plus célèbre d’Australie, Ivan Milat, est devenu un vieil homme décrépit avant de mourir seul

27 décembre 1944: Ivan Robert Marko Milat est né à Sydney

30 décembre 1989: le couple de Melbourne, James Gibson et Deborah Everist, tous deux de 19 ans, vus pour la dernière fois à Sydney avec l’intention de faire du stop à Albury à la frontière NSW / Victoria.

25 janvier 1990: L’auto-stoppeur britannique Paul Onions, 24 ans, fuit un chauffeur armé près de la forêt d’État de Belanglo.

20 janvier 1991: la randonneuse allemande Simone Schmidl, 20 ans, disparaît en faisant de l’auto-stop de Sydney à Melbourne.

26 décembre 1991: les routards allemands Gabor Neugebauer, 21 ans, et Anja Habschied, 20 ans, disparaissent de Kings Cross après avoir prévu de faire du stop de Sydney à Darwin.

18 avril 1992: les routards britanniques Caroline Clarke, 21 ans, et Joanne Walters, 22 ans, quittent une auberge de jeunesse de Kings Cross.

19-20 septembre 1992: les corps de Mme Clarke et de Mme Walters sont retrouvés dans la forêt domaniale de Belanglo.

5 octobre 1993: Les restes squelettiques de M. Gibson et de Mme Everist sont retrouvés à moins d’un kilomètre de l’endroit où les corps des femmes britanniques ont été retrouvés.

7-8 octobre 1993: la police lance une fouille intensive de la zone, sans toutefois relier officiellement les quatre meurtres.

8 octobre 1993: Après des examens médico-légaux, la police affirme que les quatre personnes ont probablement été assassinées par la ou les mêmes personnes. Tous avaient été poignardés. Task Force Air est mis en place, dirigé par le surintendant de la police NSW Clive Small.

1er novembre 1993: Cinquième corps retrouvé dans la forêt à environ cinq kilomètres des autres. Identifiée plus tard comme Mme Schmidl.

4 novembre 1993: Les corps nos six et sept, M. Neugebauer et Mme Habschied, ont été retrouvés à 80 mètres l’un de l’autre et à environ un kilomètre à l’est de l’endroit où Mme Schmidl a été découverte.

5 novembre 1993: La récompense est passée de 100 000 $ à 500 000 $, ce qui correspond à la récompense la plus élevée précédente pour l’information sur les crimes majeurs en Nouvelle-Galles du Sud.

22 mai 1994: La police fait une descente dans les maisons de Milat et inculpe Ivan Robert Marko Milat, 49 ans, pour le hold-up armé du voyageur britannique Paul Onions.

31 mai 1994: Milat accusé des meurtres des sept routards.

12 décembre 1994: Milat est renvoyé en justice pour huit chefs d’accusation après une audience de 28 jours devant un magistrat.

25 mars 1996: le jury de la Cour suprême s’est constitué pour entendre le procès, qui commence le lendemain.

27 juillet 1996 – Milat est reconnu coupable de sept meurtres et d’un enlèvement.

Condamné à sept peines à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

Février 1998 – La cour d’appel pénale de NSW rejette sa contestation.

Mai 2004 – La demande d’autorisation spéciale d’appel de la Haute Cour échoue.

Décembre 2006 – perd une offre d’enquête sur ses condamnations

Janvier 2009 lui coupe le petit doigt avec un couteau en plastique.

27 octobre 2019 – Milat, 74 ans, décède à la prison de Long Bay d’un cancer de l’œsophage et de l’estomac.