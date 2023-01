Comment le tueur en série ‘Hillside Strangler’ a séduit une femme et l’a convaincue de TUER pour lui – mais maintenant elle veut qu’il soit exécuté

Le tueur en série NOTORIOUS “The Hillside Strangler” a séduit une jeune femme et a essayé de la faire tuer pour lui dans un complot tordu pour échapper à la prison.

Veronica Compton Wallace, 66 ans, a raconté à The Sun Online comment elle s’est retrouvée piégée dans la toile tissée par Kenneth Bianchi – qui, avec son cousin, a massacré 12 femmes et filles à Los Angeles.

Elle a tenté de fournir un alibi au Hillside Strangler Crédit : fourni

Bianchi a été reconnu coupable d’avoir torturé et tué douze femmes Crédit : Document de police

12 meurtres au total étaient liés aux cousins ​​- 10 en duo et deux par Bianchi seul Crédit : IMDB

Le tueur tordu Bianchi torturait, étranglait et injectait parfois des produits chimiques ménagers dans le corps de sa victime, jetant une longue ombre de peur sur la Cité des Anges.

Il avait une haine vile des femmes, ses victimes étant retrouvées nues et couvertes d’ecchymoses dans les collines près d’Hollywood.

Bianchi et Angelo Buono Jr. ont été reconnus coupables des meurtres commis entre octobre 1977 et février 1978 et condamnés à la perpétuité derrière les barreaux.

Mais ce n’était pas la fin de leur histoire, car c’est alors qu’arrive l’artiste et écrivain en herbe, Veronica Compton.

Elle s’est elle-même retrouvée derrière les barreaux après avoir été courtisée et convaincue par le sombre et charismatique Bianchi de lui fournir un alibi.

Et dans une interview rare et extraordinaire, elle a fait part à The Sun Online de ses regrets pour ses actions – qui l’ont vue condamnée à 23 ans derrière les barreaux.

Elle est profondément tourmentée par ses actions, mais a utilisé son temps en prison pour se réadapter – obtenir un diplôme et ensuite travailler pour défendre les femmes détenues.

Veronica affirme que son contact avec Bianchi a commencé comme un complot élaboré pour relancer sa carrière – espérons l’utiliser comme étude de cas pour un scénario sur lequel elle travaillait.

Mais ce qui a commencé comme une “recherche” a fini par tenter d’étrangler une autre femme, Kim Breed.

Elle nie avoir jamais été “amoureuse” de Bianchi, comme cela a été largement rapporté – mais a admis avoir été “captivée” par le tueur alors que son travail devenait une obsession.

Veronica – qui travaille maintenant à plein temps en tant qu’artiste – a déclaré à The Sun Online que c’était “l’acte le plus douloureux” de sa vie.

Elle regrette profondément la tentative de meurtre – et affirme n’avoir eu aucun contact avec Bianchi depuis des décennies.

Veronica, fascinée par les tueurs en série, a commencé une relation avec Bianchi alors qu’elle travaillait sur un scénario intitulé “The Mutilated Cutter” – qui parlait d’une tueuse en série.

Sorti en 2003, elle affirme que son premier contact avec le tueur n’était pas par désir – mais simplement par désir de faire de son scénario un succès.

“Ce n’était pas le véritable amour, plutôt ma tentative de le séduire pour qu’il entre dans sa tête”, a déclaré Veronica à The Sun Online.

Elle essayait de se faire connaître auprès des gros producteurs hollywoodiens.

Veronica affirme qu’elle suivait les conseils d’amis de l’industrie du cinéma pour se concentrer sur le crime – et est tombée sur une histoire sur les meurtres de Bianchi aux informations.

Elle pensait que ce serait une étude de cas parfaite pour faire des recherches pour son article.

Le couple a commencé à correspondre et a rapidement développé une relation étroite avec Veronica, affirmant qu’elle “s’est rapidement intensifiée”.

Bianchi la courtiserait en les décrivant comme des “loups” tandis que le reste de la société est comme des “moutons”.

Veronica n’a eu aucun contact avec Bianchi depuis 1980.

Elle a déclaré à The Sun Online: “C’était horrible et cela reste l’acte le plus douloureux de ma vie.

« Je suis horriblement tourmenté par mon action. C’est au-delà de l’expression

“Je suis désolé, attristé, torturé par le souvenir.”

“Je pense qu’il devrait être exécuté et qu’il sera toujours une menace pour le public. Pourquoi gaspillons-nous des impôts sur des gens comme ça ?”

Veronica a passé 23 ans derrière les barreaux pour son crime Crédit : Twitter

Veronica a déclaré à The Sun Online qu’elle avait accepté de rencontrer Bianchi après que Don Simpson – un producteur hollywoodien qui a ensuite travaillé sur des films à succès tels que Top Gun Beverly Hills Cop – a suggéré que Paramount pourrait être intéressé par son scénario.

« À l’époque, il avait un bâillon, mais j’étais au théâtre Shephard pour produire mon propre spectacle et il a lu sur moi dans le LA Times parce que j’étais un écrivain de fiction, il a obtenu une autorisation pour moi », a-t-elle déclaré à The Sun Online.

Le couple s’est rencontré à plusieurs reprises derrière les barreaux de la prison et s’est progressivement rapproché alors que Veronica essayait de le faire parler de ses crimes.

Veronica et Bianchi se sont rapprochés – et bientôt il était prêt à lui proposer un marché, lui promettant des “droits exclusifs” sur son histoire.

C’était une offre qu’une Veronica captivée ne pouvait apparemment pas refuser.

En échange, il a élaboré un plan tordu qu’il a détaillé sur un morceau de papier qu’il lui a transmis lors d’une de leurs réunions.

Le plan a vu Veronica s’envoler pour Bellingham, Washington, se rendre dans un bar spécifique et attirer Kim Breed, 26 ans, à l’hôtel dans lequel elle séjournait.

Elle était censée l’étrangler et laisser le sperme de Bianchi sur les lieux du crime pour donner l’impression que quelqu’un d’autre était responsable des meurtres de Hillside Strangler.

Bianchi a pu lui faire passer son sperme à l’intérieur d’un gant en caoutchouc qu’il a fourré dans une reliure de livre.

Malgré son hésitation, elle était trop fascinée par Bianchi pour dire non.

Tout s’est déroulé comme prévu et la femme a accepté de la suivre au motel Shangri-La pour boire un verre.

Veronica l’a alors attaquée mais suite à une lutte entre les deux femmes, Breed a réussi à s’échapper et à alerter les autorités pendant que Veronica s’enfuyait.

Elle a été arrêtée et reconnue coupable et condamnée à la prison de Washington.

Pendant son incarcération, elle est devenue une ardente défenseure des droits des prisonniers et s’est battue pour modifier la réglementation sur les fouilles des cavités non ordonnées par le tribunal.

Et elle a même obtenu son baccalauréat en psychologie féministe en prison.

Veronica, qui a survécu trois fois au cancer, dit qu’elle a subi des “changements massifs” depuis sa libération.

Le plus important étant de trouver “l’amour de sa vie”, le regretté Dr James Wallace.

S’adressant à l’auteur Joseph Rodota pour son podcast Hillside Veronica a admis que Bianchi “l’avait vraiment captivée” et lui a fait croire qu’il était en effet une personne qui n’avait aucune idée de ce qu’il avait fait.

Au cours de son procès, Bianchi a tenté de mettre en place une défense d’aliénation mentale, mais les psychologues du tribunal ont découvert qu’il faisait semblant.

Veronica a déclaré au podcast: “Il m’a dit:” Je te connais, tu es comme moi. Les gens nous aiment, nous comprenons, nous sommes comme les loups de la société et tous les autres, ce sont les agneaux.

“Nous mangeons les agneaux.”

Mais le criminologue et auteur Christopher Berry-Dee qui a rencontré Veronica alors qu’elle était en prison, l’a décrite comme une femme fatale “intelligente”.

Il a déclaré au Sun Online: “C’était une groupie meurtrière. Elle est tombée suffisamment amoureuse de lui pour risquer toute sa vie.”

Veronica se concentre maintenant sur son art qui est exposé au Museum Americana et travaille à entrer au Los Angeles Museum of Contemporary Art.

Elle est également l’auteur de deux livres intitulés Eating The Ashes et Jane Doe And The Science Of Trauma.

Veronica regrette profondément son action et se concentre maintenant sur son art Crédit : fourni