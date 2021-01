Dans une prison froide et infestée de rats du royaume montagnard du Népal, le tueur en série Le Serpent a amplement le temps de réfléchir à sa dépravation meurtrière.

Très intelligent, avec un charme irrésistible pour les femmes, Charles Sobhraj a assassiné jusqu’à 24 jeunes voyageurs sur le soi-disant Hippy Trail dans les années 70.

Aujourd’hui âgé de 76 ans, Sobhraj a même réussi à courtiser la star de télé-réalité glamour Nihita Biswas, 44 ans son cadet, alors qu’il était sous clé dans la prison centrale de Katmandou, la capitale népalaise.

Pourtant, avec une capacité semblable à celle de Houdini à s’échapper des prisons, Sobhraj est enfermé seul dans sa cellule remplie de punaises de lit.

Dans la prison tentaculaire, le geôlier en chef Laxmi Prasad Bastola, 40 ans, a déclaré au Sun Sobhraj qu’il survit avec une ration de riz quotidienne de 700 grammes, joue aux échecs et lit pour passer le temps.

Une fois suave, le tueur a perdu ses cheveux et sa belle apparence et a souffert d’insuffisance cardiaque en 2017.

Le Dr Raamesh Koirala, qui a effectué une opération cardiaque de trois heures, a déclaré au Sun: «Quand j’ai ouvert sa poitrine, j’ai pensé: ‘Je tiens le cœur d’un homme sans cœur’.

«Il a commis tous ces meurtres brutaux, alors on pourrait penser qu’il serait une personne intrépide.

«Mais au moment où il est venu me voir, il avait très peur. Il était terrifié à l’idée de mourir et désespéré que je lui sauve la vie.

La vie dans sa cellule humide est bien loin des années de Sobhraj dans les casinos somptueux et les hôtels cinq étoiles en tant que trafiquant de joyaux et svengali meurtriers.

Projeter un air de glamour sordide

Sobhraj est probablement conscient que son infamie barbare est maintenant connue d’une nouvelle génération après que la BBC a projeté la mini-série The Serpent, une dramatisation à succès de sa folie meurtrière.

Laxmi a ajouté: «Il a accès à la télévision et aux journaux. Il peut regarder toutes les chaînes internationales ici.

Sobhraj lui-même ne parle pas – du moins pas sans avoir les paumes graissées avec de l’argent.

Lorsque The Sun l’a contacté par l’intermédiaire des autorités, il a exigé 3 000 dollars américains pour une interview.

La réponse rapide à un homme essayant de tirer profit de décennies de deuil et de misère était une ferme: «Non».

Interprété par l’acteur français Tahar Rahim dans la série de la BBC, Sobhraj est vu avec son amante Marie-Andrée Leclerc – jouée par Jenna Coleman – exerçant une emprise culte sur les voyageurs qu’ils rencontrent en Asie.

Aux côtés de son acolyte menaçant Ajay Chowdhury – joué par Amesh Edireweera – Sobhraj est vu se lier d’amitié puis droguer et tuer de manière sadique des Occidentaux qui avaient voyagé dans l’Est à la recherche d’aventures.

Projetant un air de glamour sordide, Sobhraj aurait tué jusqu’à dix voyageurs en 1976 rien que sur le sentier Hippy à travers la Thaïlande, l’Inde et le Népal.

Son histoire d’amour bizarre avec Nihita ne figure pas dans le drame qui s’est avéré l’un des plus grands succès de lockdown.

La relation a commencé en avril 2008, après avoir rencontré Sobhraj en tant qu’interprète pour son avocat français.

Le couple a déclaré que c’était «le coup de foudre».

Sobhraj montrait à nouveau ses pouvoirs hypnotiques et séducteurs.

Ils se sont fiancés trois mois plus tard, Sobhraj se vantant de manière caractéristique qu’une fois libéré, il s’envolerait pour Paris pour acheter les plus belles bagues de fiançailles et de mariage.

À l’époque, Nihita, alors âgé de 20 ans, a déclaré à propos du père d’un enfant: «Je ne sais pas ce qu’il était. Ce qu’il est maintenant est important.

«C’est un homme bon, j’ai vu la façon dont il prend soin de sa famille.

«Nous avons une bonne relation.»

Les deux hommes ont pu se rencontrer quotidiennement car la mère de Nihita, Shakuntala Thapa, a également agi en tant que son avocat.

En octobre 2008, le couple s’est marié dans la prison centrale.

La mariée portait un T-shirt et un pantalon roses tandis que le vain Sobhraj gardait sa casquette plate pour cacher sa calvitie.

En 2011, Nihita est apparu sur Bigg Boss, la version indienne de Big Brother, disant de Sobhraj: «Je suis fier de l’avoir comme mari. Je n’ai rien à cacher. »

La mère de Nihita a été scandalisée lorsqu’un autre candidat a demandé à sa fille: «Avez-vous couché avec Sobhraj?»

Shakuntala a répondu: «Nous avons une société conservatrice au Népal. Les gens ne posent pas de telles questions.

«Nihita est jeune et a mené une vie protégée.

«Nous l’avons encouragée à se joindre à l’émission en pensant qu’elle se lierait d’amitié avec des personnes de cultures différentes et élargirait son horizon.»

Nihita – qui n’était pas disponible pour commenter hier – a été le premier candidat à voter.

L’expert en arts martiaux Sobhraj a pris la décision insondable de retourner au Népal en tant qu’homme libre en 2003, alors qu’il y était recherché pour avoir tué deux voyageurs dans les années 70.

Même son ancien avocat népalais est déconcerté.

Lok Bhakta Rana a déclaré au Sun: «Pourquoi est-il revenu? C’est la question du dollar millionnaire.

Sobhraj et son beau compagnon Leclerc s’étaient rendus au Népal et se sont liés d’amitié avec les voyageurs Connie Jo Bronzich, 29 ans, et Laurent Carriere, 26 ans en décembre 1975.

Le corps incendié du Canadien Laurent a été retrouvé dans un ravin à 22 milles de Katmandou. Sa gorge avait été coupée d’une oreille à l’autre.

Le corps de la Californienne Connie a été retrouvé gravement brûlé. Elle avait été poignardée à plusieurs reprises dans la poitrine.

En tant que jeune garçon, l’agent de police à la retraite Ganesh KC faisait partie des villageois qui sont tombés par hasard sur le corps.

L’homme de 56 ans a déclaré: «C’était un crime odieux qui a eu un effet profond sur mon jeune esprit.

«Cela m’a donné envie de devenir policier.

Le flic mènera plus tard l’enquête sur le meurtre qui a condamné Sobhraj.

Sobhraj et Leclerc ont finalement été arrêtés en Inde en juillet 1976 et condamnés à 12 ans de prison pour tentative de vol sur un groupe d’étudiants français.

Leclerc a reçu un diagnostic de cancer de l’ovaire et a été autorisée à rentrer chez elle au Canada, où elle est décédée en 1984, à l’âge de 38 ans.

Sobhraj, en vertu d’un mandat d’arrêt de 20 ans, était toujours recherché pour meurtre en Thaïlande, où il risquait la peine de mort.

Ainsi, en 1986, deux ans avant sa libération, il a organisé une fête pour ses gardiens, les a drogués et s’est échappé.

Comme il l’espérait, sa peine en Inde a été prolongée d’une décennie.

En 1997, Sobhraj, alors âgé de 52 ans, est reparti en liberté et est rentré à Paris pour une vie confortable profitant de son infamie.

Il est un maître pour cacher ses émotions

On a parlé d’un biopic hollywoodien et des rapports selon lesquels il aurait facturé 5 000 $ aux «fans» pour déjeuner avec lui.

Puis, inexplicablement, il s’est envolé pour le Népal. Il a été bientôt arrêté.

L’avocat népalais Ananta Raj Luitel, 45 ans, qui a écrit un livre sur Sobhraj, a déclaré au Sun: «C’est un mystère pourquoi il est revenu. Il était l’homme le plus recherché du Népal.

Sobhraj savait que les procureurs auraient du mal à prouver qu’il avait été au Népal en 1975 parce qu’à l’époque il avait voyagé avec le passeport d’un Néerlandais qu’il avait assassiné.

Il a déclaré à l’époque: «C’est une énorme erreur judiciaire. Je suis venu au Népal pour faire un documentaire.

«Mon passeport indique que je suis Charles Sobhraj. Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un d’autre dans le monde qui utiliserait ce nom volontairement. Cela prouve que je n’ai rien à cacher.

Il semble maintenant prêt à mourir dans la prison centrale – protestant toujours de son innocence – après avoir été condamné à perpétuité en 2004 pour le meurtre de Connie Jo. En 2014, il a été condamné à une deuxième peine à perpétuité pour le meurtre de Laurent.

Le Dr Koirala connaît le Serpent aussi bien que tout le monde ces dernières années après des dizaines de rendez-vous.

«Il parle doucement et est un maître pour cacher ses émotions», a révélé le médecin, qui a écrit un livre sur Sobhraj.

«Il pense qu’il sait tout et pense qu’il est la personne la plus importante au monde.

«Il est cool et calculateur, très égocentrique, un narcissique, mais je ne pense pas qu’il soit un psychopathe. Je le considérerais comme un meurtrier de sang-froid.

Seul dans sa cellule, le Serpent a peut-être lu l’épitaphe fournie par le diplomate hollandais dont les trois décennies de recherche amateur ont contribué à la mise en cage de Sobhraj.

« S’il y a un enfer », a déclaré Herman Knippenberg, « je suis sûr qu’il est un candidat. »

Rapports supplémentaires: Robin Perrie

