Le tueur du COP Louis de Zoysa risque la prison à vie après avoir été reconnu coupable aujourd’hui du meurtre d’un sergent de garde avec une arme cachée.

Le sergent Matt Ratana, 54 ans, âgé de 25 ans, a fustigé le sergent Matt Ratana, 54 ans, dans la poitrine à bout portant avec un revolver antique qu’il a caché dans un étui en cuir alors qu’il était menotté derrière le dos.

Louis de Zoysa a abattu un gardien

Le sergent Matt Ratana a été touché deux fois à la poitrine

De Zoysa peut maintenant être révélé comme un tueur toxicomane qui fumait pour 200 £ de puissante herbe de skunk par mois.

Mais il était une fois un écolier geek qui a gagné une place pour étudier le génie mécanique au prestigieux University College de Londres après avoir obtenu quatre niveaux A.

Le tueur a abandonné après seulement un an, mais est quand même allé travailler pour HMRC avec un emploi dans leur section de codage.

De Zoysa avait reçu un diagnostic d’autisme à l’âge de 13 ans et affirmait avoir été victime d’intimidation à l’école, ce qui l’avait fait hyperventiler.

Le tribunal a appris qu’il avait eu des épisodes violents au cours de son enfance et qu’il avait donné des coups de poing aux murs et aux meubles en faisant couler le sang de ses mains lorsqu’il était devenu stressé.

De Zoysa a grandi avec son père d’origine sri-lankaise Channa, professeur de yoga, et sa mère britannique Elizabeth, interprète et militante du parti vert, et ses deux frères et sœurs à Norbury, dans le sud de Londres.

L’accusé – qui a été soutenu par ses parents depuis son arrestation et tout au long du procès – a déclaré au tribunal que son père était un gros consommateur de cocaïne et qu’il avait l’habitude de le battre pour des questions insignifiantes.

De Zoysa a admis avoir frappé son père à une occasion avec une tige de métal au cours d’une dispute.

Bien qu’il n’ait eu aucune condamnation antérieure, De Zoysa a été arrêté deux fois pour s’être battu avant de tirer sur Matt.

Le premier était pour s’être battu avec un ami dans la rue et le second pour s’être disputé avec son père après avoir affirmé que son père l’avait poursuivi à vélo.

De Zoysa a quitté la maison familiale pour s’installer dans un appartement et un atelier appelé The Coach House à Banstead, dans le Surrey, où il est devenu incontrôlable.

Ses appareils numériques ont montré un intérêt pour les armes et la violence à travers un éventail d’idéologies, y compris l’extrémisme de droite, l’extrémisme islamique et l’homophobie.

De Zoysa a été signalé au programme de déradicalisation Prevent du ministère de l’Intérieur, mais évalué comme ne posant «aucune menace».

Suite à son arrestation pour avoir tiré sur Matt, un pistolet à pipe, un lanceur factice, un fusil d’infanterie et divers types de munitions ont été retrouvés dans l’atelier de son domicile.

De Zoysa aurait commencé à vendre du cannabis et en juin 2020, il a acheté le revolver, disant à un psychiatre que c’était parce qu’il avait été menacé par trois hommes.

De Zoysa, brillant et bien parlé, fabriquait lui-même les balles chez lui, achetant des amorces, des douilles et des balles de plomb.

Il les a utilisés pour tirer quatre coups dans la suite de garde à vue de Croydon – deux dans la poitrine du Sgt Ratana, un dans son propre cou et un contre un mur.

Les avocats de l’accusé ont fait valoir que De Zoysa avait une responsabilité moindre dans la fusillade mortelle parce qu’il souffrait d’une « crise d’autisme » à l’époque.

Mais De Zoysa, qui utilise maintenant un fauteuil roulant et dispose d’un tableau blanc pour communiquer, a été aujourd’hui reconnu coupable de meurtre.

Il sera condamné ultérieurement.

De Zoysa avait probablement caché le pistolet sous son aisselle