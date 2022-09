Comment le tueur Chris Scarver a battu à mort Jeffrey Dahmer avec une barre de métal jusqu’à ce que son crâne s’effondre pour “venger les victimes”

Le tueur en série EVIL Jeffrey Dahmer a connu un sort tout aussi brutal pour ses victimes, qui l’ont vu violemment assassiné en prison par un codétenu.

Dahmer, qui a massacré 17 hommes et garçons entre 1978 et 1991, a été condamné à la prison à vie à l’établissement correctionnel Columbia du Wisconsin en février 1992.

Christopher Scarver a battu à mort le tueur en série Jeffrey Dahmer en prison Crédit : Département du shérif du comté de Milwaukee

Dahmer a été emprisonné en 1992 pour le meurtre de 17 hommes et garçons Crédit : AFP

Les deux hommes étaient tous deux détenus à l’établissement correctionnel Columbia du Wisconsin Crédit : Wikipédia

Mais le temps passé en prison par le tueur de Milwaukee serait court.

Le 28 novembre 1994, Dahmer a été matraqué à mort par son codétenu Christopher Scarver, qui était arrivé à la prison au même moment que le tueur en série.

Après que les gardes aient laissé Scarver seul avec Dahmer et un autre meurtrier condamné Jesse Anderson pendant environ 20 minutes, il a battu le couple avec une barre de métal de 20 pouces qu’il avait prise dans le gymnase de la prison.

La tête de Dahmer avait également été écrasée à plusieurs reprises contre le mur lors de l’assaut.

Le tueur en série est décédé une heure après avoir été découvert de ses blessures.

Scarver, purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité pour un meurtre séparé, a expliqué plus tard pourquoi il avait exigé une vengeance aussi horrible.

Après être retourné calmement dans sa cellule de prison, il a dit à un gardien : “Dieu m’a dit de le faire. Jesse Anderson et Jeffrey Dahmer sont morts.”

Bien que catégorique, il n’avait pas planifié les meurtres à l’avance, Scarver a déclaré plus tard aux enquêteurs qu’il avait caché la barre de fer de 20 pouces prise dans les salles de musculation dans ses vêtements peu de temps avant les attaques.

Scarver a raconté au New York Post en 2015 comment Dahmer narguerait les autres détenus en façonnant sa nourriture pour qu’elle ressemble à différentes parties du corps et en utilisant du ketchup comme sang.

“Il les placerait dans des endroits où les gens seraient”, a déclaré Scarver à l’époque. “Il a franchi la ligne avec certaines personnes – des prisonniers, du personnel pénitentiaire.

“Certaines personnes qui sont en prison se repentent – mais il n’en faisait pas partie.”

Scarver, qui est arrivé à la prison à peu près au même moment que Dahmer, a déclaré que le tueur tordu avait toujours une escorte personnelle d’au moins un gardien après un certain nombre “d’interactions animées” avec d’autres détenus.

Mais il n’a jamais interagi avec le meurtrier de masse, jusqu’au jour du meurtre choc.

Certaines personnes qui sont en prison se repentent – mais il n’était pas l’un d’entre eux Christophe Scarver

Scarver a gardé un article de journal dans sa poche détaillant comment Dahmer avait tué, démembré et, dans certains cas, mangé, 17 hommes et garçons, dont beaucoup étaient issus de minorités ethniques et LGBT.

En ce jour fatidique de novembre 1984, Dahmer, alors âgé de 34 ans, a été libéré avec Scarver et Jesse Anderson pour nettoyer les salles de bains par des agents de correction.

Scarver, alors âgé de 25 ans, venait de récupérer sa vadrouille et remplissait un seau d’eau quand quelqu’un lui donna un coup dans le dos.

« Je me suis retourné et [Dahmer] et Jesse riaient en quelque sorte dans leur barbe”, se souvient-il. “Je les ai regardés droit dans les yeux, et je ne pouvais pas dire qui avait fait ça.”

Scarver a ensuite suivi Damher vers un vestiaire du personnel et a saisi une barre de métal dans la salle de musculation.

Il a confronté Dahmer avec le reportage dans sa poche.

Scarver a déclaré qu’il avait commis les meurtres parce que “Dieu” lui avait dit de le faire pour les victimes Crédit : Département du shérif du comté de Milwaukee

Dahmer a été battu à mort avec une barre de fer Crédit : Getty

Il n’a montré aucun repentir devant le tribunal Crédit : Alamy

“Je lui ai demandé s’il avait fait ces choses parce que j’étais profondément dégoûté”, a déclaré Scarver. “Il a été choqué. Oui, il l’était.”

Lorsque Dahmer a tenté de s’échapper par une porte, Scarver a bloqué la sortie.

Il a balancé la barre de métal deux fois dans le crâne de Dahmer, l’écrasant.

Scarver est ensuite allé trouver Anderson – qui purgeait une peine d’emprisonnement à perpétuité pour le meurtre de sa femme en 1992 – et a subi le même sort macabre que Dahmer.

Il a affirmé plus tard qu’il croyait que les gardiens de prison l’avaient délibérément laissé seul avec Dahmer parce qu’ils savaient qu’il le détestait et voulait leur mort.

Scarver a déclaré qu’il avait vu les gardes disparaître juste avant de commettre les meurtres.

Après avoir d’abord plaidé la folie des meurtres, Scarver a ensuite changé son plaidoyer en “pas de contestation” en échange d’un transfert dans un pénitencier fédéral.

Scarver purgeait déjà la prison à vie pour avoir tué un ancien collègue lors d’un vol en 1990.

Aujourd’hui âgé de 53 ans, il reste derrière les barreaux à ce jour.

En avril 2015, il a sorti un roman de prison intitulé “God Seed: Poetry of Christopher J Scarver”.

Son histoire figure dans la nouvelle série limitée de Netflix sur les crimes de Dahmer intitulée Monster: The Jeffrey Dahmer Story.