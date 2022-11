Comment le tristement célèbre krach boursier de 1987 pourrait apaiser les inquiétudes concernant les actions

Et non, je ne veux pas dire demander à mon thérapeute à ce sujet. Je veux dire, vraiment dézoomer. Comment ce que je traverse en ce moment figurera-t-il dans le grand schéma de ma vie ? Ou, vous savez, dans le cadre de l’histoire humaine – de l’aube de l’homme jusqu’à la mort par la chaleur de l’univers ? Peut-être que je suis un fou, mais ça m’apporte généralement un peu de réconfort.

Parfois, quand je me sens enveloppé dans le drame de ma vie, j’aime prendre une seconde pour faire un zoom arrière et mettre les choses en perspective.

Vous vous souvenez de 1987 ? Les investisseurs qui étaient là à l’époque le font certainement. Le 19 octobre de cette année-là, le Dow Jones Industrial Average a chuté de 22,6 % – la plus forte baisse sur une journée de l’histoire de cet indice. Le jour est devenu connu sous le nom de lundi noir.

Les gros titres de l’époque étaient terrifiants. Accident! Panique! Bedlam à Wall Street! Au total, entre le 25 août et le 4 décembre 1987, le marché boursier américain au sens large a perdu 33,5 %. Si vous regardiez votre portefeuille à l’époque, cela ressemblait probablement à un désastre. Quelque 20 mois plus tard, le marché s’était complètement redressé et allait atteindre de nouveaux sommets.

À la lumière de ce fait, je recommande l’exercice suivant : Tapez « S&P 500 » dans Google. Lorsque le graphique apparaît, sélectionnez “Max”. Trouvez maintenant 1987.

La trajectoire haussière historique du marché boursier l’a réduit à un petit éclair sur votre écran, et c’est ce que tentent de faire valoir tous les experts du marché qui vous disent de ne pas paniquer et de vous en tenir à votre plan à long terme.

Si le marché continue de se comporter comme il l’a toujours fait, quoi que fasse votre portefeuille aujourd’hui, demain ou l’année prochaine, cela n’aura finalement pas beaucoup d’importance dans les décennies où vous êtes susceptible d’investir.

Tant que vous investissez régulièrement dans un portefeuille d’actions largement diversifié, tout drame dans votre portefeuille finira par avoir aussi peu d’importance qu’en 1987.

