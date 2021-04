Un récent travail d’enquête indique que beaucoup plus de travailleurs s’attendent à conserver le contrôle du lieu de travail après Covid, mais les C-suites sont impatients de ramener plus d’employés dans leurs bureaux.

Données d’un récent L’enquête WeWork et Workplace Intelligence suggère que 75% des employés sont prêts à renoncer à au moins un avantage ou un avantage pour avoir la liberté de choisir leur environnement de travail, tandis que 64% paieraient jusqu’à 300 $ pour accéder à un espace de bureau. Selon l’enquête, certains avantages auxquels ils sont prêts à renoncer comprennent des avantages tels que la couverture des soins de santé, les primes en espèces et les congés payés.

Au cours de l’année écoulée, la pandémie a mis en évidence de nombreux avantages du travail à distance, accélérant une tendance qui, selon de nombreux experts en carrière, était déjà en cours. Vivre et travailler dans le même espace a ses inconvénients. L’isolement et la fatigue de la productivité pandémique laissent certains travailleurs épuisés un an après que Covid-19 a frappé les États-Unis, mais certains travailleurs sont prêts à faire de nouvelles affaires pour rester à distance: même échanger des avantages traditionnels sur le lieu de travail comme les soins de santé et les plans 401 (k) en échange pour plus de contrôle sur leur situation de travail.

Alors que les Américains sont de plus en plus vaccinés – maintenant plus de la moitié des adultes ont reçu au moins une dose – les organisations prennent au sérieux ce à quoi ressemblera un retour au bureau, sinon exactement quand il aura lieu pour la majorité des travailleurs. C’est un changement qui conduit à des conversations tendues entre les gestionnaires désireux de revenir en personne et les employés inflexibles sur la flexibilité.

«La pandémie a donné aux employeurs et aux employés un essai inattendu et rapide du travail à distance», déclare Kevin Harrington, PDG de Joblist. « Cela a mieux fonctionné pour certaines entreprises que pour d’autres. »

Ce ne sont pas seulement les données de WeWork qui montrent pourquoi il y aura probablement plus de nouvelles négociations entre les employeurs et les employés sur la situation de travail après Covid. Avant la pandémie, seulement 7% des travailleurs du pays avaient accès à une prestation de «travail flexible» ou au télétravail, selon un rapport de Recherche Pew basé sur les données d’un 2019 Enquête nationale sur la rémunération du Bureau of Labor Statistics. Dans une autre étude Pew portant sur 5858 adultes américains qui travaillent, 20% ont déclaré qu’ils travaillaient à domicile tout ou la plupart du temps avant la pandémie, contre 71% pendant Covid-19.

Ce n’était pas non plus idéal pour les employés, quels que soient les avantages de passer plus de temps avec la famille et les amis et le manque de déplacements. La majorité des travailleurs à distance avant la pandémie étaient des cols blancs dans le droit, la finance et d’autres industries de services. Cette option est également plus largement disponible pour ceux qui ont au moins un baccalauréat, les femmes et les travailleurs asiatiques, Rapports Pew, indiquant une nette division entre la classe et la démographie.

Le travail à distance peut entraîner une détérioration de la santé mentale, une augmentation de la dépression, de l’anxiété et des pensées suicidaires, des symptômes souvent plus élevés chez les jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans, selon le Fondation de la famille Kaiser, dont beaucoup entrent sur le marché du travail.

« Le phénomène que nous avons vu au cours des 12 derniers mois … J’appelle cette hyper-productivité qui a mal tourné », a déclaré Tsedal Neeley, professeur d’administration des affaires à la Harvard Business School, à Tyler Mathisen de CNBC lors d’un récent forum des membres du Conseil exécutif de CNBC. . « Nous travaillons tellement, nous produisons, nous produisons, nous remplaçons nos temps de trajet par plus d’heures tout au long de la journée et finalement nous nous heurtons à un mur. Nous sommes stressés. Nous sommes épuisés et nous commençons à se sentir négatif à propos de notre travail, de nos équipes et de notre organisation. «