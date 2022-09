Alors que beaucoup a été écrit sur la Grande Démission, quelques nouveaux termes sont apparus dans un passé récent, attirant l’attention sur le travail au noir et l’abandon silencieux. Les gens, partout dans le monde, s’engagent activement dans ces pratiques sans même être conscients de leur existence. Alors que le travail au noir fait référence à la pratique consistant à prendre des emplois secondaires après les heures normales de travail, le fait de démissionner tranquillement consiste à continuer à s’acquitter de ses principales responsabilités, cependant, il devient moins disposé à s’engager dans des activités appelées «comportements de citoyenneté», c’est-à-dire ne plus rester en retard ou en avance, ou assister à des réunions non obligatoires.

Pour beaucoup, cesser de fumer tranquillement peut ne pas sembler si problématique. C’est parce que les employés ne refusent pas de s’acquitter de leurs responsabilités essentielles. Cependant, pour quelques entreprises, les employés qui interviennent pour répondre aux demandes supplémentaires sont indispensables.

C’est alors que l’abandon silencieux devient un problème majeur. Par exemple, un rapport de la Harvard Business Review indique que de nombreux dirigeants ont réagi « assez négativement » à la tendance à cesser de fumer. Beaucoup d’entre eux ont fait valoir qu’il est difficile de perdre des employés qui veulent partir, mais qu’ils ne démissionnent pas, c’est encore pire. En effet, cela augmente souvent le fardeau de leurs collègues.

Deux timing est mauvais que ce soit professionnel ou personnel. Après covid, une autre chose contraire à l’éthique est entrée en pratique. Comment une autre race de tricheurs professionnels a vu le jour. Pire vraiment contraire à l’éthique pour les deux sociétés. Risque d’intégrité. #clair de lune — Lata Sawarn Bjp (@SawarnLata) 15 septembre 2022

# Au noir Les emplois sont interdits, mais les entreprises qui font la promotion des frais de scolarité payés, même pour les enfants qui bénéficient de l’école GRATUITE dans le cadre du SAP, sont autorisées. — SATI DASS (@ksatidass) 15 septembre 2022

#Infosys #ibm #wipro #clair de lune vos employés vos règles mais seulement pendant vos heures de travail, en dehors du travail, ils sont libres de faire tout ce qui relève de leur passion et aucun contrat ne peut limiter cela, la réalité est que des tas d’informaticiens au niveau du sol brûlent plus de 12 heures par jour sans heures supplémentaires – vikas (@VDParashuram) 15 septembre 2022

Travaillez pour UNE entreprise, mettez tous vos efforts, évoluez dans votre carrière, gagnez de plus en plus Ce faisant, Investissez dans plusieurs actions de croissance des dividendes. C’est ‘Dividend Moonlighting’#dividendes #clair de lune – Jaype (@DividendPM) 15 septembre 2022

En revanche, dans le cas du Moonlighting, l’emploi secondaire est pris à l’insu des employeurs. Le terme est entré en scène lorsque le major informatique Infosys Ltd a mis en garde ses employés contre le travail au noir, affirmant que cette pratique pouvait entraîner la résiliation du contrat de l’employé car elle est contraire aux règles de l’entreprise. Dans un message interne, la société informatique locale a déclaré que le double emploi ne serait pas autorisé conformément au code de conduite d’Infosys. Cela s’est produit au milieu d’une répression informatique contre la pratique consistant à prendre un deuxième emploi, Wipro avertissant ses employés des semaines avant la lettre d’Infosys.

Les entreprises informatiques craignent que le “travail au noir” n’affecte la productivité, n’entraîne des conflits d’intérêts et d’éventuelles violations de données.

Les entreprises informatiques se sont inquiétées de cette pratique. N. Ganapathy Subramaniam, directeur de l’exploitation de Tata Consultancy Services, avait déclaré lors d’un événement que le travail au noir ne fonctionnerait pas à long terme. “Les employeurs doivent inculquer l’éthique et avoir raison… Si vous faites quelque chose comme ça pour des gains à court terme, à long terme, vous serez perdant – ce genre de message doit être adressé aux employés”, a déclaré Subramaniam.

Ces termes ont suscité un nouveau débat, polarisant les opinions et de nombreuses questions juridiques. Les experts sont d’avis que le retour progressif du personnel dans les bureaux apaisera les inquiétudes. Le président de Wipro, Rishad Premji, a signalé le problème et l’a assimilé à de la “tricherie”.

Le point de vue de l’industrie sur la même chose est plutôt divisé. Le PDG de Tech Mahindra, CP Gurnani, a récemment tweeté qu’il était nécessaire de continuer à évoluer avec le temps et a ajouté : “Je me réjouis des perturbations dans nos façons de travailler”.

Mes réflexions sur la tendance « mot M »… Il est nécessaire de continuer à changer avec le temps, et comme toujours, j’accueille les perturbations dans nos façons de travailler https://t.co/Y23oohAvDm – CP Gurnani (@C_P_Gurnani) 28 août 2022

Mohandas Pai, vétéran de l’industrie informatique et ancien directeur d’Infosys, a déclaré à PTI que le faible salaire d’entrée dans l’industrie technologique avait contribué au travail au noir. Il a en outre ajouté que pendant la pandémie, il y avait eu une augmentation des opportunités de concerts car “tout est devenu numérique”.

“Si vous ne payez pas bien les gens, ils disent que je veux gagner plus d’argent et voici le moyen facile de bien gagner parce que la technologie est disponible… Je suis très bien payé en dollars, je peux gagner plus… et donc c’est attrayant ,” il a dit.

Le travail au noir a pris de l’ampleur après le début de la pandémie et a déclenché le « travail à domicile ». Le passage de nuit au travail à distance a aidé les gens à se débarrasser des longs trajets et a apporté des horaires de travail relativement plus fluides. Pour beaucoup, cela a créé de nouvelles opportunités, en particulier pendant leur temps libre.

