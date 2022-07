Comment le travail à distance peut aider la Réserve fédérale à lutter contre l’inflation

Momo Productions | Vision numérique | Getty Images

La montée en flèche du travail à distance à l’ère de la pandémie pourrait être un allié improbable dans la lutte pour maîtriser une inflation obstinément élevée. Comme de nombreux employés ont bénéficié de journées de travail sans trajet, moins de stress et d’un meilleur équilibre travail-vie personnelle, leurs employeurs ont également bénéficié du travail à distance en payant des salaires inférieurs à ce qu’ils auraient autrement, selon un récent document de travail co-écrit par un groupe de cinq économistes et publié par le National Bureau of Economic Research. Plus précisément, les chercheurs ont découvert que 38 % des employeurs avaient élargi les possibilités de travailler à domicile ou dans un autre lieu éloigné au cours des 12 mois jusqu’en mai afin de réduire ce qu’ils ont appelé les “pressions sur la croissance des salaires” ; 41 % s’attendent à le faire l’année prochaine. En savoir plus sur les finances personnelles :

Les travailleurs pourraient voir les augmentations les plus importantes depuis la Grande Récession en 2023 En pratique, cette réduction peut se produire de plusieurs manières : les employés peuvent accepter une augmentation plus faible de leur employeur actuel comme compromis pour travailler à domicile quelques jours par semaine, ou prendre un nouvel emploi à un salaire inférieur mais avec une plus grande possibilité de travailler à distance, selon Steven J. Davis, professeur d’économie à la Booth School of Business de l’Université de Chicago et co-auteur de l’étude. (Les autres co-auteurs du récent article universitaire sont Jose Maria Barrero de l’Instituto Tecnologico Autonomo de Mexico, Nicholas Bloom de l’Université de Stanford et Brent H. Meyer et Emil Mihaylov de la Federal Reserve Bank d’Atlanta.)

“Un montant non négligeable” de ralentissement de la croissance des salaires

Les chercheurs ont constaté que l’expansion des opportunités de travail à distance par les employeurs entraînait une baisse cumulée de 2 points de pourcentage de la croissance des salaires sur cette période de deux ans – “un montant non négligeable”, selon Davis. C’est l’équivalent, par exemple, d’obtenir une augmentation de 5 % au lieu d’une augmentation de 7 %, a-t-il déclaré. Mais ce n’est pas nécessairement une perte de valeur pour les employés ; ils peuvent considérer le travail à distance comme une forme de compensation non financière, a ajouté Davis. “La possibilité de travailler à domicile ajoute à la valeur d’agrément d’un emploi”, a-t-il déclaré. “Tout comme travailler dans un bureau plus agréable rendrait un travail plus attrayant.”

Les travailleurs semblent savoir ce qu’ils veulent. Ils sont extrêmement, extrêmement optimistes sur le travail à distance. Julia Pollack chef économiste chez ZipRecruiter

Selon Julia Pollak, économiste en chef chez ZipRecruiter, cette valeur d’agrément peut provenir de la possibilité de faire une lessive ou de faire cuire quelque chose au four pendant la journée de travail. En gros, être productif dans d’autres aspects de la vie d’un employé en plus du travail. Les travailleurs gagnent également du temps pour se rendre au bureau, et ce gain de temps a une valeur associée, a-t-elle ajouté. “Cette amélioration de la qualité de vie signifie également qu’ils devaient être moins rémunérés”, a déclaré Pollak. De plus, il peut également y avoir des économies de coûts découlant du travail à distance. Les employés qui conduisent peuvent réduire ses dépenses sur l’essence, par exemple. Et les travailleurs qui peuvent déménager dans une zone géographique moins coûteuse ou plus près des membres de leur famille pour aider à économiser sur les frais de garde d’enfants, par exemple, peuvent ressentir moins de pression financière pour demander une augmentation, a ajouté Pollak.

“Les travailleurs semblent savoir ce qu’ils veulent”, a déclaré Pollak. “Ils sont extrêmement, extrêmement optimistes sur le travail à distance.” Environ 63% des demandeurs d’emploi déclarent qu’ils préféreraient le travail à distance – un nombre qui est resté remarquablement stable tout au long de 2022, a déclaré Pollak, qui a cité les données de l’enquête mensuelle ZipRecruiter.

Le travail à distance facilite un peu le travail de Fed

Cette dynamique de plafonnement des salaires est importante par rapport à un aspect de l’inflation : la crainte d’une soi-disant « spirale salaires-prix ». Cette théorie économique suggère que les travailleurs, confrontés à la hausse rapide des prix des ménages, demanderont à leurs patrons une augmentation de revenu pour compenser la douleur financière – qu’ils ont le pouvoir de négociation nécessaire sur le marché actuel de l’emploi rouge. À leur tour, les entreprises augmentent les prix de leurs biens et services pour compenser les coûts de main-d’œuvre plus élevés, ce qui entraîne à son tour une inflation accrue, des augmentations supplémentaires, etc.

Bien sûr, des facteurs autres que des augmentations de salaire historiquement importantes alimentent l’inflation, qui est actuellement à son plus haut depuis novembre 1981. La guerre en Ukraine a fait monter en flèche les prix des matières premières telles que le pétrole, et les chaînes d’approvisionnement ne se sont pas complètement remises de la pandémie. – problèmes liés, par exemple. Mais l’essor du travail à distance, qui a “considérablement” réduit les pressions sur la croissance des salaires, sert également à atténuer certaines pressions inflationnistes, selon le document. En fait, la dynamique réduit l’impact de ce que l’on appelle « l’effet de rattrapage salarial » sur l’inflation de 54 %, estiment les chercheurs. (L’effet de rattrapage salarial est essentiellement la dynamique des travailleurs qui demandent une augmentation pour suivre l’inflation.) Cela facilite modestement la tâche de maîtriser l’inflation sans déclencher de récession, selon les chercheurs – une entreprise que la Réserve fédérale a commencée ces derniers mois. La banque centrale augmente les taux d’intérêt, et donc les coûts d’emprunt pour les consommateurs et les entreprises, dans le but de ralentir l’économie et de maîtriser les prix.

