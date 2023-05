Comment le travail à distance a transformé cette ville du Midwest

Lansing, dans le Michigan, ne sera peut-être plus jamais la même. La ville d’un peu plus 110 000 habitants connu pour son imposant capitole de l’État, son grand centre de congrès et sa proximité avec les campus, tente de se remodeler pour un monde post-Covid.

Cela fait plus de trois ans que la pandémie mondiale a éloigné les travailleurs habitués à des semaines de travail en personne de cinq jours des bureaux. De nombreux employés de bureau travaillent encore à domicile pendant au moins une partie de la semaine. En effet, les modèles de travail à distance et hybrides initialement adoptés comme solution à court terme ont fait leurs preuves, même avec l’urgence mondiale de santé publique officiellement déclarée terminée.

La tendance a, à son tour, changé l’esthétique et la culture des centres-villes à travers le pays qui pouvaient autrefois compter sur un afflux de navetteurs. À Lansing, ce changement se traduit par des heures de travail différentes, davantage de logements et de nouveaux espaces événementiels alors que les dirigeants de la communauté et des entreprises tentent de réimaginer à quoi et à qui le centre-ville s’adresse. Tout est fait dans le but d’attirer les gens à vivre ou à visiter alors que la réalité se déroule dans le sens où Lansing et d’autres villes ne peuvent plus prospérer sur des économies centrées sur les bureaux.

« Nous examinons comment déplacer notre énergie de servir principalement un type de population, pour nous assurer que nos quartiers du centre-ville sont accueillants et inclusifs de tous? » a déclaré Cathleen Edgerly, directrice exécutive de Downtown Lansing, Inc., une organisation à but non lucratif travaillant sur la culture et la durabilité du centre-ville. L’objectif est de construire « le centre-ville et la communauté pour ceux qui veulent y être, pas pour ceux qui entrent et sortent aussi vite qu’ils le peuvent ».